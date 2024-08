Jugador de Millonarios habló de los supuestos rumores de abandonar el club

Millonarios FC derrotó en al Deportes Tolima en su última confrontación - crédito Millonarios FC

El mediocampista cartagenero Juan Carlos Pereira ha tenido que lidiar con rumores sobre su futuro en Millonarios, debido a la falta de minutos en lo que va del año bajo las órdenes de Alberto Gamero.

El futbolista aprovechó sus redes sociales para aclarar la situación y negar cualquier intención de abandonar el club a corto plazo, a pesar de los rumores recientes que apuntan a su inconformidad ante la poca continuidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pereira negó que quiera salir de Millonarios

El cartagenero desmintió su intención de querer abandonar las filas de Millonarios - crédito @jpereira_33/Instagram

Desde su cuenta de X, Pereira afirmó que su ausencia en varios encuentros del cuadro ‘Embajador’ ha sido más por temas físicos que lo vienen aquejando.

“Quiero aclarar una noticia que está saliendo sobre mi estadía en millonarios y que es totalmente falsa, puesto que si no he jugado los últimos partidos es porque estaba lesionado (discopatía) y por último y más importante, estoy muy feliz en mi equipo. SML”, publicó Juan Carlos Pereira.

El jugador despejó dudas sobre su futuro en Millonarios - crédito @jpereira_33/X

Desde su llegada en 2020, Pereira se consolidó como un pilar fundamental en el medio campo de Millonarios, disputando un total de 176 partidos. Sin embargo, en el semestre actual, su protagonismo ha disminuido considerablemente. Según reportó el periodista Daniel Pérez, la disminución de minutos se debe en parte a complicaciones de salud y una creciente competencia interna en su posición.

“Pereira tiene contrato, pero no estaría muy contento porque no está teniendo minutos. Uno no sabe, pero se podría dar eso (…) no quiere decir que el jugador se quiera ir del todo”, dijo Pérez en Sin Boleta.

Pérez indicó además que el técnico del equipo, Alberto Gamero, ha optado por priorizar a otros mediocampistas como Daniel Giraldo, Stiven Vega, Javier Welch y Félix Charrupí. Esta decisión técnica ha alimentado especulaciones sobre una posible salida de Pereira del club, considerando la vigencia de su contrato hasta diciembre de 2025.

El propio Pereira ha desmentido categóricamente los rumores de una rescisión anticipada de su contrato. A través de redes sociales, puntualizó que su reducción de minutos no se debe a la intención de buscar nuevos horizontes, sino exclusivamente a la discopatía que afecta su rendimiento en el terreno de juego.

Asimismo, los rumores acerca del interés de Junior de Barranquilla en adquirir sus servicios no se concretaron durante el pasado mercado de junio. Pereira reafirmó su compromiso y deseo de seguir contribuyendo a Millonarios una vez que se recupere completamente de su lesión.

La situación del cartagenero ha puesto de relieve la dura competencia en el medio campo del club embajador, que ha fortalecido sus filas con nuevos talentos. A pesar de la adversidad, Pereira se mantiene enfocado en su recuperación con la esperanza de recuperar su posición en el equipo titular.

Recorrido de Juan Carlos Pereira

Juan Carlos Pereira celebrando el gol de Millonarios contra Pereira en el estadio El Campín - crédito Millonarios FC

Juan Carlos Pereira nació el 8 de febrero en Cartagena de Indias (Bolívar). Sus inicios en el fútbol los hizo en la ‘Ciudad Amurallada’; no obstante, cuando integraba una academia en Barranquilla, fue reclutado por Independiente Medellín en 2005.

En 2010 debutó con la camiseta del Equipo del Pueblo. Sin mayor continuidad en el cuadro paisa, Juan Carlos Pereira se marchó en 2014 al desaparecido Depor FC de la segunda división del fútbol colombiano. El primer semestre de 2016 jugó en Orsomarso, ese mismo año pasó al Cúcuta Deportivo.

En 2017 pasó al Unión Magdalena. En el ‘Ciclón’ fue el que Pereira encontró su mejor versión, que despertó el interés de Millonarios, que lo contrato en 2019. Con el conjunto de la capital de la República, el cartagenero ha disputado por todas las competiciones un total de 176 partidos con registro de 16 goles y ocho asistencias.