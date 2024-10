James es mejor que Vinícius y Julián Álvarez, reconocido artista se decantó por el talento del colombiano

El puertorriqueño prefirió a James por encima de varias figuras - crédito La Liga

Después de la Copa América, la carrera de James Rodríguez tuvo un resurgir, gracias a que el colombiano fue uno de los mejores futbolistas de la competición, al punto de ser una de las figuras de la selección Colombia que llegó hasta la final, en la que perdió con Argentina.

Tras el torneo continental, Rodríguez rescindió su contrato con São Paulo y se convirtió en nuevo jugador del Rayo Vallecano, institución en la que estuvo durante varias temporadas el atacante cafetero Radamel Falcao García

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cabe recordar que, el mediocampista ya había jugado en España con el Real Madrid tras ser figura del mundial de Brasil 2014, por lo que su regreso a LaLiga generó gran expectativa en los fanáticos del fútbol en este país.

Es tal la importancia que le dan al colombiano, que antes de la presentación del rapero puertorriqueño Miky Woodz en España, le preguntaron al artista por ¿cuál es el mejor jugador de LaLiga?, comparando a varios atletas para que este se decantara por uno y lo hizo por James.

El rapero afirmó que prefería al colombiano - crédito Reuters/FCF

En el primer enfrentamiento, Woodz escogió entre James Rodríguez y Julián Álvarez, atacante del Atlético de Madrid, que fue uno de los fichajes más costosos en el mercado de verano, pero esto no le importó al boricua, que se decantó por el colombiano.

Seguido a ello, James compitió con Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso, Federico Valverde, Ángel Correa y Raphina, pero ninguno de estos futbolistas hizo que el rapero cambiara de opinión sobre el cafetero.

Finalmente, compararon a James Rodríguez con Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, y aunque dudó durante varios segundos, Woodz nuevamente se decantó por el colombiano, pero reveló que en ese último cruce lo hacía por el apellido del cafetero, ya que él (Miguel Ángel Rodríguez) lo comparte.

“Me voy con James Rodríguez porque tiene mi apellido, me voy con los Rodríguez”, indicó Miky Woodz en el fragmento final del video.

El colombiano fue uno de los jugadores con más minutos el Bolivia en la fecha 9 de Eliminatorias Sudamericanas - crédito @FCFSeleccionCol/X

La publicación de LaLiga no paso desapercibida y en múltiples comentarios criticaron al rapero por su postura, pero algunos usuarios también se tomaron con humor la publicación enfocada en el artista.

“Era más fácil si le preguntaban cuál es tu estrella latinoamericana favorita y respondía James Rodríguez”, “No podrá ser el mejor momento de James, pero negar que es una de las estrellas latinas más importantes en el deporte sería mentir” o “No puede ser que piense que James es mejor que Julián o Valverde, antes sí, hoy ya no”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

La figura de James no solo es reconocida en España, puesto que sus compañeros en la selección Colombia también han afirmado que el mediocampista es el líder del combinado nacional, y hasta Luis Díaz, extremo del Liverpool, ha revelado que antes lo veía como su ídolo.

“A James siempre se lo he hecho saber, desde el momento que llegué a la selección le he dicho que él es mi ídolo, tanto él como Falcao y Cuadrado que los veía jugar desde pequeño. Poder compartir con ellos me llena de orgullo. Le llevo diciendo: “Eres un crack, te admiro mucho, te lo mereces’””, fueron las palabras del guajiro luego de que Colombia clasificó a la final de la Copa América.

Sobre su futuro, James ha afirmado que está feliz de poder haber vuelto a España, pero también ha afirmado que su principal objetivo es clasificar a la copa del mundo con Colombia y con ello lograr jugar su tercer mundial, recordando que ya lo hizo en Brasil 2014 y Rusia 2018.