Bus de Millonarios fue atacado en Barranquilla: Álvaro Montero resultó afectado

Bus de Millonarios fue violentado en Barranquilla - crédito @Jairo Kasssiani/X

Por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor, Junior de Barranquilla recibió la visita de Millonarios, que significó el regreso de Radamel Falcao García a la capital del Atlántico luego de tres años cuando jugó por última vez con la selección Colombia.

El encuentro entre ambas escuadras quedó igualado sin goles, resultado que dejó al Junior en la séptima casilla con 27 puntos, y deberá buscar la clasificación en su próximo partido del rentado local.

Sin embargo, el resultado pasó a un segundo debido a los actos de violencia que siguen empañando la fiesta del fútbol, por cuenta de los mal llamados hinchas, que pusieron en peligro la integridad de los jugadores de Millonarios, que vivieron momentos de zozobra.

En las redes sociales se hizo viral un video en el que se aprecia una ventana rota del bus en el que se transportaba el conjunto Embajador. En el clip, se observa que varios fragmentos del vidrio cayeron sobre una de las extremidades de Álvaro Montero.

Por fortuna la situación no pasó a mayores; no obstante, este tipo de situaciones sigue incrementando en las diferentes ciudades del país en donde no parece haber garantías de seguridad tanto para los jugadores y cuerpo técnico de los equipos como los aficionados visitantes que van viajan para apoyar a su equipo.

Hinchas del Junior en el ojo del huracán

En lo que va de 2024, la afición del Tiburón se ha visto en vuelta en varios altercados en las diferencias canchas del territorio nacional.

El 26 de septiembre, Junior de Barranquilla se vio las caras con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. En aquella ocasión, el cuadro antioqueño hacía respetar su casa ganando 2-0; sin embargo, el juego fue detenido debido a los desmanes entre ambas hinchas en las tribunas del escenario deportivo.

Como resultado, el Rey de Copas fue recibió como castigo una multa, además de seis partidos sin público. A lo anterior, la Dimayor le dio la victoria 3-0 de Cesar Farías, decisión que fue cuestionada por Nacional, que argumentaron que la hinchada del Junior fue la que inicio con los disturbios.

El domingo 27 de octubre, Junior de Barranquilla recibió la visita de América de Cali por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor. El compromiso terminó con triunfo para los locales 3-1, pero previo al encuentro un hecho repudiable se presentó en las inmediaciones del estado Roberto Meléndez, en donde un hincha del cuadro vallecaucano recibió una brutal golpiza por parte de los seguidores del Tiburón.

En el video se aprecia cuando un sujeto recibe innumerables golpes, incluso es atacado con arma blanca ante la petición de uno de los presentes que pidió que apuñalaran al hincha del América en el cuello.

A pesar de la presencia de la Policía, estos no pueden hacer nada, ya que son superados en número por los hinchas del Junior, quienes atacaron sin piedad al hombre que se ve bastante herido, y le cuesta mantener en pie.

Un aficionado de los Diablos Rojos, fue agredido violentamente por varios hinchas del equipo barranquillero - crédito @en_vivo_veo_oficial/Instagram

Confirman captura del agresor

El coronel Dave Figueroa, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que la captura de Álvaro José Díaz Tenorio, se produjo días posteriores del ataque, gracias a la colaboración de la comunidad y al trabajo investigativo de la Sijín, la policía judicial de Colombia.

Los testigos del hecho y los videos aportados por los presentes en la zona fueron clave para dar con la identidad del agresor: “Gracias al trabajo de la Sijín con la comunidad, que presenció el hecho y que denunció a los videos que fueron aportados, el grupo a través de una investigación logró la captura por orden judicial del agresor, quien ya goza de medida intramural por la autoridad competente”, señaló el oficial.

Tras la captura de Díaz Tenorio, un juez emitió la orden de encarcelamiento preventivo del hincha del Junior de Barranquilla, que será procesado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y hurto calificado, debido a que en medio de la riña también se registraron robos.