El ciclista Marlon Pérez reveló un sueño frustrado que tenía en una de sus últimas entrevistas

Gracias a que resultó elegido deportista del año en Colombia en 1995, esto le valió para ser escogido como el abanderadod el país en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Atlanta 1996 - crédito Christian Castillo M./Colprensa

Siguen conociéndose detalles tras el homicidio del ciclista colombiano Marlon Pérez, quien fue asesinado por un hombre identificado como alias Barbas, en medio de una riña la noche del jueves 3 de octubre de 2024 en el municipio de El Carmen del Viboral, Antioquia.

En medio de los mensajes de condolencia y apoyo que se han conocido desde la mañana del viernes 4 de octubre hacia la familia de Pérez, quien fue abanderado por Colombia en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 (Estados Unidos), y también representó al país en las justas de Sídney 2000 (Australia) y Atenas 2004 (Grecia), se conoció una de las últimas entrevistas que concedió el deportista en vida.

Pérez, conversó con el programa Otra parte de la historia, del canal Telemedellín, emitido el domingo 15 de septiembre de 2024, y allí contó cómo fueron sus inicios en el ciclismo, y de paso dejó ver que tuvo siempre un sueño que, debido a este suceso, no pudo cumplir.

Marlon Pérez soñó con ser futbolista antes que ciclista

El ciclista colombiano, oriundo del municipio de Támesis (Antioquia), contó que desde muy pequeño, a la edad de 9 años, su mayor sueño era ser futbolista profesional, pero la confesión de uno de los entrenadores del equipo en el que se probó fue difícil de asimilar para Pérez, pero a su vez se convirtió en una motivación para encontrar el deporte en el que pudiera encajar. “Era muy malo desde niño”, contó entre risas.

Pérez fue el encargado de llevar a Rigoberto Urán a Europa, y destacó porque tanto en ciclismo de ruta, como en pista, logró buenos resultados - crédito @marlonperez0628/Instagram

El antioqueño aseguró que el entrenador le dijo “váyase a trotar o a montar en bicicleta”, y Pérez, le hizo caso y primero se probó en atletismo, e inclusó narró que se alcanzó a colgar varias medallas, pero no lo apasionaba, y cuando intentó con el ciclismo, a los 13 años, se dio cuenta que por ahí podría estar su futuro, luego que uno de sus profesores en el colegio, Eduardo Aristizábal, y quien le dictaba religión y educación física.

El educador se fijó que, el adolescente por ese entonces, tenía potencial, y el mismo Pérez comentó que su ascenso comenzó desde una carrera a la que lo llevó Aristizábal, en la que superó a rivales mayores y con mejores bicicletas, debido a que para iniciar su carrera, y como le ha ocurrido a varios deportistas en Colombia, tuvo que empezar con las uñas.

De hecho, la primera bicicleta que compró fue a una tía porque su primo se accidentó y, con el marco roto a la mitad, Pérez la soldó y con ella fue que empezó a competir.

La disciplina, el talento y el ir por un buen camino alejado de malas amistades, permitió que el ciclista colombiano participara de torneos regionales, después departamentales, hasta que en 1993 representó por primera vez al país en un campeonato internacional. Al año siguiente quedó campeón en los campeonatos mundiales de ciclismo juveniles que se realizaron en Quito, Ecuador. Allí se quedó con el primer lugar en la prueba por puntos.

Cuando Pérez regresó a Colombia tras su paso por Europa, el equipo GW, que hasta ahora se formaba, lo invitó a hacer parte de sus filas, y allí el antioqueño tomó un 'segundo aire' en su carrera deportiva, logrando varios triunfos en competencias nacionales - crédito Colprensa/Fedeciclismo

El sueño que Marlon Pérez no pudo cumplir

En medio de la entrevista, y tras hacer un paso por su etapa en Europa, su regreso a Colombia, y su renacer en ciclismo paralímpico donde fue guía e incluso también ganó varias competencias.

Sin embargo, dejo ver que hubo un sueño que no se pudo materializar, y fue ser periodista. “Aquí estamos en una entrevista usted y yo. Yo también sueño con ser periodista y este puede ser un enlace para que la gente me vea y me diga ‘ven, te vamos a dar la posibilidad de que presentes un programa’.

Pérez indicó que ese sueño lo hubiera hecho por amor, y dejó en claro que el dinero es algo que ‘viene por añadidura’. “Todo lo que yo hago lo hago con amor. No lo hago ni por plata a veces porque la plata llega después”, cerró Pérez, quien con su inesperada muerte ha dejado un vacío en los aficionados al ciclismo en el país.

Hasta sus últimos días, Pérez siempre estuvo montado en la bicicleta, y tanto seguidores como ciclistas en el país, solo tienen palabras de agradecimiento para este deportista que ayudó a que el nombre del país llegara a los más alto de la élite del ciclismo mundial.

Pérez ganó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2011, disputados en Guadalajara, México - crédito @marlonperez0628/X

Marlon Pérez catapultó a ‘Rigo’ a Europa

Rigoberto Urán, destacado ciclista colombiano, logró consolidar su carrera en Europa gracias al apoyo de Marlon Alirio Pérez, una figura emblemática del ciclismo nacional. Pérez desempeñó un papel crucial en la trayectoria de Urán al recomendarlo a un equipo irlandés en 2006.

El impulso de Pérez fue determinante para que Urán se uniera al equipo Tenax, una escuadra de categoría continental que le permitió participar en competencias europeas de menor rango que el World Tour. Esta oportunidad fue un trampolín para que Urán ganara visibilidad y fuera convocado a la selección colombiana, lo que incrementó su reconocimiento internacional.

En el mismo año de su llegada a Europa, Urán, apenas alcanzando la mayoría de edad, se coronó campeón nacional y panamericano, además de obtener el título de la Vuelta del Porvenir. Estos logros cimentaron su reputación como uno de los ciclistas más destacados del pelotón internacional, compartiendo escenario con figuras como Tadej Pogacar y Chris Froome.

Marlon Pérez y Rigoberto Urán estaban destinados a encontrarse en la ruta del ciclismo. Prueba de ello fue esta foto en la que se ve a un joven 'Rigo' empezando hasta ahora su carrera, cuando aún era menor de edad - crédito @marlonperez0628/Instagram

