Rafael Dudamel reveló la tensa charla que tuvo con Teófilo Gutiérrez a su llegada al Deportivo Cali: “Había mandado a empacar su ropa”

El último buen momento del Deportivo Cali fue en el segundo semestre del 2021, cuando tras la salida de Alfredo Arias, llegó a la dirección técnica Rafael Dudamel, que condujo un equipo con figuras destacadas como Harold Preciado, Teófilo Gutiérrez, Johan Valencia y Ángelo Rodríguez hasta conseguir el décimo título del cuadro vallecaucano en su historia.

Sin embargo, no todo fue color de rosa en el equipo verdiblanco y algunos detalles de la interna fueron relevados por Rafael Dudamel en una reciente charla con Toxi Radio, emisora virtual de Eduardo Luis. El entrenador se refirió a la primera charla que tuvo con Teófilo Gutiérrez, en la cual acordaron respetarse espacios, pese a no tener la mejor relación:

“Nos reunimos y él me había manifestado con mucha sinceridad que él había mandado a empacar sus zapatos y su ropa cuando se enteró de que yo llegaba. Entonces yo le dije ‘bueno, ya estamos acá, el camerino es tuyo y la cancha es mía’. Entonces me dijo ‘me encanta que me hablen así, cara a cara, hombre a hombre, como profesionales’. Yo le dije que a la primera caída o error, le tenía que arrancar la cabeza” dijo el también campeón como jugador con el Deportivo Cali en 1998.

Así fue la final de la Liga BetPlay II-2021

Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga BetPlay tras vencer 1-2 al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué el miércoles 22 de diciembre de 2021. Con este resultado, el equipo dirigido por Rafael Dudamel logró su décimo título en la liga colombiana, cerrando la serie con un marcador global de 3-2.

El partido comenzó con el Tolima impulsado por su afición, mientras que el Cali intentaba mantener la posesión del balón, liderado por su capitán Teófilo Gutiérrez. Durante los primeros minutos, el equipo local buscó aprovechar la velocidad de sus extremos, Anderson Plata y Omar Albornoz, quienes representaron una constante amenaza para la defensa visitante.

A los 13 minutos, Albornoz generó la primera oportunidad clara de gol, llegando hasta el fondo por la izquierda y sacando un potente disparo que el arquero Guillermo De Amores desvió al tiro de esquina. En el cobro de ese tiro de esquina, Julián Quiñones abrió el marcador para el Tolima con un cabezazo al segundo palo tras un centro de Daniel Cataño. El Cali protestó por una supuesta falta de Quiñones sobre Hernán Menosse, pero el árbitro Alexander Ospina validó el gol y el VAR no intervino.

El Cali reaccionó con dos remates de media distancia, uno de Harold Preciado a los 17 minutos y otro de Teófilo Gutiérrez a los 23 minutos, ambos pasando muy cerca de los postes. El equipo de Dudamel intentó conectar por el centro utilizando a Ángelo Rodríguez como pivote, lo que generó faltas cerca del área del Tolima. La última oportunidad de peligro del primer tiempo fue para el equipo local con un tiro libre de Cataño, quien intentó sorprender al primer palo, pero el arquero De Amores estuvo atento.

En el segundo tiempo, el Deportivo Cali mostró una notable mejoría y logró remontar el marcador. Teófilo Gutiérrez se destacó como líder del equipo, guiando a sus compañeros hacia la victoria. Este título es especialmente significativo para Rafael Dudamel, quien ya había celebrado un campeonato con el Cali en 1998, pero como arquero.

Figura del Deportivo Cali considera renunciar tras el mal 2024

Jarlan Barrera podría estar a punto de abandonar el Deportivo Cali debido a su descontento con la falta de minutos en el campo y las decisiones del cuerpo técnico. Según informó Mariano Olsen en su cuenta de X, el jugador estaría considerando presentar su renuncia en las próximas horas. Esta información fue corroborada por Andrés Muñoz, periodista de Super Combo de Cali RCN, quien afirmó que Barrera ya no se siente a gusto en el club.

La situación en el Deportivo Cali es crítica. El equipo se encuentra en la decimoséptima posición de la Liga BetPlay 2024 II con solo 11 puntos, y lucha por no descender a la segunda división del fútbol colombiano la próxima temporada. Además de los problemas deportivos, la institución enfrenta obstáculos económicos que agravan aún más la crisis.

El malestar de Barrera no es reciente. Según Muñoz, el jugador lleva meses insatisfecho, a pesar de haber declarado públicamente que estaba feliz en el club. Incluso se ha mencionado que Barrera estuvo en conversaciones con Bucaramanga mientras aún tenía contrato con el Deportivo Cali, aunque esto fue negado por las partes involucradas. “Él quiere jugar, independientemente de si está bien o mal físicamente”, comentó Muñoz.