Así fue la última vez que un futbolista colombiano marcó un ‘hat trick’ en Champions League

Un colombiano no marcaba un "hat trick" desde hacía 27 años - crédito @LigadeCampeones/X

Luis Díaz hizo historia con el Liverpool. El colombiano fue la gran figura de su club en la victoria 4-0 en el duelo frente a Bayer Leverkusen, en uno de los más atractivos de la jornada cuatro de la Uefa Champions League.

Y es que el guajiro protagonizó un triplete, dejando algunas definiciones que le dieron la vuelta al mundo. No es para menos; una vaselina, un disparo de “no look” y un remate luego de un espectacular control representaron una noche perfecta para el colombiano, que no había marcado en la presente edición de la Liga de Campeones.

La gesta del exJunior generó múltiples reacciones a nivel mundial, teniendo en cuenta, entre varios aspectos, que no es común que un futbolista colombiano anote tres goles en un partido válido, por el que es considerado por muchos como el mejor torneo de fútbol en el planeta.

De hecho, un suceso de tal importancia no se registraba desde hacía 27 años, cuando uno de los delanteros más relevantes en la historia del fútbol colombiano hizo de las suyas contra uno de los clubes más importantes del balompié europeo.

Luis Díaz tuvo una noche de ensueño en el duelo frente al Bayer Leverkusen - crédito Molly Darlington/ REUTERS

Fue el 17 de septiembre de 1997 cuando Faustino Asprilla, que había llegado al Newcastle inglés para 1996, fue alineado como titular para el duelo que abría la fase de grupos del certamen continental frente a Barcelona.

Precisamente, el cuadro catalán contaba con nombres como Rivaldo, Luis Enrique, Figo, que ya figuraban como algunos de los mejores futbolistas del mundo. Sin embargo, al Tino poco le importó ello, pues sobre el 22′, el tulueño se encargó de cobrar una pena máxima –que él mismo había provocado– que el entonces juez Pierluigi Collina sancionó para los ingleses y puso el 1-0 parcial.

“Al ver que nadie de mis compañeros tuvo la valentía de agarrar la pelota y decir yo pateo, entonces la cogí yo. Cuando lo veo al arquero que se va a tirar hacia la derecha, la dejé lo más ajustada posible al costado, él la alcanza a tocar, pero era imposible”, expresó el exfutbolista a la Uefa meses atrás.

El tanto del vallecaucano puso a celebrar a los más de 30.000 asistentes a un St James’s Park abarrotado de hinchas de las Urracas, situación que se mantendría constante a lo largo de todo el partido.

El triplete de Faustino Asprilla al Barcelona - crédito UEFA

De hecho, tan solo 10 minutos después del tanto inicial, el colombiano estampó el 2-0 parcial. Sobre el 32′, el ‘Tino’ cabeceó con fuerza tras un centro obra de Keith Gillespie y mandó el balón al fondo de la red, dejando casi que noqueado a un Barcelona, cuyos hinchas no podían creer la escena.

“Gillespie fue uno de los jugadores más rápidos que yo vi, él no llegaba y miraba, él llegaba y tiraba. Cuando yo vi que él tira el centro yo me levanto, no sé cuánto salté e impacto la pelota con una fuerza muy violenta. La pelota por fortuna entró por encima del arquero”, aseguró el exatacante.

No obstante, la gesta del colombiano no paró ahí; cuando habían pasado tan solo cuatro minutos de la parte complementaria, nuevamente, el colombiano estampó un fuerte cabezazo tras recibir un centro desde la banda derecha y venció el arco catalán.

Faustino Asprilla contra el Barcelona por el primer partido de la fase de grupos de la Champions League del 97 - crédito These Football Times

“Yo le hago un amague a Nadal de que voy a ir al segundo palo, cuando el defensor sale hacia allá, retrocedo. Luego miro al arquero y la pongo justo donde yo quería”, recordó el vallecaucano.

Finalmente, Luis Enrique y Figo sembraron temor entre los hinchas ingleses colocando el 3-1 y 3-2 respectivamente; sin embargo, los tres tantos del colombiano representaron lo necesario para que el Newcastle protagonizara una de las victorias más épicas de su historia.