Jugador de Millonarios estaría inconforme por la falta de minutos: de quién se trata

Juan Carlos Pereira celebrando el gol de Millonarios contra Pereira en el estadio El Campín - crédito Millonarios FC

Juan Carlos Pereira podría estar considerando abandonar Millonarios debido a su insatisfacción con el rol que tiene en el plantel dirigido por Alberto Gamero, según informó el periodista Daniel Pérez. Pereira, que tiene contrato con el club hasta diciembre de 2025, estaría contemplando cambiar de aires.

Este potencial movimiento ocurre mientras Millonarios se encuentra en una pausa en la Liga Betplay 2024-II debido a cambios en el calendario por el desarrollo del mundial femenino sub-20 en Colombia, que empezará el 31 de agosto.

Juan Carlos Pereira sin cabida en Millonarios

Juan Carlos Pereira llegó a Millonarios en 2019 - crédito Diego Pineda - Colprensa

Durante la emisión del programa Sin Boleta, Pérez reveló que, si bien el jugador quiere seguir en el conjunto Embajador, su salida del club no puede descartarse, dado que su intención es tener mayor continuidad.

“Yo conté acá en este espacio que salía un volante de Millonarios y di el nombre: que salía Larry Vásquez, hoy en Atlético Bucaramanga. Hay otro jugador en la misma posición, que no viene teniendo continuidad. No es que se quiera ir para que dejemos claro”.

Y agregó: “Hay un volante que podría salir de Millonarios, están mirando qué opciones puede haber. Acá hay algo, no necesariamente el cuerpo técnico quisiera que se fuera, pero a su vez no tiene los minutos deseados ni la continuidad, pero, además, llegaron jugador en la posición”, dijo Daniel Pérez.

“Pereira tiene contrato, pero no estaría muy contento porque no está teniendo minutos. Uno no sabe, pero se podría dar eso (…) no quiere decir que el jugador se quiera ir del todo”.

El comunicador explicó que, a pesar de la cercanía del Juan Carlos Pereira con Alberto Gamero, en los próximos días la situación del jugador podría resolverse, dado que en su posición el entrenador de Millonarios tiene otras opciones.

A pesar del parón, el equipo continúa con entrenamientos normales y se prepara para el partido contra Águilas Doradas, programado para el 25 de agosto en el estadio Arturo Cumplido Sierra de Sincelejo.

Juan Carlos Pereira se unió a Millonarios en 2019 y desde entonces ha sido parte de tres títulos importantes en el país. Sin embargo, actualmente se siente relegado, ya que Gamero ha dado prioridad a otros jugadores como Daniel Giraldo, Stiven Vega, Javier Welch y Félix Charrupí, según explicó Pérez. Esto ha llevado al futbolista, de 31 años, no solo quede fuera del once titular, también fuera del banco de suplentes en varias ocasiones.

Según las reglas del fútbol profesional colombiano, Pereira podría ser inscrito por otro equipo durante el mes de septiembre si decide quedarse en la liga colombiana. Este escenario le ofrece una ventana de oportunidad para cambiar de aires y buscar un equipo donde pueda obtener más minutos de juego.

Mientras tanto, Millonarios sigue enfocado en mantener el ritmo y la competitividad a pesar de los ajustes en la programación de la Liga Betplay 2024-II, anticipándose al próximo enfrentamiento y a cualquier otro desafío que surja durante esta temporada interrumpida por eventos internacionales.

Recorrido de Juan Carlos Pereira

El samario podría dejar las filas de Millonarios - crédito @jpereira_33/Instagram

Nació el 8 de febrero en Cartagena de Indias (Bolívar). Sus inicios en el fútbol los dio en su ciudad natal; sin embargo, estando en una academia en Barranquilla, fue reclutado por Independiente Medellín, con el que disputó el Torneo de Pony Fútbol en 2005.

En 2010 debutó con la camiseta del Equipo del Pueblo. Sin mayor continuidad en el cuadro paisa, Juan Carlos Pereira se marcó en 2014 al desaparecido Depor FC. El primer semestre de 2016 jugó en Orsomarso, ese mismo año pasó al Cúcuta Deportivo.

En 2017 fichó por Unión Magdalena. En el cuadro Bananero fue el que Pereira encontró su mejor versión, que despertó el interés de Millonarios, que lo contrato en 2019. Con el conjunto de la capital de la República, el cartagenero ha disputado por todas las competiciones un total de 176 partidos con registro de 16 goles y ocho asistencias.