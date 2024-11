Rafael Dudamel explotó por el arbitraje contra Bucaramanga: “El daño que le hace al fútbol colombiano es tremendo”

Rafael Dudamel mostró su decepción por el arbitraje en el fútbol colombiano, que abrió otra polémica en el segundo semestre de 2024 - crédito Colprensa

Atlético Bucaramanga se encuentra al borde de la eliminación, pese a que lleva una buena campaña en la temporada 2024, luego del empate ante Boyacá Chicó por 1-1 en Tunja que lo dejó con 22 puntos, a cuatro del octavo puesto y con seis por disputar para los santandereanos.

El técnico Rafael Dudamel volvió a culpar al arbitraje en la jornada 17, luego de la polémica acción en la que el juez Wilmar Montaño anuló en el último minuto el gol de Andrés Ponce, que le daba el triunfo a los visitantes, por una supuesta falta sobre el portero Emiliano Denis.

Cabe recordar que, pese a que Bucaramanga sigue vivo en la Copa Colombia y se prepara para la Copa Libertadores, le apuntaba para llegar a los cuadrangulares semifinales y concluir una campaña histórica en 2024, para defender la estrella obtenida en junio.

“Es el día de mayor frustración en mi carrera”

Terminado el compromiso, la molestia en los jugadores y cuerpo técnico del Bucaramanga era notorio, debido a que tenía la victoria en el bolsillo y la perdió por decisión del VAR, que le quitó un gol que los acercaba a los ocho primeros en la tabla de posiciones.

En rueda de prensa, Rafael Dudamel se mostró decepcionado por las decisiones de Wilmar Montaño: “Creo que es el día de mayor frustración en mi carrera. La verdad siento vergüenza ajena por lo que se vivió en Tunja, el daño que le está haciendo el arbitraje al fútbol colombiano, es tremendo”.

El técnico de Bucaramanga se mostró molesto por el gol anulado en el último minuto de Andrés Ponce - crédito Dimayor

“Hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia a partir de hoy: Wilmar Montaño, el árbitro principal, y el que estaba al frente del VAR que es Keiner Jiménez. Lo que hicieron hoy fue vergonzoso, atentaron contra nuestra carrera, nuestras familia, contra la inversión de los dueños del equipo. Atentaron contra la moral y dignidad y valores de todo el fútbol colombiano”, añadió.

“Ojalá no tenga que nombrar a estos impresentables”

Fue tal la molestia de Dudamel con el arbitraje y el VAR que dejó claro que no quiere volver a tratar con ellos, explicando lo que ocurrió con la jugada de Andrés Ponce, que le ganó el balón a Emiliano Denis que no la pudo controlar, pero el juez decretó falta.

Bucaramanga empató 1-1 ante Boyacá Chicó y comprometió su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Atlético Bucaramanga

“Ojalá no tenga que nombrar a estos impresentables otra vez en mi vida, porque me da un malestar corporal al nombrar a Keiner Jiménez y a Wilmar Montaño. El árbitro le dice a los futbolistas dentro del partido, que no tenía la pelota en las manos y lo llaman al VAR. El señor Keiner Jiménez, el del VAR, hizo destastres. Y Montaño, el juez central, de muy poca personalidad, porque ya había sancionado el gol y le muestran exactamente el momento cuando la pelota hace contacto con los guantes del arquero y mi delantero le pega a la pelota”, dijo el venezolano.

Dudamel agregó que “el arquero (de Chicó) nunca tuvo la posesión del balón en su totalidad. Así han acabado con un semestre del campeón, en el que se termina con una vergonzosa dirección arbitral. La verdad que siento pena por esto”.

Este fue el momento en que Andrés Ponce marcó el gol que fue anulado por supuesta falta sobre el portero - crédito Captura de pantalla Win Sports

El entrenador de Bucaramanga terminó diciendo que, pese a quedar casi que eliminado de la Liga BetPlay, sigue enfocado en terminar la temporada de la mejor manera: “Cuenten la historia de lo sucedido hoy con pena, porque este es el ejemplo que no se debe seguir. Vergüenza les debe dar a estos tipos (Montaño y Jiménez) llegar a su casa y mirar a su cara a sus hijos si los tienen y mirarlos a la cara porque no tienen moral alguna. Sus seres queridos deben sentir pena por estos dos individuos”.