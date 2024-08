Más problemas para Deportivo Pereira: extécnico habría demando al club por deuda

Deportivo Pereira pasa por una compleja situación financiera - crédito Juan Sebastián Henao Hernández/Colprensa

La situación económica del Deportivo Pereira ha generado controversia en los últimos meses, provocando malestar entre sus jugadores debido a la falta de pago de sus salarios.

De acuerdo con la información del periodista Julián Capera, varios futbolistas del equipo colombiano no han recibido sus sueldos durante meses, motivo por el cual algunas figuras del plantel habrían optado por no entrenar como medida de protesta.

Leonel Álvarez habría demandado a su exequipo

Leonel Álvarez, técnico del Pereira, tiene al equipo como líder del grupo A con siete puntos en cuatro partidos - crédito Colprensa

Los problemas financieros no se detienen allí. Se supo también que el exdirector técnico del equipo Leonel Álvarez está reclamando pagos pendientes. Los abogados del ahora técnico del Emelec aseguran que se le debe dinero correspondiente a sus últimos días laborales, además de la liquidación acordada tras finalizar su contrato hace varios meses.

“El cuerpo técnico de Leonel Álvarez, a través de sus abogados, ha reclamado al Deportivo Pereira un dinero correspondiente a los últimos días de trabajo, primas y liquidación”, escribió Julián Capera en su cuenta de X.

El extécnico del Pereira demandaría al club por falta de pago - crédito @JulianCaperaB/X

Desde que el Deportivo Pereira se coronó campeón de la Liga BetPlay en 2022, el club adoptó proyectos ambiciosos y ha mostrado un rendimiento constante. Sin embargo, los problemas económicos que enfrenta desde principios de año están oscureciendo esos logros.

A pesar de la situación, el club aún no ha dado declaraciones oficiales al respecto. Se espera que en una conferencia de prensa programada para el 27 de agosto, las directivas aborden estas preocupaciones y ofrezcan explicaciones.

En cuanto a su desempeño actual en la Liga BetPlay 2024-II, el Deportivo Pereira se encuentra en la posición 11 de la tabla con siete puntos y viene de una derrota ante Fortaleza por 1-0. Su próximo desafío será un partido contra el Once Caldas, programado para el 1 de septiembre.

Las diferencias de Leonel Álvarez con la directiva del Deportivo Pereira

Leonel Álvarez acumula tres derrotas consecutivas al mando de Emelec - crédito @csemelec/Instagram

La salida de Leonel Álvarez de la dirección técnica del Deportivo Pereira generó tipo de opiniones, incluida la del presidente del club, Álvaro López.

Durante la presentación de Luis Fernando Suárez como nuevo entrenador del ‘Grande Matecaña’, el directivo lanzó pullas contra Álvarez.

“Leonel tomó su decisión. Buen viento y buena mar, que tenga éxitos. Lastimosamente, nos va a tocar ser campeones con otro técnico porque nuestro objetivo sigue”, declaró López. Aunque no profundizó en los detalles de la salida de Álvarez, sus palabras sugieren que la relación no terminó en buenos términos.

Y agregó: “Si ustedes bien recuerdan, el asistente técnico salió apenas nosotros, empezando liga a abrir el paraguas antes de que cayera el aguacero. Pero esos jugadores que ellos no pidieron fueron los que nos llevaron y los que nos van a hacer campeones. Hay que ser muy cuidadoso con los jugadores. Él ahora sale a decir, ‘yo pedí cinco jugadores y no me los trajeron’. Quiere que le revivamos a Maradona y a Pelé, que le traigamos a Messi y a Ronaldo, era buscar una justificación para lo que él ya tenía por hecho, irse para Ecuador a Emelec”.

Por su parte, el extécnico de la selección Colombia le contestó al dirigente cuando fue presentado como nuevo entrenador de Emelec de Ecuador.

“Tuve una charla con mi representante el día sábado, en horas de la tarde. Es la primera vez que nos pasa que finalizando la temporada con un equipo, en este caso Pereira, nos sale tan rápido una posibilidad. Mi representante me llamó y me dijo que surgió algo, me habló de Emelec y yo ya había tenido la dicha de jugar contra ellos”.

En Ecuador las cosas no le están saliendo del todo bien a Leonel Álvarez, pues en sus tres encuentros dirigidos suma igual número de derrotas, situación por la que está siento cuestionado.