Edwin Cardona metería en problemas al Atlético Nacional por un acto que fue calificado como provocador

Edwin Cardona abrió la polémica en el fútbol colombiano por cuenta de su acción durante el encuentro contra el Independiente Medellín, debido a que besó el escudo de Nacional ante la afición visitante, como un acto de provocación que por poco provoca una riña violenta entre jugadores.

Por esa razón, el volante del verde se enfrentaría a una sanción debido a que le abrirían investigación disciplinaria, recordando que en el mismo escenario en el que el club disputó su encuentro frente a los rojos, se registró un disturbio entre hinchas del Verdolaga y Junior que dejó 21 heridos.

Aunque el hecho fue considerado como muy grave, Cardona salió a confrontar a sus críticos y dejó claro que, así como se le cuestiona por su acción, también se le debe pedir una disculpa a los aficionados que le lanzaron objetos durante un tiro de esquina.

Posible sanción para Edwin Cardona

Al momento que el mediocampista realizó el acto de provocación, los primeros en llamarle la atención fueron los jugadores del Medellín, pero eso causó una riña con sus rivales de Nacional y el juez debió detener el encuentro por casi dos minutos.

Aunque no fue amonestado ni expulsado, Edwin Cardona sería investigado por la Dimayor, que le podría dar una sanción disciplinaria por gestos provocativos contra los hinchas del rojo, aunque por el momento solo se le abriría el expediente sobre el caso.

“Una fuente muy seria me dice que puede haber investigación de oficio contra Cardona, con todo y las disculpas que presentó. Es decir que el Tribunal (Disciplinario) estaría en condiciones de examinar el tema, porque, como bien se sabe, no fue disciplinariamente aconductado el jugador de Atlético Nacional”, dijo el periodista Javier Hernández, en el programa Blog Deportivo.

Sumado a eso, también se refirió al posible error arbitral por no amonestar al jugador de Atlético Nacional, pues ese fue el detonante para el encontronazo entre jugadores: “Cuando interviene la Comisión, es porque los árbitros no vieron o no apreciaron que la jugada debiera ser revisada por el VAR”.

Por el momento, desde Atlético Nacional no se ha dado una sanción interna, además que sería el tercer caso polémico que afronta en el segundo semestre, luego del accidente de Alfredo Morelos, en el que atropelló a una persona, y el hecho de indisciplina de seis jugadores.

“Es muy fácil hablar detrás de una pantalla”

En rueda de prensa, Edwin Cardona se defendió por las críticas en su contra por besar el escudo de Nacional, señalando primero que “quiero pedirle (sic) disculpas a la gente del Independiente Medellín, la verdad solamente el accionar del futbolista, y no se dieron cuenta de que los jugadores de ellos cuando marcaron su gol, fueron a celebrar también en frente de la barra de nuestro club y en estos momentos, solamente se está hablando de lo que yo hice.

“Yo siento un amor por esta camiseta y por este club y nadie me va a venir a faltar el respeto mientras esté acá, siempre nos vamos al pasado de lo que Cardona hizo y es muy fácil hablar detrás de una pantalla”, dijo el mediocampista.

Para Cardona, hubo un acto peor que su gesto a la afición del Medellín: “Hay que tener en cuenta que un jugador, si no puede ir a patear un tiro de esquina, es muy difícil. Solamente ven mi gesto, pero con una moneda o lo que me tiraron a mí, me pudieron haber aporreado… hasta me tiraron cuchillos y todo, ¿entonces ahí qué se hace? Si me hubieran pegado con eso, nadie nada”.