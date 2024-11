James Rodríguez podría irse del Rayo Vallecano en enero, aseguró la prensa española: su relación con Íñigo tendría que ver

James Rodríguez desde hace 2 partidos no tiene actividad con el Rayo Vallecano por una presunta molestia muscular - crédito @jamesrodriguez10/X

La situación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano es desalentadora. El ‘10′ del llamado equipo obrero ha disputado apenas 123 minutos desde su llegada a la Primera División de España y no ha jugado un partido completo. Además, en los últimos dos encuentros, el técnico Iñigo Pérez no lo ha tenido en cuenta, aparentemente debido a una molestia muscular que ha limitado su disponibilidad.

James Rodríguez solo salió en un partido de titular y fue retirado sobre el minuto 60 - crédito Mariscal/EFE

El cucuteño habría regresado con molestias tras la doble fecha de octubre de las Eliminatorias Sudamericanas, donde jugó con la selección Colombia en La Paz (Bolivia) y Barranquilla. Sin embargo, esta razón no justificaría los constantes desplantes del técnico Íñigo Pérez. Según la prensa española, el entrenador del Rayo Vallecano mostraría una notable apatía hacia James, al punto de que incluso se rumora que evita comunicarse directamente con el jugador colombiano.

Según el periodista Edu Aguirre, quien mantiene cercanía con figuras como Cristiano Ronaldo y el propio Rodríguez, el técnico Íñigo Pérez no le habría comunicado al colombiano lo que espera de él en el equipo ni las razones por las que no ha contado activamente con su participación desde su llegada a Madrid.

“No sé si tiene algo personal o no, pero la realidad es que Íñigo Pérez no ha tenido ni una sola charla con James Rodríguez (...) Nunca lo ha cogido y le ha dicho: ‘James, espero esto de ti’; ‘James, aprieta más aquí’. No se han reunido. ‘Oye James, no estás siendo titular por esto, te necesito más acá’. ¿Por qué? Porque Íñigo Pérez no ha hablado con James absolutamente nada”, indicó Aguirre en el programa reconocido programa español de fútbol ‘El Chiringuito’.

James Rodríguez sigue siendo suplente por decisión de Íñigo Pérez, técnico de Rayo Vallecano - créditos Rayo Vallecano / EFE

Para los panelistas del programa, no habría justificación para que Iñigo Pérez mantenga en el banquillo a un jugador con las características físicas y mentales de James Rodríguez. Si bien el nivel de esfuerzo físico exigido por el Rayo Vallecano parece no ajustarse del todo al perfil del colombiano, su capacidad ofensiva y habilidad para generar oportunidades de gol son de primer nivel, algo que ha demostrado en las Eliminatorias Sudamericanas. Esto deja abiertas dudas y cuestionamientos sobre la verdadera razón detrás de la falta de protagonismo del capitán de la selección Colombia en el club.

Una eventual salida a principio del 2025

Varios panelistas de ‘El Chiringuito’ criticaron a Iñigo Pérez por su aparente incapacidad para gestionar estrellas de la talla de James Rodríguez, señalando que esto habría sido un factor clave en la tensa relación entre el técnico y el jugador. Según afirmaciones de los comentaristas, el colombiano estaría considerando dejar el club a comienzos del próximo año debido al escaso protagonismo que ha tenido en el plantel desde su llegada.

“James no va a jugar de titular de aquí al final de la temporada, no es un problema personal, es simplemente que no encaja en lo que el Rayo pide de él, ni físicamente en defensa, porque no da en la presión, ni en transiciones. No se descarta que James pida salir en enero”, indicaron en el programa deportivo español.

Aunque han vuelto a surgir rumores sobre el interés de otros clubes europeos en los servicios del colombiano, hasta el momento no se ha concretado nada oficial. Lo único claro es que James Rodríguez continúa teniendo poca participación con el Rayo Vallecano. Sin embargo, se espera que para la próxima doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, el talentoso zurdo pueda volver a destacar, tal como lo ha hecho recientemente con la selección Colombia.

El mediocampista colombiano James Rodríguez celebra un gol de su equipo contra Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, 10 de septiembre - crédito Luisa González

El capitán de la selección nacional ha brillado con la Tricolor, siendo figura en la reciente Copa América 2024, donde llegó a la final y fue elegido el mejor jugador del certamen. Además, en las actuales Eliminatorias, James Rodríguez ingresó al selecto grupo de futbolistas que han anotado gol a todas las selecciones sudamericanas.

A pesar de la frustración que vive con el Rayo Vallecano, el 2024 ha sido un año sobresaliente para Rodríguez, consolidándose nuevamente en la élite del fútbol, aunque principalmente en el ámbito de selecciones nacionales.