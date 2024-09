Esto pasará con el estadio del Olaya Herrera: el Distrito tiene plan para recibir público y ampliarlo

El estadio Olaya Herrera seguirá recibiendo partidos del fútbol colombiano en Bogotá y próximamente con público - crédito Jesús Aviles/Infobae

Con el Mundial Femenino sub-20 a punto de terminar, ya se están entregando los estadios utilizados para el certamen, siendo Techo y el Atanasio Girardot los primeros que la FIFA habilitó para los equipos del fútbol colombiano que, desde agosto, no volvieron a realizar encuentros de primera ni segunda división.

En el caso de Bogotá, cinco de los siete equipos de la ciudad debieron mudarse al Olaya Herrera, escenario tradicional en el fútbol aficionado, pero que desde 2022 tuvo la certificación para acoger encuentros de la segunda división, fútbol femenino y ahora la Liga BetPlay.

José Varela, supervisor de gramillas para el Idrd, habló para Infobae Colombia sobre cómo le fue al estadio en el suroriente de la capital, los proyectos para que se convierta en una tercera sede para los clubes y reveló un plan para intervenirlo, lo mismo que con Techo.

Infobae: ¿Cuál es el balance tras los partidos que se han hecho en el estadio Olaya Herrera, que pasó de ser un escenario muy tradicional para el fútbol aficionado en Bogotá a dar un salto de calidad al fútbol de primera división?

José Varela: Realmente todo esto surge a raíz del mundial que estamos haciendo. En julio, tuvimos la visita de la FIFA y una vez nos ratificaron que íbamos a ser una de las sedes con Techo y El Campín, enfilamos a obtener la certificación de Dimayor para poder jugar partidos en el Olaya, empezamos a alistar todo el tema de iluminación, tuvimos visitas con los equipos que juegan en Techo, con los presidentes, Dimayor, nos hicieron unos evaluaciones, unas exigencias y para nosotros es muy satisfactorio.

Estamos a punto de obtener el permiso para que podamos salir con público, que es el único problema que hemos tenido. Obviamente, hay que mantener el fútbol aficionado en el estadio porque la gente está acostumbrada a ver fútbol allí, entonces tratamos de darle un manejo y ahora cuando acabe el mundial, va a bajar la cantidad de partidos porque Equidad y Fortaleza vuelven a Techo.

Por ahora no se ve público en las graderías, pero sí en los alrededores y con mucha afluencia, ¿cuál es el impedimento para que ustedes no puedan darle ingreso a los aficionados?

Hemos hecho las adaptaciones que nos pidieron las entidades de seguridad del Distrito, como cumplir con anchos de salida, de escaleras, poderle garantizar a la gente una zona de hidratación, de servicios y estamos en ese proceso. Lo primero que obtuvimos fue la certificación de la Dimayor y ahora tratamos de completar lo que nos piden los centros de seguridad para obtener el plan de apertura para el público.

Los primeros partidos profesionales en el Olaya fueron los de Millonarios femenino con la gente por fuera del estadio, pero estuvo bien. La gente del Olaya ama el fútbol y es una gran oportunidad para la ciudad que tengamos ahora deporte profesional.

¿Se espera que el estadio siga siendo usado por equipos como Equidad y Fortaleza, como sede alterna a Techo que es su casa habitual?

Si, por supuesto. De hecho, los permisos que les damos a estos equipos, saldrán como alterno para que puedan jugar Liga Femenina, que ellos han mostrado su interés, y algunos partidos que en Techo pueden salir más costoso que si juegan en el Olaya, entonces la idea es mantenernos en eso y estamos seguros de que los equipos de la B van a seguir jugando. Si Equidad y Fortaleza lo quieren hacer estará disponible, para la femenina de Millonarios también se demostró que pueden recibir allá.

¿No se ha propuesto en el Distrito ampliar el estadio del Olaya, para que se consolide como una tercera plaza para el fútbol en Bogotá?

Creo que sí, no puedo dar datos exactos, pero el alcalde Carlos Fernando Galán tiene mucho interés sobre todo porque con este tema del Mundial, nos dimos cuenta de que equipos como Millonarios y Santa Fe fueron afectados porque no tenemos un estadio alterno real. Techo es un estadio alterno, pero el aforo no es el ideal.

Ahora vamos a tener la APP en El Campín que va a alcanzar un aforo de 50.000 personas, entonces debemos de tener un estadio de 25.000 que el ideal sería que se ampliara Techo, que tiene un diseño para 25.000 personas, y el Olaya cuenta con otro, que data de 2009, para 12.000 más o menos.

Creo que eso se va a ir dando, el alcalde está muy interesado, Bogotá es una ciudad muy grande, tenemos cinco equipos en el estadio de Techo y más Santa Fe y Millonarios son siete, así que la ciudad se merece que tengamos unos escenarios un poco más robustos y sabemos que no solamente para el fútbol, sino para muchos deportes.

¿Se va a mantener esa estructura para el fútbol colombiano y otros torneos?

Es una decisión que esta es manos de Win Sports, que tiene los derechos de transmisión, y la Dimayor, pero creo que ellos le van a apuntar a eso. Previamente, hemos tenido dos veces más ese andamio, pero el que FIFA montó para este torneo fue muy esbelto, robusto y cumple con las condiciones, los televidentes han visto las transmisiones del estadio y creo que dichos encargados van a tratar de que eso se mantenga en el estadio de Techo.