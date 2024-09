Jugador de Águilas Doradas denunció suplantación de identidad para involucrarlo en apuestas ilegales

El defensor central Jeisson Quiñones denunció que era víctima de suplatanción, con el objetivo de hacerlo pasar como miembro de una cadena de apuestas ilegales - crédito Águilas Doradas

El auge de las apuestas deportivas a nivel mundial durante los últimos años se vio potenciado por la luz verde que vienen recibiendo entidades de este calibre para dar su nombre a torneos y lucir sus marcas en las camisetas de los clubes, o bien asociándose con ciertos jugadores. Pero a la par las apuestas ilegales representan un problema cada vez más complejo en el deporte.

Debido a que no cuentan con la regulación de las empresas legalmente constituidas, pero mueven incluso más dinero, existe una reglamentación internacional que prohíbe a los futbolistas realizar apuestas en partidos, incluso por medio de terceros. Pese a ello, las situaciones en las que la legitimidad de ciertos partidos, como sucedió en la segunda división del fútbol colombiano, con el escándalo que desató la definición del ascenso entre Unión Magdalena y Llaneros en 2021.

Es por ese motivo que la credibilidad de los futbolistas es puesta en duda cuando suceden esta clase de situaciones. En las últimas horas Jeisson Quiñones, jugador de Águilas Doradas, denunció a través de sus redes sociales que era víctima de un caso de suplantación de identidad, mediante el cual intentaban hacerlo pasar por integrante de una red de apuestas ilegales.

Dicha historia fue replicada horas después en la cuenta oficial de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), y en ella se observa una carta abierta en la que el defensa central manifiesta su “inconformidad y rechazo” ante la situación.

“Hay personas inescrupulosas con malas intenciones que se están haciendo pasar por mí, utilizando números de teléfonos falsos y dañando mi imagen como jugador de fútbol, para involucrarme en las apuestas deportivas”, escribió el jugador.

“Como profesional quiero dejar en claro que NO estoy, ni me interesa estar involucrado en estos asuntos, como tampoco he recibido dinero de dichas apuestas. Soy un hombre trabajador y correcto que me he ganado las cosas con mi esfuerzo y sacrificio”, agregó.

Quiñones advirtió que tomará medidas legales al respecto, con el fin de mantener su nombre en limpio. “Procederé a dejar todo en manos de mis abogados y de las autoridades competentes, para que den con los responsables de dichas acusaciones. No dejaré que mi nombre se vea empañado por terceros que quieren acabar con mi buena reputación”, concluyó.

Apuestas ilegales le generan al país pérdida de recursos por más de $1,5 billones anuales, indicó Coljuegos

El pasado mes de julio, durante el primer Foro Nacional por la Legalidad celebrado en Cali, Valle del Cauca, el ente que rige las apuestas y juegos de azar en el país no ocultó su preocupación por las apuestas ilegales en el país, debido a que le cuestan billones de pesos al país en recursos que se destinan en su mayoría a financiar el sistema de salud.

“Las autoridades regionales y nacionales estamos preocupadas, debido a que la ilegalidad nos genera un detrimento superior a $1,5 billones anuales. Por eso, estamos firmando pactos en las regiones para evitar que los ilegales sigan haciendo parte de un mercado que les deja muchos recursos, pero que va en detrimento de la salud”, manifestó Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, en medio del acto que dio inicio al evento.

Hincapié destacó que se emitieron más de 15.500 órdenes de bloqueo a portales web que operaban sin autorización.

Hasta abril de 2024, las apuestas en línea aportaron 117.068 millones de pesos al sector salud, lo que representa cerca del 40% de los recursos totales destinados a la salud y la investigación científica por esta industria. En 2023, esta cifra ascendió a 846.000 millones de pesos.