Futbolista colombiano dejaría el fútbol inglés para jugar en México: de quién se trata

Jugador que milita en el fútbol de Inglaterra tendrá todo listo para ir a México - crédito Jaimi Joy/REUTERS

Falta poco para que cierre el mercado de pases en Europa, por lo cual los equipos últimas detalles para cerrar las últimas incorporaciones. Así mismo, varios jugadores colombianos están en una carrera contra reloj para definir su futuro.

Uno de los que podría cambiar de equipo es el delantero Óscar Estupiñan, que milita en el Hull City de la segunda división de Inglaterra. El caleño, de 27 años, tendría todo listo para salir de los Tigers, de acuerdo con la información del periodista Felipe Sierra.

Según explicó Sierra en su cuenta de X, las negociaciones por el atacante colombiano están muy adelantadas y de no suceder nada extraño probará suerte en el balompié mexicano.

“Detalles exclusivos sobre la llegada del colombiano Óscar Estupiñán (27) a #FCJuárez. Venta definitiva desde #HullCity. Hoy llega para realizarse exámenes médicos Firmará contrato por 3 años Posible extensión de un año más”, publicó el comunicador.

El jugador colombiano dejaría el fútbol inglés para jugar en México - crédito @PSierraR/X

Si bien no se conocen valores de la operación que llevaría los goles de Óscar Estupiñán a la Liga MX, se estima que el cuadro azteca tuvo pagar por el ex Once Caldas alrededor de cuatro millones de euros, según las cifras de Transfermarkt.

Su salida del balompié inglés es toda una sorpresa, dado que todo indicada que Estupiñán afrontó dos compromisos con el Hull City con el que anotó un tanto.

Recorrido de Óscar Estupiñán

Nació el 29 de diciembre en Cali. Debutó como futbolista profesional con la camiseta de Once Caldas en 2014. En sus tres años con el ‘Blanco-Blanco’ de Manizales, Óscar Estupiñán disputó por todas las competiciones un total de 67 partidos con saldo de 19 goles y cuatro asistencias.

A mediados de 2017 fue vendido al fútbol de Portugal, en donde tuvo dos en el Vitória Guimarães. Con los lusos, el cafetero dejó una muy buena impresión, anotando 28 goles y dando cinco asistencias en 79 confrontaciones. En 2019 fue cedido por los portugueses al Barcelona de Guayaquil, con el que celebró en cinco ocasiones.

Óscar Estupiñán jugaría en el fútbol de México - crédito @oscar.estupinan19/Instagram

Tras su buena campaña en Portugal, Óscar Estupiñán desembarcó en Inglaterra al ser fichado por Hull City a mediados de 2022. En su dos ciclos con los Tigers, el artillero jugó 45 encuentros en los que anotó 15 en 2.923 minutos.

El Hull City lo cedió a mitad de 2023 al FC Metz de Francia, en el que no encontró lugar, por lo que a comienzos de 2024 cruzó el charco para jugar con Esporte Clube Bahia de Brasil, en donde se reencontró con el gol convirtiendo en ocho oportunidades.

De hacerse oficial su traspaso al fútbol mexicano, Óscar Estupiñán será dirigido en FC Juárez por el brasileño Mauricio Barbieri. Así mismo, compartirá camerino con sus compatriotas Avilés Hurtado, Moisés Mosquera y Diego Valoyes.

En su última salida por la Liga MX, el FC Juárez cayó en su visita a Necaxa, que se impuso 3-0 con anotaciones de José Paradela, Alán Montes y Tomás Badaloni.

Con la derrota ante los ‘Rayos’, los ‘Bravos’ se ubican en la penúltima posición del campeonato con tan solo un punto de 15 posibles, además de tener una diferencia de gol de -6.

El próximo encuentro del FC Juárez en el que podría tener acción Óscar Estupiñán será ante Chivas de Guadalajara. El duelo entre ambas escuadras está programado para el sábado 31 de agosto a partir de las 6:05 p. m. (hora colombiana).

De tener un buen rendimiento en el balompié ‘Manito’, el atacante podría tener chance de regresar a la selección Colombia, de la que no hace parte desde septiembre de 2022, cuando citado para los encuentros amistosos contra Guatemala y México.