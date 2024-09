Presidente del Cali habló sobre el futuro del cuadro vallecaucano: “Estar en la B sería catastrófico”

Además de estar en los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio, el dirigente también dio su parte en las redes del cuadro vallecaucano - crédito @AsoDeporCali / X

Uno de los cuadros tradicionales del fútbol profesional colombiano es Deportivo Cali, equipo que vive uno de sus momentos más difíciles en su historia.

Luego del anuncio de la salida del técnico tolimense Hernán Torres el 19 de septiembre de 2024 y la llegada el mismo día de Sergio ‘Barranca’ Herrera (como interino) a la dirección técnica del cuadro vallecaucano, la situación se complicó para el diez veces campeón de Colombia.

El presidente de la institución azucarera Humberto Arias Jr. habló en los micrófonos del programa El alargue, de Caracol Radio y AS Colombia, sobre el posible reemplazante de Torres, el mensaje a la hinchada azucarera y los próximos objetivos del Deportivo Cali en lo que queda de 2024.

“Estar en la B sería catastrófico”: Humberto Arias Jr.

El presidente del cuadro azucarero habló sobre la actual situación del conjunto vallecaucano - crédito @AsoDeporCali / X

El directivo le dejó un mensaje a la gente del Deportivo Cali y aclaró los rumores sobre una posibilidad de un descenso programado, es decir, un arreglo para que el verdiblanco del Valle del Cauca baje a segunda división de forma premeditada.

“Es algo absurdo que comenten esto, comenzando por los activos que tiene la institución, estar en la B sería catastrófico. Hay equipos que estuvieron en la B (América de Cali del 2012 al 2016), pero tenían solo el nombre o el letrero, nosotros no podemos pensar en eso. Lo repito, como lo hice en varias oportunidades: Cali no va a descender. Este fantasma nos afectó a todos desde lo psicológico, y los futbolistas solo tienen que pensar en competir y ganar, uno no puede esperar a no descender”, declaró el dirigente en un principio.

Decisión de dejar a Sergio Herrera como técnico interino y la opción de Eugenio ‘Cheché’ Hernández como técnico

José Hernández suena para reemplazar a Hernán Torres en Deportivo Cali - crédito Colprensa / Cortesía de El País de Cali

En la charla que tuvo con El alargue, de Caracol Radio y Diario AS, también habló sobre el proceso de contratación del nuevo director técnico y dejó en claro que ya tienen una lista de técnicos, pero resaltó que hay muy pocas opciones de entrenadores que estén en condición de libre.

“En estos momentos decidimos con el Comité Ejecutivo y Sergio Herrera, la decisión de que asumiera como entrenador del Deportivo Cali. Lo que pasa con esta situación es que ocurrió muy rápido, la decisión que tomó el profe Hernán Torres se tomó hoy (19 de septiembre de 2024), y yo soy de los que pienso que las cosas hay que tomarlas con calma, obviamente vamos 10 partidos sin resultados positivos. Debemos esperar que el sábado (21 de septiembre de 2024) ganemos y después volvemos a jugar el martes, vamos mirando sobre la marcha que decisión se tome... a los directores técnicos los sostienen los resultados, miraremos hojas de vida pero en este momento, hay técnicos que queremos pero ya están trabajando, miraremos el tema”, mencionó Arias Jr.

También habló sobre la posibilidad de que un entrenador de ADN azucarero vuelva a dirigir al Cali: “Cheché es un técnico de la casa, que entre otras cosas, yo fui el que lo traje al Cali en 1997, donde se ganó el título, además se llegó a la final de Copa Libertadores de 1999, en mi concepto, el mejor Cali que yo he visto jugar al fútbol, por este motivo, le tengo un cariño especial, siempre está dentro de las posibilidades y hablo con él, pero por el momento no se tomó ninguna decisión. Lo único que sabemos es que Sergio Herrera es el encargado y debemos brindarle todo nuestro apoyo”, mencionó Humberto Arias Jr.

Y finalmente, habló sobre el objetivo del Deportivo Cali en los próximos meses: “Tenemos varios objetivos en la mira: el primero es salir de la dura situación económica y financiera en la que estamos. Tenemos un proceso de reestructuración. También buscamos un aliado o un socio que nos ayude económicamente, para así salir de esta situación deportiva que es lo último que le importa al hincha”, concluyó el presidente del cuadro azucarero.