A River Plate se le está acabando la paciencia con Miguel Ángel Borja: el colombiano necesita anotar ante el Atlético Mineiro por Copa Libertadores

Miguel Borja y Alan Saldivia disputando una pelota en el Estadio Monumental de Santiago de Chile - crédito Iván Alvarado / REUTERS

Se define el primer finalista de la Copa Libertadores de América 2024 y posiblemente el futuro de Miguel Ángel Borja en el cuadro River Plate, de Argentina.

El atacante necesita volver a anotar en las redes contraria, ya que está generando dudas tanto en la hinchada como en el mismo cuerpo técnico de River.

El 25 de octubre de 2024, tras el empate del cuatro veces campeón de América ante Defensa y Justicia en el Norberto Tito Tomaghello, su director técnico, Marcelo Gallardo, habló acerca del rendimiento del artillero: “Antes de que yo llegara, Borja era el goleador del equipo y hoy no está convirtiendo”.

Estas declaraciones despertaron las suspicacias sobre una última oportunidad para seguir en el rival de Boca Juniors, por lo que el diario deportivo de Argentina Olé, realizó un análisis que refleja la dura realidad de Borja en tierras gauchas.

El promedio goleador de Miguel Ángel Borja bajó de forma preocupante para los intereses de River Plate

Miguel Borja celebrando un gol en el Estadio Mas Monumental por Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay - crédito Agustín Marcarian / REUTERS

En el artículo titulado “Borja, ante un partido límite que puede marcarlo en River”, que publicó el diario Olé el 28 de octubre de 2024, detalló la preocupante cifra que tiene el Colibrí en los últimos meses en referencia a su promedio goleador: “Pasó de tener un promedio de gol de 0,89 por partido en los primeros siete meses de 2024, y con Demichelis como DT, a un 0.25, con apenas dos goles en los diez juegos que disputó en el ciclo de Gallardo. Es más, lleva 113 minutos en cancha sin convertir y sumar 279 sin marcar en jugadas, ya que su último tanto fue el de tiro penal ante Vélez Sarsfield”.

La indirecta de Marcelo Gallardo y su situación familiar: dos factores que condicionaron al goleador

Por esta razón, tras el empate sin goles, el histórico director técnico de River Plate, declaró sobre la preocupación que le representa la situación del ex Palmeiras de Brasil: “Sé que tenemos que hacer goles y no estamos haciéndolos, antes de que yo llegara, Borja era el goleador del equipo y ahora no está haciendo goles. Claramente tenemos que generar otras alternativas para hacerlos, todo eso hay que resolverlo en un partido. Es difícil, pero estamos acá, vamos a intentar generar eso, vamos a jugar con nuestra gente, nos va a acompañar, empujar e inyectar una dosis que el equipo vaya en busca de esa épica, que es difícil, pero no imposible. No soy pesimista, todo lo contrario, estoy esperanzado”.

Situación límite de Miguel Ángel Borja que lo llevó a tener este mal momento deportivo: la denuncia por maltrato infantil

Y es que en el empate a un gol en el Más Monumental ante Vélez Sarsfield, el delantero anotó el gol del empate, por lo que cuando finalizó el partido, se expresó sobre lo que vivió y mostró el momento difícil por el que pasó al canal deportivo TNT Sports Argentina, el 17 de octubre de 2024: “Fue duro, durísimo, porque creo que uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ama a sus hijos y creo que la decisión que tomó la escuela fue desafortunada para mí y para mi familia, puso en vergüenza a mi familia, los abogados se van a encargar del tema. Desde aquí les exijo a ellos que respeten a mi familia”.

El mensaje que motivó a la hinchada de River Plate a realizar el banderazo

El momento donde los jugadores de River Plate salen a recibir el apoyo de su hinchada - crédito RS Fotos

Además de lo que ocurrió con el mal momento de Borja y el panorama adverso que vive River Plate tanto en la Liga de Argentina como en la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo, tras el empate ante Defensa y Justicia, envío un mensaje de motivación a los hinchas, que el 28 de octubre de 2024, se reunieron de forma masiva en el Estadio Más Monumental para apoyar a su club:

“Cuando recibes un golpe duro, al que se queda con la cabeza agachada, hay que agarrarlo y levantarlo. El fútbol y la vida tienen estas cosas, no te puedes quedar con un cachetazo, hay que levantarse y seguir, al menos intentarlo y dar la pelea. Lo sufrimos, no pudimos controlar o porque el rival haya sido superior a nosotros, sino que pegó en los momentos justos. Recibimos los golpes, no nos pudimos reponer y el partido del martes (29 de octubre de 2024), tiene justamente esa condición para reponerse”.

Semifinales de Copa Libertadores, partidos de vuelta

29 de octubre de 2024

Partido: River Plate vs. Atlético Mineiro

Marcador global: 3-0 a favor de Atlético Mineiro

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Más Monumental de Buenos Aires

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

30 de octubre de 2024

Partido: . Peñarol (Uruguay) vs. Botafogo (Brasil)

Marcador global: 5-0 a favor de Botafogo

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Campeón del Siglo de Montevideo

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: José Cabero (Chile)

Transmisión de TV: ESPN, Disney Plus (Estándar y Premium)