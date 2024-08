Pablo Repetto no se guardó nada por su despido de Atlético Nacional: reveló distanciamiento con junta directiva

Pablo Repetto fue despedido por Atlético Nacional, que argumentó un cambio de proyecto deportivo que tendrá a Efraín Juárez como entrenador - crédito Colprensa

Atlético Nacional dio un giro inesperado entre el 27 y 29 de agosto, con el despido del técnico Pablo Repetto después de cinco meses de trabajo, contratar a Efraín Juárez, que será entrenador de un equipo por primera vez en su carrera, y empezará el sábado 31 de agosto frente a Jaguares.

El entrenador uruguayo se pronunció por primera vez sobre su salida y lanzó duras declaraciones sobre la junta directiva, revelando un hecho que llama la atención sobre su relación con la dirigencia y cómo fue el momento en que le avisaron que no continuaba en el cargo.

Nacional ahora deberá demostrar que la elección de Efraín Juárez como entrenador fue la correcta, con su primer partido el sábado 31 de agosto frente a Jaguares en Montería, por la octava fecha de la Liga BetPlay y con la obligación de conseguir una victoria.

¿Qué pasó entre Repetto y la directiva de Nacional?

Luego de su despido de Atlético Nacional, el entrenador uruguayo rompió su silencio y dio detalles sobre lo ocurrido ese martes 27 de agosto, cuando los aficionados del equipo y el fútbol colombiano quedaron sorprendidos porque se iba el técnico con el equipo en la tercera posición con 13 puntos.

Pablo Repetto reveló primero que nunca habló con los directivos del verde en cinco meses de trabajo, solo una vez y se dio durante su presentación en marzo de 2024, señalando que quienes se comunicaban con ellos eran el presidente o el director deportivo.

“Con la junta directiva me reuní una sola vez cuando me presentaron, después no tenía contacto con ellos. Ahí lo que pasaba con los entrenamientos, calculo yo, que llegara a la junta de lo que podía informar Fermani o Sebastián (Arango). Yo fui honesto siempre y claro, en la medida que me citaban a tener una charla hubiera sido claro como con la gente que hablaba del club, pero no tuve ninguna reunión con ellos”, afirmó.

El uruguayo también aclaró que su salida nunca fue por problemas con la nómina, como lo dijeron algunos periodistas y medios de comunicación: “Nosotros tuvimos una excelente relación con todo los jugadores y el entorno del club, y la verdad con eso siempre estamos agradecidos porque siempre sentimos la predisposición, el apoyo al trabajo y a todo lo que planteábamos”.

“Me dijo que no había conformidad con el juego”

El extécnico de Atlético Nacional también reveló cómo fue su despido de Atlético Nacional, diciendo que todo se dio en medio del entrenamiento en el que preparaba al equipo para el compromiso frente a Jaguares en Montería, hasta que fue llamado por el director deportivo.

“Nosotros estábamos preparando el entrenamiento para el día martes y justo cuando paso por la oficina de Gustavo Fermani me manifiesta que no iba a continuar. Ahí tuvimos un rato charlando y le pedí los motivos que no entendía, y él me dijo que no había conformidad con el juego del equipo. Igual seguí insistiendo, pero no me cerraba y ese fue el motivo de mi salida”, afirmó.

Repetto dejó claro que, hasta el día de hoy, sigue sorprendido por las razones que le dieron para su salida, pues además del fútbol que Nacional mostraba, el presidente Sebastián Arango dijo en rueda de prensa que no era el entrenador para liderar su nuevo proyecto deportivo.

“Uno en los tiempos modernos de toda la experiencia que uno puede tener y que al ver en el fútbol, es muy difícil encontrar la mejor versión de un equipo. Hay equipos que tienen procesos y les ha costado... Yo no soy el que toma las decisiones, pero sí me sorprendió y sigo hasta sorprendido porque me habían dado la libertad de tomar todas las decisiones de sacar todos los jugadores que sacamos, y de elegir todos los que llegaron”, finalizó.