Llegada a Bogotá de la selección Colombia femenina sub-17 a concentración para el Mundial de República Dominicana

Las jugadoras cafeteras se preparan para lo que será la cita mundialista que se llevará a cabo en República Dominicana-crédito Federación Colombiana de Fútbol/YouTube

La selección Colombia sub-17 comienzan su preparación para lo que será una nueva cita orbital en el fútbol internacional: el mundial femenino de la categoría que se llevará a cabo en el país caribeño.

De la mano del director técnico Carlos Paniagua y las 25 jugadoras que estarán en la representación nacional, ya se encuentran en Bogotá para lo que será la concentración para el torneo que comenzará el próximo 16 de octubre de 2024 e irá hasta el 3 de noviembre del presente año.

Dentro de las jugadoras más destacadas para Colombia, se encuentra la presencia de la portera del Deportivo Cali, Luisa Agudelo y de la delantera Maithe López.

La llegada de la selección femenina a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol

La delantera será una de las fichas para Carlos Paniagua en la cita futbolera en República Dominicana-crédito Federación Colombiana de Fútbol/Prensa

El arribo se dio el 27 de septiembre de 2024 lideradas por Luisa Agudelo (portera del Deportivo Cali y de la selección Colombia femenina sub-20 que disputó el mundial en nuestro país) y Maithe López (que también estuvo presente en la cita de la copa del mundo femenina sub-20) y a su llegada entregó declaraciones a los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Quiero pedir disculpas por lo que pasó con los niños que no saludamos en la previa ante Países Bajos”: Luisa Agudelo

Luisa Agudelo (c) portera de Colombia atrapa el balón en un partido de la Copa Mundial Femenina sub-20-crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

En la atención a medios que entregó la portera del Deportivo Cali, aclaró la situación sobre lo que se vivió en la previa ante :”Estoy muy feliz por estar otra vez en un mundial, quiero agradecer el apoyo que nos dieron en el mundial femenino sub-20., porque demuestra que la gente estuvo compenetrada al tema del fútbol femenino. Con respecto a la situación que ocurrió y que salió en redes con los niños que no saludamos en Buga, quiero decir que son cosas complejas porque en ocasiones, uno está concentrado en lo que será el partido y a veces no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Quiero aclarar que no es una excusa, por eso aprovecho el momento para pedir disculpas por si pensaron que nosotros somos ‘agrandadas’, por eso lo digo, además deseo que vuelva el interés al fútbol femenino, que crean en nosotras, porque somos unas niñas que sueñan en grande y que todas sabemos de donde venimos”, declaró Agudelo con respecto a las situación que pasó el 15 de septiembre de 2024. Así fue el momento que aclaró la guardameta nacional:

En el video se ve a los niños saludando pero ninguna de las jugadoras se acercó a saludar a las fanáticas- crédito @Paola.Rochas/TikTok

Esta es la lista de convocadas de la selección femenina sub-17 para la cita mundialista en República Dominicana

Este es el grupo de jugadoras que estarán presentes en el mundial de República Dominicana-crédito @FCFSeleccionCol/X

Porteras

1. Luisa Agudelo - Deportivo Cali

12. María Tejada - Dosquebradas FC

22. Isabella Callejas - Atlético Nacional

Defensas

6. Laura Cano - Club Formas Íntimas

3. Sofía OrtIz - Atlas CP

4. Zarhay González - Atlas CP

13. Nicoll Cárdenas - Sport Colombia

14. Laura Acevedo - Atlas CP

15. Sophia Posada - Independiente Santa Fe

16. Samantha Rodríguez - Real Santander

18. Isabella Franco - Carolina Ascent FC de Estados Unidos

25. Sofía Henao - Atlético Nacional

Volantes

2. Ana María Ruíz - Cortuluá

5. Isabela Weiner - IMG Academy de Estados Unidos

7. Isabella Díaz - Santa Fe

8. Michel Cuéllar - Real Santander

11. Ella Grande Martínez - Tampa Bay Sun F.C de Estados Unidos

20. Reina Torres - Millonarios F.C

21. Sofía García - Real Santander

Delanteras

9. Maithe López - Real Santander

10. Mariana Silva - Independiente Santa Fe

17. Nikol Rojas - Independiente Santa Fe

19. Marian Sterling - C.D Weymar Olivares

11. Lena Anne Tusche - PDA North New Jersey

15. Eliesther Santos - Club Formas íntimas

Colombia debutará ante Corea del Sur, estos son los horarios de los partidos de Colombia

El combinado nacional jugará ante las asiáticas en su debut el próximo 16 de octubre de 2024 en el Estadio Félix Sánchez Santo Domingo. Luego jugará ante Estados Unidos el 19 de octubre de 2024 y finalizará la fase de grupos ante España el 22 de octubre de 2024

Fecha 1

Partido: Colombia vs. Corea del Sur

Estadio: Félix Sánchez de Santo Domingo

Hora: 6:00 p. m.

Fecha 2

Partido: Colombia vs. Estados Unidos

Estadio: Félix Sánchez de Santo Domingo

Hora: 6:00 p. m.

Fecha 3

Partido: Colombia vs. España

Estadio: Félix Sánchez de Santo Domingo

Hora: 3:00 p. m.