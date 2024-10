David Alonso buscará el título del MotoGP 3: hora y dónde ver el Gran Premio de Japón

A falta de cuatro carreras, David Alonso podría coronarse campeón del MotoGP 3 en Japón - crédito Alejandro García/EFE

El deporte colombiano está cerca de contar con un nuevo campeón en el automovilismo, que en esta ocasión será en el motociclismo con David Alonso, la nueva joya de la velocidad que se encuentra a un paso de hacer historia con solo 18 años y cuatro años en la tercera categoría del MotoGP.

Alonso correrá el Gran Premio de Japón, la decimosexta válida de la temporada del MotoGP 3, la tercera categoría profesional, en el que una victoria o una serie de resultados, en caso de no ganar, le darían el título de manera anticipada a falta de cuatro carreras.

Cabe recordar que el piloto español, pero con raíces colombianas, partirá desde la tercera casilla tras perder la Pole Position por un segundo en la clasificación, pero que no le impedirá apoderarse del liderato durante la competencia y cumplir su sueño de celebrar en la gran carpa del motociclismo mundial.

Hora y dónde ver a David Alonso en la MotoGP 3

Hay mucha expectativa con el colombo-español, que lleva nueve victorias en lo que va de la temporada 2024, dos de manera consecutiva en las últimas carreras, seis veces primero en la Pole Position y sumando 296 puntos, que lo tienen muy alejado del resto de rivales.

La siguiente competencia de David Alonso, el Gran Premio de Japón, se disputará el sábado 5 de octubre a las 9:00 de la noche, hora colombiana, en el circuito de Twin Ring Motegi en la localidad de Motegi, de la prefectura de Tochigi, con transmisión de Espn 3 y la plataforma de Disney+.

“Nos hemos tomado el día como una especie de clasificación porque no sabemos qué condiciones habrá mañana”, comentó el corredor a la prensa, además de dejar claro que no lo apura el título en territorio asiático: “Si no es aquí, será en la próxima”.

Los tres rivales que Alonso debe superar en Japón son Daniel Holgado, que es segundo con 199 puntos, luego esta Iván Ortolá, también español como el primero, que suma 191 unidades, y después aparece Collin Veijer, de los Países Bajos, que suma 189.

A un paso de hacer historia

David Alonso se acerca a escribir su nombre en las páginas de la historia del MotoGP 3. Con tan solo una victoria en el Gran Premio de Japón, podría igualar el récord de Joan Mir con 10 triunfos en una sola temporada y superar al italiano Romano Fenati en el número total de victorias en la categoría, según informó El Tiempo.

Desde su debut el año pasado, Alonso ha demostrado un talento excepcional, lo que le ha valido el respaldo de su equipo, el CFMoto Aspar Team. Este apoyo se ha materializado en su ascenso a la categoría Moto2 para la próxima temporada, acercándolo a su objetivo final de competir en la MotoGP. “Mi sueño es ser campeón del mundo en Moto3 y luchar por mi sueño, que es ser campeón del mundo de Moto GP”, declaró Alonso al periódico antes de comenzar la temporada.

La presión de ser el favorito al título no afectó su rendimiento; al contrario, reafirmó su capacidad para competir al más alto nivel. Su enfoque ha sido disfrutar cada carrera, manteniendo la calma y evitando precipitarse, consciente de que aún tiene cuatro oportunidades más para alcanzar el título si no lo consigue en Japón.

El éxito de Alonso no solo se mide en puntos y victorias, sino también en su capacidad para manejar la presión y su determinación para alcanzar sus sueños. Su ascenso en el mundo del motociclismo es un testimonio de su dedicación y talento, y su próximo paso en MotoGP 2 será crucial para su carrera hacia la categoría reina del motociclismo.