Néider Morantes, exfigura de Nacional y Medellín, relató la fiesta que se dieron los jugadores antes de una final entre los equipos paisas: “Estábamos todos borrachos”

Uno de los jugadores referentes del fútbol colombiano a comienzos del Siglo XXI fue el mediocampista Néider Yesid Morantes.

Morantes fue recordado en su paso por el balompié nacional como un jugador inteligente y elegante en la cancha, además de ser astuto a la hora de jugar a la pelota.

Por este motivo, a través de las redes sociales, recordaron una entrevista que realizó el influencer de Tiktok La Jotadera, sobre el momento cuando Independiente Medellín ganó el título de campeón del fútbol colombiano a su rival de patio, Atlético Nacional.

El video del fragmento de la entrevista se viralizó gracias al influencer del Medellín, @ElCabe, debido al accidente que sufrió Alfredo Morelos en Guarne el 23 de octubre de 2024.

La anécdota de Néider Morantes previa a la final ante el cuadro verdolaga: “Tranquilo ‘Piedro’ relájese que nosotros vamos a ganar ese título”

En la entrevista realizada por el influencer y que difundió el usuario de X, se rememoró la anécdota del ex futbolista colombiano Néider Morantes, cuando jugó con guayabo en la final del apertura 2004 del fútbol colombiano al responder sobre cuál fue el mejor momento que vivió Morantes en su carrera profesional.

“El título con Independiente Medellín ante Atlético Nacional nos dieron permiso entre las 3 y 4 de la mañana, y nos estaban buscando por toda la ciudad. Teníamos entrenamiento al otro día, pero cómo íbamos a entrenar si estábamos todos borrachos, enguayabados y muriéndonos del dolor de cabeza; por ese motivo, pasaron el entrenamiento para las 4 de la tarde, y Pedro Sarmiento nos quería matar, y nos dijo: ‘Barriga (Morantes), hijueputa irresponsable, los voy a echar para la puta mierda’, y yo le dije ‘Tranquilo, Pedro, no, relájese que nosotros vamos a ganar este título’, y así lo calmé”.

En el mismo fragmento, también recordó cómo convenció a Sarmiento de que tuvieran permiso para divertirse y detalló cómo después de divertirse tras el permiso del entrenador, tuvo que sufrir por la resaca en el entrenamiento previo a la final.

“Y le pedimos permiso a Pedro y él nos dijo: ‘No, como ustedes son de demonios, no, Barriga. Pero al final lo convencimos y nos dio permiso. Y llegó el lunes al amanecer, a las 4 de la mañana, el miércoles, el mismo día que se iba a disputar el partido de ida. Yo recuerdo bien que entrenamos en el Atanasio Girardot a las 4 de la tarde y yo le dije a Pedro: no, Pedro, no me da, estoy que me muero, y recuerdo también que mi compañero Camilo Giraldo me decía que sí había conseguido novia porque abracé el baño durante toda la noche (risas). Pero ahora que recuerdo y reflexiono, uno como persona no dimensiona esa situación, pero era una locura estar así, antes de jugar una final, increíble”.

Néider Morantes en su charla también recordó su no llamado al Mundial de Francia 1998 por parte del Bolillo

También dentro de la misma charla, recordó el momento cuando estuvo en los procesos de formación de la Selección Colombia previo a Francia 1998:

“Felicidad y susto. Como te digo, cuando llegué de Atlético Nacional al lado de todos esos ‘monstruos’ a representar a tu país, es un orgullo ni el hijuepuerca. Yo le contaba a todo el mundo: ‘voy para la Selección, voy para la Selección, qué bacano’. Es una etapa muy bonita representar a millones de colombianos, eso es lo más bonito que puede haber, entonces uno disfruta mucho esa experiencia”.

Y también detalló el momento cuando Hernán Darío Bolillo Gómez habló acerca de la negativa de llevarlo a la Tricolor: “

Recuerdo que la competencia era fuerte; estaban Giovanni Hernández, Mayer Candelo, Arley Betancur, Osvaldo Mckenzie, Carlos Valderrama. Esa era la competencia y recuerdo que Bolillo me iba a llevar, supuestamente, pero al final me volteó. Me dijo que la decisión estaba entre Giovanni Hernández y Néider Morantes y, a lo último, no escogió a ninguno de los dos. Yo creo que él ya tenía a sus jugadores en mente, pero en esa época estábamos jugando muy bien y éramos demasiado reconocidos”.

La anécdota se rememoró gracias a la respuesta del influencer de Independiente Medellín en su cuenta de X, @ElDeMedallo por la situación de Alfredo Morelos

En redes sociales, el usuario Cabe, conocido en X como @ElDeMedallo, lanzó una indirecta a Atlético Nacional por el caso de Alfredo Morelos, quien se vio involucrado en un accidente de tránsito el 23 de octubre de 2024 en el Sector de la Curva del Gordo, en Guarne, Antioquia, donde chocó con a Sebastián Dávila, el motociclista herido en el siniestro:

De esta forma, el influencer escribió ese mismo día una indirecta refiriéndose a lo ocurrido de la siguiente forma: “

Alcoholemia F.C nos va a ganar tres clásicos seguidos con jugadores alimentados con salchipapas y Electrolit de sobremesa, estoy destruido”.

Posteriormente, el usuario @nacional2016322 le respondió a su trino irónico de la siguiente forma:

“A ustedes les gana Pereira con un arquero borracho, ustedes no merecen ni jugar al fútbol”.

La respuesta de El Cabe: “A ustedes les ganó el rival de patio con un equipo borracho”

Y en respuesta a lo que respondió este hincha, el influencer dijo lo siguiente, junto al video de Néider Morantes recordando la anécdota cuando jugó con resaca la final del fútbol profesional colombiano en 2004:

“A ustedes les ganó el rival de patio con un equipo borracho, ustedes no merecen ni jugar fútbol”.

Estadísticas de Néider Morantes en el fútbol profesional colombiano

El antioqueño jugó en América de Cali en sus últimos años - crédito Diego Pineda / Colprensa

El paso de Néider Morantes es recordado por su gran legado en el fútbol antioqueño, en donde pasó por los dos clubes más importantes: Atlético Nacional e Independiente Medellín, aunque su huella en el balompié nacional la dejó en Envigado, pese a haber ganado tres títulos con el cuadro verde:

Primera A con Atlético Nacional e Independiente Medellín: 1994, 1999, 2004

Subcampeón de la Copa Libertadores en 1995

Desde su paso en Envigado hasta el final de su carrera en donde pasó por América de Cali y Boyacá Chicó, jugó un total de 223 partidos (193 como titular) y anotó 60 goles, en la liga local.

En la Copa Colombia jugó 13 partidos (10 como titular) en un total de 935 minutos y marcó dos goles.

Con la Selección Colombia estuvo en la Copa América de Perú en 2004: allí jugó 127 minutos en tres partidos y fue titular una vez: fue en el empate 2-2 ante el combinado Inca el 13 de julio de 2004.

