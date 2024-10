Jarlan Barrera podría renunciar al Deportivo Cali: no oculta su inconformidad con algunas situaciones

El futbolista podría presentar su renuncia al equipo en las próximas horas - crédito Deportivo Cali Oficial

La crisis es cada vez mayor dentro del Deportivo Cali, ya que la situación en la Liga BetPlay 2024 II es desalentadora. Son decimoséptimos en la tabla de posiciones con solo 11 unidades y, además, luchan por no ser uno de los dos equipos que descenderán a la segunda división del fútbol colombiano la próxima temporada.

Sin embargo, los problemas deportivos no serían los únicos para la institución. Además de los obstáculos económicos, en las últimas horas ha circulado el rumor de que el jugador Jarlan Barrera estaría considerando renunciar al equipo debido a la falta de minutos y a no ser convocado por el técnico Sergio ‘Barranca’ Herrera en los más recientes partidos.

El periodista Mariano Olsen escribió en su cuenta de X que, al parecer, el jugador presentaría su renuncia en las próximas horas. Esta noticia fue respaldada por Andrés Muñoz, periodista de Super Combo, de Cali RCN, quien afirmó que sería el final de Barrera en el conjunto Azucarero.

“Jarlan Barrera desde hace varios meses no está contento en el Cali, aunque haya publicado que está feliz. Incluso estuvo hablando con Bucaramanga, teniendo contrato con el Cali, aunque lo hayan negado. Él quiere jugar, independientemente de si está bien o mal físicamente”, comentó Muñoz.

Jarlan Barrera y Fabián Ángel fueron compañeros en Júnior de Barranquilla y quedaron campeones con el club, ahora buscan recomponer el caminó con la institución del Valle del Cauca - crédito Deportivo Cali/X

Esta decisión habría sido desencadenada luego de ser informado de que no viajaría a Tunja junto con el equipo para enfrentar a Patriotas de Boyacá el pasado 30 de septiembre, en una nueva fecha del campeonato nacional: “La no citación de Sergio Herrera generó molestias en el futbolista. Aún no ha renunciado Jarlan, pero sí está incómodo en el club”, sentenció el comunicador.

En el juego por la Copa BetPlay ante Fortaleza CIEF, el jugador fue llamado y a pesar de ser una de las figuras del compromiso entró al terreno de juego desde el banco, decisión que generó una evidente molestia que dejó ver en sus gestos.

El Deportivo Cali ha recurrido a medidas inusuales para intentar revertir su mala racha. En un esfuerzo por cambiar su suerte, el equipo llevó a un sacerdote al estadio Palmaseca en Cali para bendecir la cancha y los vestuarios con agua bendita. Esta acción refleja la desesperación de la institución, que enfrenta serios problemas tanto deportivos como financieros.

El Deportivo Cali afronta crisis, deportiva y financiera, además de luchar por no ser uno de los equipos que caiga al fútbol de la segunda división - crédito El País de Cali

Este panorama sombrío ha llevado al club a buscar soluciones fuera de lo común, como la intervención del sacerdote en el estadio.

El uso de agua bendita en la cancha y los vestuarios es una medida simbólica que busca renovar las energías y traer un cambio positivo al equipo. Sin embargo, la realidad es que el Deportivo Cali necesita más que intervenciones divinas para superar sus problemas actuales.

Sacerdote riega agua bendita en cancha y camerinos donde juega el Deportivo Cali - crédito @roa_ernesto/X

En relación a este tipo de actividades, el padre Yerson Marmolejo conversó con Blog Deportivo de Blu Radio y explicó cómo se concretó su presencia en el escenario deportivo.

“El día lunes en la tarde me comuniqué con Sergio Herrera, habíamos concretado ir a bendecir el estadio, una bendición especial, pedirle a Dios por ese lugar. El técnico habló con las directivas y pedir los permisos, fui, di la bendición y le pedí mucho a Dios que si había algo saliera con la bendición”, contó de entrada Yerson Marmolejo.

Este ofrecimiento se debe a su afinidad que ha tenido con el equipo y los lazos que lo unen con la capital del Valle de Cauca: “Toda mi familia es caleña, siempre sigo al Cali, siempre que puedo voy o sino lo veo por televisión, o sino después me veo la repetición”, contó.