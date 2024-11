Selección uruguaya hizo advertencia a hinchas colombianos de cara al partido por eliminatorias

El último enfrentamiento entre la selección Colombia y el combinado charrúa representó peleas en las tribunas - crédito USA Today

El próximo viernes 15 de noviembre de 2024 se enfrentarán los seleccionados de Colombia y Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo en juego válido por la jornada 11 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Los equipos parten como dos de los mejores conjuntos de las clasificatorias, razón por la que el duelo promete alto nivel y, quizás, varios goles. Es por ello que no sería extraño ver las tribunas del icónico estadio sudamericano totalmente copadas.

Y es que más allá de los miles de hinchas charrúas que acudirán al estadio Centenario para apoyar a los dirigidos por Marcelo Bielsa, un puñado de seguidores colombianos también harían presencia en el recinto deportivo para acompañar a Néstor Lorenzo y a sus dirigidos.

No obstante, desde la selección uruguaya hicieron una advertencia a los seguidores colombianos que planeen acudir al que sería uno de los duelos más entretenidos de las eliminatorias.

Fue a través de sus redes sociales que la Asociación Uruguaya de Fútbol publicó un comunicado en el que da a conocer que los hinchas colombianos que compren boleta para una tribuna diferente a la que se designe para la afición visitante no podrán ingresar al estadio.

Incluso, en el comunicado se hace énfasis en que estas personas no serán reubicadas en el sector designado para la hinchada colombiana.

“LA AUF INFORMA A LOS HINCHAS DE LA SELECCIÓN COLOMBIANA QUE ASISTIRÁN AL PARTIDO URUGUAY VS. COLOMBIA EL PRÓXIMO 15 DE NOVIEMBRE EN EL ESTADIO CENTENARIO QUE SOLO PODRÁN INGRESAR CON ENTRADAS PARA LA ZONA DESTINADA A LA AFICIÓN VISITANTE (TRIBUNA AMÉRICA, PUERTA 24 - VISITANTE). ES IMPORTANTE RECORDAR QUE LOS AFICIONADOS COLOMBIANOS QUE ADQUIERAN ENTRADAS EN ZONAS RESERVADAS PARA LA HINCHADA URUGUAYA NO PODRÁN ACCEDER AL ESTADIO Y NO SE LES REUBICARÁ EN EL SECTOR VISITANTE”, se lee en el comunicado.

Y es que dicho duelo es el primero que juegan ambos seleccionados luego de aquella semifinal de Copa América disputada en julio del presente año, duelo en el que el combinado colombiano consiguió su tiquete a la final del certamen luego de 23 años.

Hinchas colombianos y uruguayos se enfrentaron en la semifinal de la Copa América

Precisamente, una vez concluido el partido, hinchas colombianos y uruguayos protagonizaron múltiples enfrentamientos en las tribunas del Bank of América de Charlotte, Carolina del Norte.

La situación generó que incluso algunos jugadores del combinado charrúa, como José María Gimenez, Ronald Araujo, entre otros, se vieran inmersos en las discusiones.

Según explicó Giménez, la reacción de ellos se debió a que las familias habían quedado en medio de una avalancha de hinchas colombianos.

“Que por favor tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna, le hicieron una avalancha a toda nuestra familia y no nos dejan hablar en el micrófono, lo voy a decir ahora porque sino te cortan (...) Esto es un desastre, nuestra familia está corriendo peligro tuvimos que meternos a la tribuna para sacar a nuestros seres queridos con bebes chiquitos, recién nacidos, un desastre todo, no había ni un solo policía, cayeron a la media hora, un desastre y nosotros dando la cara por los nuestros” dijo el defensor una vez concluido el juego.

Frente a ello, en redes sociales circuló un video en el que se ve cómo, tras el pitazo final, algunos hinchas de Colombia comienzan a despedir a los de Uruguay que los rodeaban, una ‘cargada’ que es tradicional en el fútbol y que se hace en diferentes estadios del mundo.

No obstante, uno de los uruguayos no asimiló bien este gesto, y mientras otros respondían con actos similares, un sujeto de avanzada edad intenta agredir a los cafeteros.