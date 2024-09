Richard Ríos no se pudo contener al escuchar lo dicho por el director técnico de Argentina tras el penal que le dio el triunfo a Colombia

Richard Ríos asistió a la rueda de prensa junto a Néstor Lorenzo - crédito Gol Caracol

La selección Colombia fue contundente y cumplió con el objetivo de vencer al seleccionado de Argentina en la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, equipo que es el actual campeón de la Copa América.

El gol del triunfo estuvo marcado por algunas inconformidades, pues el árbitro central del compromiso sancionó una pena máxima a favor de la Tricolor, luego de que el jugador Nicolás Otamendi golpeara a Daniel Muñoz. La claridad de la jugada no se pudo determinar en el momento y debió ser revisada por el VAR para que se determinara el cobro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Como era de esperarse, la decisión llegó hasta la rueda de prensa posterior al juego de ambas selecciones. Néstor Lorenzo estuvo acompañado de Richar Ríos, de 24 años de edad y jugador del Palmeiras de Brasil, que al escuchar las reacciones del técnico albiceleste Lionel Scaloni, no pudo ocultar su sentir y en su cara mostró su opinión.

Momentos antes el argentino había expresado a los medios su inconformidad: “En realidad, si me tengo que fijar en algo es en esa jugada del penal, él lo vio, yo sinceramente no es que no vea; el fútbol es un fútbol que también hay que mirar lo que hay alrededor. Lo que hizo Muñoz, él no protesta en ningún momento, bienvenido para su equipo, ya está, no hay que darle mucha vuelta. El penal condiciona el partido, podíamos intentar empatar, pero es evidente que sobre todo a nivel psicológico a ellos les dio y a nosotros nos puso nerviosos. Y hasta tuvimos para empatarlo”, dijo.

En el turno de Colombia uno de los periodistas le preguntó al técnico y al jugador su opinión sobre la jugada del penal, basada en las declaraciones de Lionel.

“Y para el profe, la acción de penal, parece dudosa, parece polémica, dice el profesor Scaloni. Lo duda mucho que haya sido. ¿Usted qué opina de esa acción?”, preguntó el periodista.

Justo en ese momento al antioqueño se le escapó una pequeña sonrisa que intentó disimular poniéndose la mano en la cara, gestó que asistentes y quienes vivieron la rueda de prensa no pasaron desapercibido, dando a entender que esas declaraciones están basadas en simples interpretaciones bajo la molestia de haber perdido en Barranquilla.

Para Ríos, el triunfo estuvo acompañado de una motivación extra el tener cerca a los suyos: “Obvio que no siempre vamos a ganar los partidos acá, pero sí es un plus tener nuestra casa llena que es Barranquilla y que nuestras familias estén en las tribunas alentándonos”, declaró.

Expresó que este tipo de enfrentamientos con selecciones grandes a nivel continental e internacional suman en el proceso preparatorio para aspirar a jugar más finales: “Siempre será importante enfrentar a selecciones que nos obligan a sacar todo lo que tenemos. Nos potencian a demostrar para qué estamos hechos, y eso lo venimos haciendo hace varios meses”, agregó.

Finalmente, agradeció a toda la afición que no los abandona y caminan junto al equipo en busca de un mismo sueño: “Quiero agradecerle a todo el mundo que nos acompaña, que vienen hasta acá y no les importa el calor, que van hasta los hoteles a apoyarnos, a los que nos envían mensajes de buena vibra. Nosotros nos sentimos muy identificados con todos los colombianos que nos apoyan desde cualquier parte del mundo”, sentenció.

La próxima salida oficial de la selección nacional será el 10 de octubre a las 3:30 de la tarde, hora Colombia, en el Estadio Municipal de El Alto en Bolivia, por una nueva jornada de las eliminatorias. Este escenario representa un gran reto para quienes los pisen, pues se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El 15 de octubre regresa a casa y recibirá al seleccionado de Chile en el mismo horario: 3:30 de la tarde.