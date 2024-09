Federación Boliviana de Fútbol hizo “jugadita” para derrotar a la selección Colombia El Alto

Colombia irá al estadio municipal de El Alto con la intención de mantener el invicto que los ubican como una de las mejores selecciones de las Eliminatorias - crédito Luis Gandarillas/EFE/Colprensa

En quince días, la selección Colombia volverá a competir en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con el impulso de haber vencido a Argentina, actual campeona del mundo y de América. Sin embargo, ahora enfrentará un desafío distinto: jugar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una prueba de resistencia y adaptación.

El partido contra Bolivia, que se jugará en el estadio municipal de El Alto el próximo 10 de octubre a las 3 de la tarde (hora colombiana), será el segundo encuentro en dicho escenario por las Eliminatorias de Conmebol.

Con una capacidad para 22.000 espectadores y ubicado a 4.085 metros sobre el nivel del mar, este estadio se ha convertido en una fortaleza para el equipo boliviano, tal como lo planeó su entrenador Óscar Villegas. Prueba de ello fue la contundente goleada 4-0 que le propinaron a Venezuela en su último partido como locales.

El estadio municipal de El Alto con capacidad para 22.000 espectadores y ubicado exactamente a 4085 metros sobre el nivel del mar - crédito Juan Karita/AP

Dentro de las estrategias que está implementando Villegas, se ha revelado una nueva medida para enfrentar a la selección colombiana. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que, a solicitud del entrenador, se aplazará la jornada del campeonato local. Esta decisión busca otorgar al equipo boliviano una semana adicional de entrenamiento y preparación, brindándoles una ventaja en comparación con el cuadro cafetero.

“El técnico Óscar Villegas nos hizo llegar un requerimiento de tener más tiempo con los seleccionados y la Comisión de Competiciones aprobó la reprogramación de los partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura que involucran a los clubes con seleccionados”, comentó el presidente de la FBF Fernando Costa.

El nuevo seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas - crédito Luis Gandarillas/EFE

Esta medida se da para que jugadores de The Strongest, Bolívar y Always Ready, equipos más representativos de Bolivia, no tengan que estar con sus clubes y puedan concentrarse con el plantel de Villegas.

Otro factor que Bolivia planea aprovechar a su favor es el apoyo masivo del público, con la expectativa de llenar completamente el estadio. La ilusión por el encuentro es tan grande que incluso el presidente de la FBF confía en que su selección pueda arrebatarle el invicto a Colombia por las Eliminatorias.

“Esperemos lograr nuestro objetivo de sumar tres puntos. Es un partido muy complicado (contra Colombia), pero tenemos lo nuestro, tenemos que hacer un buen trabajo y lograr estos tres puntos para seguir con nuestras aspiraciones”.

En el país andino, la ilusión por el rendimiento de la selección nacional ha crecido considerablemente. Las recientes victorias ante Venezuela (4-0) y Chile como visitante (1-2) han colocado a Bolivia en la octava posición de las Eliminatorias Sudamericanas, quedando fuera del cupo de repechaje únicamente por diferencia de gol. Sumando los puntos en casa, el equipo podría dar un paso crucial en su objetivo de clasificar al Mundial, algo que no logran desde hace 30 años.

Argentina | 18 puntos | + 8 D.G. Colombia | 16 puntos | + 4 D.G. Uruguay | 15 puntos | + 8 D.G. Ecuador | 11 puntos | + 2 D.G. Brasil | 10 puntos | + 1 D.G. Venezuela | 10 puntos | - 1 D.G. Paraguay | 9 puntos | - 1 D.G. Bolivia | 9 puntos | - 5 D.G. Chile | 5 puntos | - 8 D.G. Perú | 3 puntos | - 8 D.G.

Desde la llegada de Néstor Lorenzo a la selección Colombia el equipo nacional solo ha tenido una derrota en más de dos años. La derrota fue contra Argentina en la final de la Copa América, pero dos meses después lograron vencer a los argentinos por Eliminatorias - crédito Colprensa

Por su parte, Néstor Lorenzo ha indicado que está considerando una convocatoria más amplia para los encuentros contra Bolivia (10 de octubre) y Chile (15 de octubre). El técnico busca contar con más opciones tácticas y estratégicas para enfrentar las distintas condiciones que presentan ambos partidos: la altura de El Alto y el calor de Barranquilla. Esta planificación le permitirá ajustar el equipo según las exigencias físicas y climáticas de cada escenario.

“Posiblemente, la convocatoria sea más amplia, pero mantendremos la base que viene jugando. Quizá, en algunas posiciones, traeremos jugadores que estén más acostumbrados, pero no hay nada decidido. Haremos la previa en Cochabamba, con una altura intermedio, y ahí nos daremos cuenta del comportamiento y adaptación de cada uno”, comentó el entrenador colombiano en Blog Deportivo.