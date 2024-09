“Dentro del campo se ven los gallos”, Luis Advíncula calienta la previa al duelo de Colombia frente a Perú

Luis Advíncula, lateral derecho de la selección peruana. - Crédito: EFE

Ya se comienza a vivir lo que será la jornada de Eliminatorias al Mundial 2026. El primer reto que tendrá el argentino Néstor Lorenzo es la visita ante el combinado peruano en el Estadio Nacional de Lima el 6 de septiembre de 2024.

Antes del compromiso, uno de los protagonistas del equipo dirigido por el técnico uruguayo Jorge Fossati habló de cara a este encuentro que reaviva las emociones de lo que pasará en la fecha 7.

Perú necesita con urgencia los tres puntos para volver a pelear en la tabla de posiciones, si quiere competir por un cupo para la cita orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Dentro del campo se ven los gallos”

Advíncula habló sobre lo que será el duelo frente a Colombia - crédito Federación Peruana de Fútbol

En primer lugar, mencionó lo que es la perspectiva del sector deportivo sobre el favoritismo de Colombia por conseguir el subcampeonato de América en Estados Unidos 2024.

“Colombia, si bien dicen que es el favorito, está perfecto, viene de ser subcampeón de América. Pero nosotros estamos en casa y somos once contra once, dentro del campo se ven los gallos. Si bien los medios colombianos dicen eso, no tengo nada que decirles; simplemente que estamos en casa y haremos respetar la localía”, mencionó Advíncula.

“Serán fechas claves”

En el último duelo por eliminatorias, la Selección Colombia cayó 0-1 frente a Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en juego válido por la fecha 15 de las Eliminatorias para la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. crédito Cortesía FCF / Colprensa

El jugador peruano también destacó el grado de dificultad del encuentro y añadió que tanto Colombia como Ecuador (rival en la fecha 8 para los incas), serán rivales complejos, además le sumó importancia al subcampeonato de la Tricolor.

“Creo que tenemos que ir partido a partido, primero tenemos estas dos fechas con dos grandes selecciones, por algo están donde están. Colombia llegó a la final de la Copa América, pero la selección siempre está con el ánimo por arriba cuando jugamos en Lima, además, sabemos que no tenemos margen de error, jugaremos en casa y nuestra obligación es hacernos fuertes, como lo éramos antes.” aseguró Advíncula.

Últimas novedades de la selección Colombia: entrenamiento en Barranquilla pensando en Perú

Se conoció el 1 de septiembre de 2024, que el volante de Talleres de Córdoba, Juan Camilo Portilla, será de la nómina que encarará esta doble fecha de eliminatorias. La razón principal es por la lesión que sufrió el jugador de Bournemouth Jefferson Lerma, y que no hará parte del grupo principal que entrena en Barranquilla en estos momentos, de cara a lo que será el viaje a la capital peruana y disputar el partido el viernes 6 de septiembre de 2024, encuentro que se podrá disfrutar a través de Gol Caracol y Deportes RCN a nivel nacional a partir de las 8:30 p.m.

Fecha 7 y fecha 8 de las Eliminatorias al Mundial 2026

Jueves 5 de septiembre de 2024

Bolivia vs. Venezuela - Estadio Municipal de el Alto-El Alto, Bolivia - 3:00 p. m.

Argentina vs. Chile - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires - 7:00 p. m.

Viernes 6 de septiembre de 2024

Uruguay vs. Paraguay - Estadio Centenario, Montevideo - 6:30 p. m.

Brasil vs. Ecuador - Estadio Major Antonio Couto Pereira, Curitiba- 7:45 p. m.

Perú vs. Colombia - Estadio Monumental, Lima - 8:30 p. m.

Fecha 8

Martes, 10 septiembre de 2024

Colombia vs. Argentina - Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla - 3:30 p. m.

Ecuador vs. Perú - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito - 4:00 p. m.

Chile vs. Bolivia - Estadio Nacional, Santiago de Chile - 5:00 p. m.

Venezuela vs. Uruguay - Estadio Monumental, Maturín - 5:00 p. m.

Paraguay vs. Brasil - Estadio Defensores del Chaco, Asunción - 7:30 p. m.

Así se encuentra la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026:

1. Argentina: 15 puntos - Diferencia de gol de 6

2. Uruguay: 13 puntos - Diferencia de gol de 8

3. Colombia: 12 puntos - Diferencia de gol de 3

4. Venezuela: 9 puntos - Diferencia de gol de 3

5. Ecuador: 8 puntos - Diferencia de gol de 2

6. Brasil: 7 puntos - Diferencia de gol de 1

7. Paraguay: 5 puntos - Diferencia negativa de gol de 2

8. Chile: 5 puntos - Diferencia negativa de gol de 4

9. Bolivia: 3 puntos - Diferencia negativa de gol de 10

10. Perú: 2 puntos - Diferencia negativa de gol de 7