El apellido Rentería sigue creciendo en lucha olímpica: así fue la emotiva reacción de Jackeline Rentería, doble medallista olímpica

Tatiana Rentería le dio la tercera medalla de bronce en lucha estilo libre a Colombia - crédito Arlette Bashizi/REUTERS REUTERS

Tatiana Rentería se convirtió en la cuarta medallista para Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de vencer 2-1 a la ecuatoriana Genesis Reasco en la pelea por la presea de bronce en la lucha estilo libre - categoría 76 kilogramos.

En sus primeros Juegos Olímpicos, Tatiana Rentería de 23 años logró su mejor participación en su carrera deportiva. Con esta última presea, Colombia suma un total de 38 medallas en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos. De este importante número, la lucha estilo libre ha concedido tres medallas de bronce.

En Beijín 2008, Jackeline Rentería fue la primera colombiana en ganar una medalla en este deporte. Su gesta, la repitió en Londres 2012, llevándola a ser la primera mujer en ganar dos medallas en los Juegos Olímpicos.

Jackeline Rentería fue la primera colombiana en ganar una medalla en lucha estilo libre - crédito REUTERS

Jackeline Rentería y Tatiana Rentería son muy cercanas, debido a que la doble medallista ha seguido la carrera de la joven de 23 años.

Sin embargo, la nueva medallista de bronce ha confesado que en un principio no conocía a Jackelin Rentería. De acuerdo con Tatiana Rentería, se enteró de Jackeline Rentería cuando comenzó a involucrarse más en este deporte.

“Cuando inicié no la conocía (a Jackeline Rentería), en ese entonces yo entraba a los entrenamientos y no hablaba con casi nadie. Pero, cuando fui avanzando y realizando procesos con la selección de Colombia, ahí la conocí. Jackeline es un ejemplo para mí. Cuando me fui empapando en la lucha, que campeona olímpica y todo eso, me pareció un ejemplo”, indicó Tatiana Rentería en entrevista con el Comité Olímpico Colombiano.

Reacción de Jackeline Rentería

A través de las redes sociales se ha hecho viral la reacción de Jackeline Rentería, luego de que Tatiana Rentería ganara la medalla de bronce en la lucha estilo libre - categoría 76 kilogramos. La emotiva reacción de la doble medallista olímpica se dio en la transmisión oficial de Deportes RCN.

“Dios es hermoso, es maravilloso. Él sabe todo lo que cada atleta hace. (Tatiana Rentería) es una de las niñas que viene desde un sector bastante complejo en Buenaventura. Hoy lo hizo muy bien. Me da una satisfacción enorme estar en los últimos años de mi carrera con ella, porque fue la mejor compañera que tuve”, indicó Jackeline Rentería.

La doble medallista olímpica, Jackeline Rentería, aseguró que Tatiana Rentería ha sido su mejor compañera en sus 23 años de carrera - crédito @mariap8910/X

La primera participación de Jackeline Rentería en unos Juegos Olímpicos se dio en Beijín 2008, donde consiguió su primera medalla de broce al derrotar a rumana Ana Paval 5-0. En Londres 2012, Rentería obtiene su segunda medalla de bronce, luego de vencer a la ucraniana Tetyana Lazareva.

Reacciones de Tatiana Rentería

Luego de obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, Tatiana Rentería indicó que lo sucedido en la semifinal no debía desenfocarla de su objetivo: “Tenía que estar enfocada, para esta pelea, debía seguir luchando y acá está el resultado”, aseguró.

Y agregó: “No sé cómo explicar la alegría que siento por haber ganado esta medalla, pero esto lo hice por mi Colombia y por todos los que nos han apoyado. Espero que para las próximas olimpiadas consigamos más clasificados y ganemos muchas más medallas”.

Tatiana Rentería obtuvo su medalla de bronce para Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito Arlette Bashizi/REUTERS REUTERS

Este logro se lo dedicó a sus familiares, amigos y Colombia: “Esto lo hago por ellos, son mi motivación para seguir en este deporte… La lucha representa mucho porque estoy representando a mi país. Estoy muy orgullosa de hacer la lucha y de representar a Colombia”, aseveró.

La atleta de 23 años recalcó que también fue una víctima más del conflicto armado en Colombia, así como el medallista de plata Yeison López. “También fui desplazada, como Yeison (López), este es el mejor ejemplo que le podemos dar a los niños que fueron desplazados, de salir adelante”, indicó Rentería.

Por último, le envió un mensaje a Jackeline Rentería: “Jackeline tiene mucha experiencia, es muy buena compañera y he tomado esa experiencia que ella tiene. Le prometí superar la medalla que ella tiene, espero en los próximos Juegos Olímpicos (Los Ángeles 2028) yo coja una de oro”.