Carlos Antonio Vélez arremetió contra Argentina por los partidos de las eliminatorias al mundial de fútbol: “Esos privilegios siempre los ha tenido”

El periodista deportivo aseguró que el partido en Barranquilla entre Colombia y Argentina es la perfecta oportunidad para que gane la Tricolor - crédito Mariano Vimos / Colprensa

La selección Colombia se prepara para enfrentar los próximos partidos por las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado cafetero se enfrentará ante Perú en condición de local el 6 de septiembre, para luego recibir en Barranquilla el 9 de septiembre a la selección Argentina.

Los juegos que generan expectativa por ver el rendimiento de los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen un factor añadido: se dará nuevamente un partido de revancha ante Argentina, luego de perder el 14 de julio la final de la Copa América 2024 ante el cuadro Albiceleste.

El encuentro, que se desarrolló con algunas polémicas, terminó a favor de los entrenados por Lionel Scaloni 1-0, coronándose bicampeones del continente.

La selección se prepara para enfrentar a Perú en Lima y Argentina en Barranquilla - crédito Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

En medio de la expectación generada por el nuevo enfrentamiento entre los campeones y subcampeones del continente, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez expresó su indignación en su programa Palabras mayores, de Antena 2. Vélez cuestionó que, una vez más, la selección Argentina se viera beneficiada por una decisión logística tomada por las máximas autoridades del fútbol.

“Ya nombraron los árbitros, nos toca una terna uruguaya en Lima y una terna chilena en Barranquilla, es lo que hay. Es lo que hay, uno pitará un partido y otro pitará el otro. No hay nada que hacer, simplemente jugar. Lo que sí molesta es lo relacionado al descanso. ¿Ya se dieron cuenta de que Argentina juega primero que nosotros y va a tener 24 horas más de descanso para viajar y preparar el viaje? Argentina juega el 5 de septiembre a las 9 de la noche contra Chile, en casa. Nosotros jugamos el 6, al día siguiente, en Lima a las 20:30 p.m. Exactamente 24 horas de diferencia. Ellos juegan de locales y viajan a Colombia; nosotros vamos de visitantes y regresamos a Colombia, pero un día después. Lindo, ¿no?”

El periodista habló del los próximos retos de la selección - crédito Montaje Infobae

El polémico periodista deportivo indicó que a la selección campeona del mundo le han tenido pleitesía debido a sus talentosos jugadores que han marcado historia, pero sobre todo por sus presidentes de federación, que han intervenido para beneficiar a Argentina en las diversas competiciones oficiales.

“Esto no es nuevo, esos privilegios Argentina siempre los ha tenido. Argentina ha tenido un jugador mejor que Messi y que Maradona. Ese jugador ha sido el presidente de la AFA. En su momento, Grondona le hizo goles a todo el mundo, siendo el presidente de la Comisión de Selecciones Juveniles y de torneos juveniles de FIFA, hizo campeón varias veces a Argentina. No, que es que Pekerman, que no sé qué... Los juveniles de Argentina no ganaron con uno y con otro. Varios torneos. ¿Por qué? Porque el que organizaba los torneos era Grondona. Y Grondona siempre le metió mano a esto. Era muy hábil, se movía muy bien entre bastidores. Y su heredero, el señor Tapia, es de la misma tesitura. Se mueve muy bien. En el Mundial de Qatar, cinco penaltis y le repitieron un árbitro y todo”.

Presidente de la AFA junto al presidente de la FIFA con la camiseta de Argentina - crédito @tapiachiqui/X

Vélez concluyó que los beneficios logísticos otorgados a Argentina, como los recibidos en la Copa América, donde enfrentaron llaves de menor complejidad y recorrieron distancias relativamente cortas en comparación con otros equipos, no influyen en el resultado o en el arbitraje. Enfatizó que la derrota sufrida en la final ante el equipo de Scaloni fue mérito de la Albiceleste.

Así mismo afirmó que el próximo encuentro que se disputará a las 3:30 p.m. en Barranquilla será la oportunidad perfecta para eliminar la racha de malos resultados que carga la Tricolor a la hora de enfrentar a los argentinos.

“El tema con ellos es que los números no nos favorecen en Barranquilla. Sin embargo, creo firmemente en una victoria colombiana contra Argentina en Barranquilla, por varias razones. La primera, porque tenemos sangre en el ojo. Venimos de perder la final, nos ganaron bien, nos ganaron por experiencia”, afirmó en su programa radial Vélez.