Efraín Juárez se fue con toda contra periodista que lo incomodó: “Es una falta de respeto”

El técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, perdió su segundo partido como entrenador ante Deportes Tolima por 1-0 - crédito Colprensa

Atlético Nacional viene en caída libre en el campeonato colombiano, debido a que lleva cuatro partidos sin ganar, pero que le bastó para llegar a los cuadrangulares semifinales en el quinto puesto y quedar en el grupo A junto a Millonarios, Deportivo Pasto y Santa Fe, su próximo rival.

Efraín Juárez, de otro lado, la pasó mal por la pregunta de un periodista que lo incomodó en una rueda de prensa en Ibagué, donde perdió contra el Deportes Tolima por 1-0 en la jornada 19 de la Liga BetPlay y se quedó sin la opción de la ventaja deportiva en semifinales.

Ahora el equipo verde se prepara para las semifinales de la Copa Colombia, en la que le va ganando 2-0 al Independiente Medellín y quiere defender la ventaja el domingo 17 de noviembre, ahora jugando en condición de visitante en el estadio Atanasio Girardot.

“Yo no tengo nóminas alternas”

Para el compromiso de la jornada 19, el cuadro antioqueño decidió llevar una nómina en la que no aparecieron buena parte de los jugadores que venían siendo titular, que al final le costó la derrota por la mínima diferencia y perder la opción del liderato o la segunda posición.

Durante una rueda de prensa, un periodista le preguntó a Efraín Juárez de la razón para usar jugadores sin continuidad, lo que molestó al técnico del verde y dejó claro que no tiene hombres suplentes o de reserva, sino que todos son de alto nivel para ser inicialistas.

El técnico de Atlético Nacional calificó como "una falta de respeto", una pregunta sobre la nómina ante Tolima - crédito Dimayor

“Yo no tengo nóminas alternas, tengo 26 jugadores, es una falta de respeto que me pregunten esas cosas, es simple. Es Atlético Nacional y no hay alterna, vine con lo mejor que pude tener, lo planteamos y me podría venir a excusar que colocamos a seis jugadores menores de 20 años, pero no es mi caso”, dijo el timonel.

El mexicano aseguró que, con los hombres a disposición, planteó un encuentro para jugarle de igual al Deportes Tolima, algo que le fue funcionando por momentos, pero que al final significó la caída por 1-0 en Ibagué, además de llegar a cuatro juegos sin ganar.

Atlético Nacional le dio descanso a varios jugadores para jugar la última jornada de Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

“Es lo que tengo, preparamos el partido y entendiendo eso, le hicimos un gran duelo. Desafortunadamente, el resultado no se da, pero no le puedo reprochar nada al equipo porque fuimos con todo”, terminó de decir Juárez, muy molesto con el comunicador.

“Todos tienen las mismas posibilidades”

En otros apartes de la conferencia en Ibagué, Efraín Juárez aseguró que el plan de los verdes es pelear en la Copa Colombia y la Liga BetPlay, pese a lo apretado del calendario y los jugadores que estén disponibles para el último mes que queda en la temporada: “Uno de los objetivos era estar en el cuadrangular, una idea clara de juego, hoy estamos peleando los dos torneos”.

Deportes Tolima fue superior al Atlético Nacional y lo superó por 1-0 en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

“Vamos paso a paso, partido tras partido, y de ahí las expectativas serán las que decidamos o que pongamos al inicio. Todos tienen las mismas posibilidades, empiezan con cero puntos, más allá de lo que hiciste bien o dejaste de hacer durante las 19 fechas. Ojalá hagamos un buen cuadrangular para pelear lo más importante que es el título”, señaló.

También que Juárez no le pone cuidado a destacar un hombre en particular, sino que prima el fútbol colectivo: “Nunca individualizo, nunca hablo de un solo jugador, el rendimiento del equipo fue bueno, hay cosas por mejorar, fuimos a buscar el arco, dos equipos que juegan bien al fútbol, no hay reproche, hay que evaluar, ver para adelante y que podemos mejorar”.