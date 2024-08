Entrenador de Galatasaray se refiere a la ausencia del defensor de la selección Colombia: “Tenemos mala suerte, la lesión de Davinson Sánchez nos costó”

Davinson Sánchez junto al jugador del Fenerbahce Michy Batshuayi en una disputa de la pelota - crédito Murad Sezer / REUTERS

Una de las ausencias clave que tendrá el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo será la del defensor central Davinson Sánchez para la doble jornada de eliminatorias ante Perú y Argentina, camino al mundial de Norteamérica 2026.

Ya Galatasaray sufrió la ausencia del jugador oriundo de Caloto (Cauca) en la llave que el conjunto turco encaró al Young Boys, de Suiza.

El entrenador del cuadro Aslanlar (en español Los Leones, apodo del club) Okan Buruk habló sobre lo que fue la llave y lo que representó la ausencia del colombiano.

“Tenemos mala suerte, la lesión de Davinson Sánchez nos costó”

Okan Buruk, técnico de Galatasaray, lamentó la ausencia de Davinson Sánchez - crédito Murad Sezer / REUTERS

Así se refirió Okan Buruk a lo que representó la llave ante el cuadro helvético (sobrenombre al cual se refieren los antiguos Helvecios, antigua tribu celta, y que actualmente hoy es conocida la región donde se encuentra Suiza), en términos de dificultades a lo largo de la serie y se refirió en especial a la ausencia de Davinson Sánchez: “Estamos teniendo mala suerte. La lesión de un jugador importante como Davinson Sánchez en el segundo partido, nos costó. Además la tarjeta roja que recibió en el partido de vuelta Abdülkerim Bardacki (futbolista turco que juega de defensor central) y la ausencia de Kaan (Kaan Ayhan, jugador alemán nacionalizado turco y que también es central). En defensa, no pudimos colocar jugadores muy importantes.” comenzó en su discurso el entrenador tras la eliminación en UCL ante Young Boys.

“Davinson nos hizo falta para impulsar el equipo”

En adición a lo que comentó Buruk, no ocultó su frustración por no poder contar con el colombiano, ya que según él, las características que tiene como defensa son únicas debido a que Sánchez puede darle una salida clara al equipo con la pelota desde atrás, así se refirió al tema: “Hoy nos costó establecer un juego desde atrás. La falta de Davinson a la hora de impulsar al equipo hacia adelante y de velocidad fue una de nuestros mayores defectos, aunque claro, esto no es excusa.” comentó Buruk en la rueda de prensa posterior al partido.

Además comentó que cuando regrese el colombiano, tiene las expectativas de contar con varios refuerzos para la plantilla, y así lo hizo saber en su intervención final: “Galatasaray necesita marchar con toda su plantilla. Tras el regreso de los jugadores que tenemos y uno o dos refuerzos (suena el defensor español Mario Hermoso para llegar a Galatasaray), nuestro equipo competirá por el campeonato local y en Europa.” concluyó el director técnico.

Novedades médicas de Davinson Sánchez

El camerunés Eric Maxim Choupo-Moting de Bayern Munich en disputa con el colombiano Davinson Sánchez - Umit Bektas/ REUTERS

El jugador ex Atlético Nacional de Medellín, Ajax de Ámsterdam y Tottenham Hotspur de Londres, se encuentra en trabajos diferenciados en los entrenamientos y está a a la espera del alta médica para estar a disposición del entrenador turco Okan Buruk. Por tal razón, se espera que en los próximos días, el jugador avance en su recuperación y pueda regresar a las canchas en territorio turco.

Fecha 7 y fecha 8 de las Eliminatorias al Mundial 2026

A continuación, estos son los partidos que se disputarán en los distintos estadios de Sudamérica, y Colombia está a la espera de la convocatoria de jugadores que jugarán ante Perú y Argentina respectivamente. Estos serán los horarios de los partidos:

Jueves 5 de septiembre de 2024

Bolivia vs. Venezuela - Estadio Municipal de el Alto-El Alto, Bolivia - 3:00 p. m.

Argentina vs. Chile - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires - 7:00 p. m.

Viernes 6 de septiembre de 2024

Uruguay vs. Paraguay - Estadio Centenario, Montevideo - 6:30 p. m.

Brasil vs. Ecuador - Estadio Major Antonio Couto Pereira, Curitiba- 7:45 p. m.

Perú vs. Colombia - Estadio Monumental, Lima - 8:30 p. m.

Fecha 8

Martes, 10 septiembre de 2024

Colombia vs. Argentina - Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla - 3:30 p. m.

Ecuador vs. Perú - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito - 4:00 p. m.

Chile vs. Bolivia - Estadio Nacional, Santiago de Chile - 5:00 p. m.

Venezuela vs. Uruguay - Estadio Monumental, Maturín - 5:00 p. m.

Paraguay vs. Brasil - Estadio Defensores del Chaco, Asunción - 7:30 p. m.