Así votó el periodista colombiano elegido por France Football para elegir al polémico Balón de Oro 2024

El centrocampista español Rodri gana el Balón de Oro - crédito REUTERS/Sarah Meyssonnier

La entrega del Balón de Oro 2024 causó gran polémica, pues el candidato más fuerte hasta el día de la entrega era el brasileño Vinicius Jr, ganador con el Real Madrid de la UEFA Champions League, donde marcó incluso gol en la final.

Sin embargo, previo a que el extremo viajara a París para estar presente en la gala, se conoció que no sería el ganador y que la distinción a mejor jugador del mundo sería para Rodri, del Manchester City.

France Football ha establecido un proceso de votación para elegir a los ganadores de sus prestigiosos premios de fútbol, en el que participan periodistas de todo el mundo. En el caso del trofeo masculino, un jurado compuesto por periodistas de los países primeros países del ranking de la FIFA es el encargado de seleccionar a los ganadores. Para el galardón femenino, el número de periodistas se reduce a cincuenta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En Colombia, los encargados de emitir su voto son Paché Andrade para la categoría masculina y Nathalia Prieto, directora de Femina Football, para la categoría femenina. Estos periodistas reciben de France Football una lista con treinta candidatos al trofeo, de la cual deben seleccionar a diez futbolistas y ordenarlos de mayor a menor preferencia. Los jugadores reciben puntos según su posición en la lista: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto, respectivamente.

Aunque la lista de votos será publicada el 6 de noviembre por la revista organizadora de la gala, ya se filtraron los votos del periodista colombiano en la categoría masculina.

Aitana Bonmatí y Rodri en la gala del Balón de Oro. (France Football)

En el programa El chiringuito, de España, aseguraron que el narrador colombiano no incluyó entre los tres primeros al que finalmente se llevó el Balón de Oro para su casa: “Otro país que nos encanta, y que nos encanta mucho, es Colombia. Ha votado Paché Andrade y esta es su votación: en primer lugar, Vinícius Jr; en segundo, Carvajal; y tercero, Lamine Yamal. Solo tenemos los tres primeros”.

El discurso de Rodri tras recibir el Balón de Oro 2024

En su discurso de aceptación, Rodri destacó la importancia de los valores y el apoyo de su entorno personal y profesional en su carrera futbolística. Agradeció a France Football y a la UEFA por el reconocimiento, así como a todos los que votaron por él, subrayando el significado especial que este premio tiene para su familia y su país.

Rodri Hernández besa el Balón de Oro - crédito France Football

Rodri dedicó palabras emotivas a su pareja, Laura, mencionando que el día del evento coincidía con su aniversario de ocho años juntos. Expresó que su camino en el fútbol no habría sido el mismo sin su apoyo incondicional. También extendió su gratitud a su familia por inculcarle valores fundamentales y a su agente, Pablo, por su dedicación y amor incondicional desde los inicios de su carrera.

El futbolista no olvidó mencionar a sus compañeros y al cuerpo técnico del Manchester City, resaltando el carácter colectivo del fútbol y cómo su éxito personal es también un logro compartido con su equipo. Agradeció al seleccionador Luis Enrique por la confianza depositada en él desde hace tiempo y recordó a otros jugadores españoles que, a su juicio, también merecían estar en el escenario del Balón de Oro, como Dani Carvajal, quien ha enfrentado lesiones similares a las suyas.

“También quería agradecer al resto de mi familia y amigos. Entiendo que el fútbol es un deporte colectivo, gracias al City, al staff, a los jugadores. Para mí es muy especial, sin vosotros no lo hubiera conseguido. A la selección, a Luis por confiar desde hace de tanto tiempo en mí. Me quiero acordar de Carvajal, que ha sufrido la misma lesión que yo y merecería estar aquí igual que yo. Y a uno que estará aquí dentro de no mucho a Lamine” declaró el futbolista en la tarima del Teatro del Châtelet de París.