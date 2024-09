Vídeo: peleador colombiano se ganó 50.000 dólares por sorprendente nocaut en el ONE 168

El colombiano finalizó a su rival en el segundo asalto - crédito ONE Championship

A pesar de que los deportes más populares en Colombia son el fútbol, el ciclismo o el boxeo; hay otras disciplinas que de a poco van sumando seguidores y practicantes en el país, principalmente en la rama de los deportes de contacto como las artes marciales mixtas.

Uno de los exponentes más destacados del país en la actualidad es Johan Estupiñán, que también es llamado “Panda Kick” por la forma en que utiliza sus piernas para golpear a sus rivales en el muay thai, deporte que se ejecuta de pie y en el que se permiten puñetazos, codazos, rodillazos y patadas, así como lanzamientos o agarres.

Es tal el impacto que ha tenido Estupiñán, que en la noche del 6 de septiembre abrió la cartelera del ONE Championship 168, una empresa de combates con sede principal en Singapur, que es comparada en magnitud y llegada con la UFC. Este evento era especial porque marcaba el final de la carrera de Demetrious Johnson, campeón de la compañía que a sus 38 años decidió dejar de pelear y dedicarse a otros proyectos.

“Cómo siempre dejaré a Colombia en lo más alto del muay thai a nivel Mundial. Gracias a todos los que me apoyan”, fue el mensaje de Estupiñán a sus seguidores antes de la pelea.

El colombiano abrió la cartelera del 6 de septiembre - crédito ONE championship

Cabe recordar que esta no era la primera pelea del colombiano para ONE Championship, ya que en mayo derrotó al japonés Kouta Omori y en julio venció a Zafer Sayik, por lo que en el ONE 168 buscaba un nuevo triunfo, esta vez contra el estadounidense Sean Climaco, que le permitiera escalar varios puestos en el ranking de la categoría de peso mosca.

Durante su entrada, el colombiano sorprendió a los presentes por no utilizar la puerta del octágono y en su lugar ingresar por la parte de arriba del escenario deportivo, lo que demostraría la energía que tenía el vallecaucano de 21 años.

En el primer round Estupiñán y su rival se golpearon en diferentes ocasiones, pero no fue, sino sobre el final del segundo asalto que el colombiano logró conectar en varias ocasiones a su contrincante, lo que hizo que el árbitro detuviera la pelea y terminara el encuentro por nocaut técnico a favor del latino.

“Johan Estupiñán detiene a Sean Climaco en un Banger de ida y vuelta”, fue la forma con la que la empresa de Singapur anunció el triunfo del colombiano en sus redes sociales.

Estupiñán ganó un bono por rendimiento en el ONE 168 - crédito ONE Championship

Esto no fue lo más destacado en la noche para Estupiñán, que luego de celebrar con sus entrenadores, fue informado de que la empresa lo premiaría con un bono por rendimiento de $50.000 dólares, lo que equivale a poco más de 200 millones de pesos.

La historia de Estupiñán

Además de ser un referente en los deportes de contacto en Colombia, “Panda kick” también es referenciado por su historia, ya que cuando era niño fue entregado junto a sus hermanos al Bienestar Familiar por las dificultades económicas que tenía su madre, que luego de obtener un empleo estable volvió por sus hijos.

En el distrito de Agua Blanca, Cali, comenzó a entrenar artes marciales mixtas y en 2021 su trabajo le permitió coronarse en el Campeonato Mundial IFMA 2021, siendo el primer colombiano en lograr un triunfo de esta magnitud.

Esto le permitió avanzar por varias promotoras hasta llega a ONE Championship con un récord de 25 triunfos y cero derrotas. Tras la victoria contra Climaco, se espera que el colombiano se enfrente en su próxima pelea a un luchador del ranking del peso mosca y luego pueda buscar el título, que actualmente lo tiene Rodtang Jitmuangnon.