Hinchas del Deportivo Cali protagonizaron desmanes a las afueras del estadio Palmaseca luego del partido ante Millonarios

Hinchas de Deportivo Cali dañaron carros que estaban en el parqueadero del estadio Palmaseca - crédito @DptesSinTapujos/X

Deportivo Cali y Millonarios se enfrentaron en el estadio Palmaseca de la ciudad de Cali por la fecha número 13 de la Liga BetPlay 2024 ll. Por la mínima diferencia el equipo Embajador logró quedarse con los tres puntos que lo afianzan en el grupo de los mejores 8 equipos del campeonato, mientras que esta derrota al equipo azucarero lo hunde más en medio de la crisis que atraviesa la institución.

Mientras se acataban las sanciones impuestas a la institución por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), donde se realiza la suspensión de la tribuna sur y sur oriental baja por dos fechas, más una multa económica por un valor de $10.400.000 a raíz del comportamiento de la hinchada al invadir la canchas en juego ante el Deportivo Pasto, miles de hinchas se reunieron a las afueras del estadio Palmaseca generando nuevos desmanes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por medio de videos que circularon por las redes sociales, se ve como el grupo de personas que empezaron a que estaban a las afueras del escenario deportivo estaba realizando cánticos ofensivos en contra del equipo que dejan ver la molestia por la evidente crisis que atraviesa el equipo, a nivel deportivo por su rendimiento en la Liga y lo cerca que está del descenso, además, de la difícil situación financiera.

Como si fuera poco, tras conocer que Millonarios se había quedado con los tres puntos con un hombre menos, integrantes de las barra brava no dudaron en comenzar a atacar los vehículos que se encontraban en el parqueadero del lugar causándoles afectaciones, al mismo tiempo que se presentaban varias peleas.

Hinchas del Cali y su molestia por la crisis del equipo - crédito @PonchoMorales85/X

Al lugar llegaron varios uniformados de la Policía para dispersar a los delincuentes que estaban propiciando los desmanes y evitar consecuencias mayores en medio de la tensa situación.

En la imágenes que se lograron registrar por aparte de algunas personas que se encontraban a los alrededores, se ve que en varios de los “trapos” están impresos mensajes que demuestran la inconformidad de los hinchas con la actual situación: “Sudor o sangre”, “La grandeza no se negocia”, “Sin resultados no hay mercenarios”, “Juegan como muertos y muertos quedarán”.

De los actos violentos no se tiene reporte oficial, ni el club ni las autoridades se han pronunciado respecto a este tipo de acciones. Se espera que en las próximas horas se conozcan las medidas por parte de las autoridades y entidades correspondientes.

En forma de protesta las barras bravas se reunieron a las afueras del estadio Palmaseca, realizaron cantico ofensivos y acusaron daños a los carros que estaban en el parqueadero - crédito @PonchoMorales85/X

Otra de las situaciones que llamó la atención en días pasados es la posibilidad de que Jarlan Barrera entregue su renuncia al club. El jugador no estaría conforme con las decisiones del cuerpo técnico de las que no ha sido partícipe, por lo que varios de los periodistas colombianos más cercanos al Cali dieron la información por medio de sus cuentas oficiales.

Andrés Muñoz, periodista de Super Combo de Cali RCN, anunciando el que sería el final para barrera el el conjunto Azucarero: “Jarlan Barrera desde hace varios meses no está contento en el Cali así él haya publicado que está feliz, incluso estuvo hablando con Bucaramanga teniendo contrato con el Cali así lo hayan negado. Él quiere jugar independientemente si está bien o mal en lo físico”, comentó Muñoz.

El futbolista podría presentar su renuncia al Deportivo Cali por diferencias con el cuerpo técnico - crédito Deportivo Cali Oficial

Decisión que se habría desencadenado luego de ser informado que no viajaría a Tunja junto con el equipo para enfrentar a Patriotas de Boyacá este 30 de septiembre en una nueva fecha del campeonato nacional: “la no citación de Sergio Herrera generó molestias en el futbolista, aún no ha renunciado Jarlan pero sí está incómodo en el club”, sentenció el comunicador. Sin embargo, tuvo minutos ante Millonarios y se perdió una clara oportunidad de gol para igualar el marcador