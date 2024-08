César Augusto Londoño pasó vergüenza en París 2024 por una entrevista: las redes sociales no perdonaron

El periodista deportivo compartió una entrevista que le hizo a la luchadora japonesa que se midió ante Tatiana Rentería, pero fue objeto de duras críticas en redes sociales - crédito @cesaralo/X @cesaralo/X

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se acercan a su final. Con un registro parcial de tres medallas de plata y 12 diplomas olímpicos (al que se sumará el 13 con Martha Bayona en el ciclismo de pista, una vez se conozca su posición final), todavía queda por determinar algunas posibilidades de medalla para la delegación colombiana. Eso incluye al keirin masculino del ciclismo de pista, en el que compiten Kevin Quintero y Cristian Ortega, la prueba de maratón en la que tomará parte Angie Orjuela, y la lucha libre con Tatiana Rentería.

La de Buenaventura cayó en las semifinales de los 76 kg femenino ante la japonesa Yuka Kagami. Pese a que Rentería trató de llevar la iniciativa, la actual campeona mundial hizo valer su experiencia y la superó por 4-2 en la puntuación. Ahora se medirá en la final ante Kennedy Blades para buscar el oro olímpico, pero en las últimas horas se hizo viral en Colombia no solo por superar a Rentería, sino por otro hecho alejado de lo deportivo.

Antes del combate, Kagami atendió a los medios acreditados para las olimpiadas, entre los que se incluyó César Augusto Londoño, de Caracol Radio. En su cuenta de X, el periodista deportivo subió un video del momento en que habló con Kagami.

En los dos minutos de la grabación, se vio al comunicador rindiendo sus respetos en japonés a la deportista, incluso haciendo una reverencia. Luego, con celular en mano y valiéndose de un traductor, formuló la primera pregunta diciendo “hábleme algo de Rentería, que estoy poniendo en práctica mi japonés”.

La luchadora, confundida, se las arregló para responder entre japonés e inglés, mientras César Augusto seguía preguntando en español y al fondo algunas personas le ayudaron a Kagami para que pudiese responder las preguntas, que incluyeron en qué posición se encontraba a nivel mundial, dónde vivía y cuántos años tenía.

Las risas de la japonesa fueron evidentes por el particular momento, y el periodista deportivo compartió el momento en su cuenta personal. “Estoy viendo que me va mejor entrevistando en japonés que en español. Mi entrevista con Tatiana Rentería duró 1.14, con su rival en semifinal Yuka Kagami duró casi 3 minutos, competencia de Lucha. Puse en práctica mis ancestrales conocimientos de Japanis 😂😂😂”, escribió en la publicación.

Yuka Kagami, actual campeona mundial de lucha libre, aspira al oro luego de vencer a Tatiana Rentería en la semifinal - crédito Arlette Bashizi/REUTERS REUTERS

No obstante, las reacciones al momento fueron especialmente negativas, debido a que los usuarios en redes sociales le reclamaron por no llevar la conversación en inglés, idioma con el que Kagami demostró que se manejaba bien. “Cómo no va a ser capaz de hablar inglés un periodista de esta trayectoria y que aún así lo lleven a todo lado”, “se le abona el intento, pero sentí vergüenza ajena”, “Hizo fue el ridículo, que pena con la deportista”, “Era evidente que la japonesa le entendía más en inglés y Cesar no fue capaz de preguntare ni siquiera la edad. Tanto viaje fuera del país y no aprende”, “Señor periodista, hágase bachiller”, fueron algunas de las respuestas que recibió el video.

Lo que sigue para Tatiana Rentería en París 2024

Tatiana Renteria afrontará la disputa de la medalla de bronce el próximo domingo 11 de agosto - crédito Arlette Bashizi/REUTERS REUTERS

Tras la entrevista, Kagami subió al tapiz de la Arena Champ de Mars para medirse ante Tatiana Renteria y vencerla por 4-2. “La verdad en este combate entré bien, confiando en mí y dándola toda. Tenía la expectativa que podía ganarle, aunque no se pudo. Nada se ha perdido, aquí estamos dándola toda y aquí vamos a seguir luchando”, manifestó la colombiana tras el combate ante la nipona.

Ahora la de Buenaventura, que completó un notable debut en los Olímpicos, se medirá a partir de las 4:00 a. m. (hora colombiana) por la medalla de bronce ante la representante de Kirguistán, Aiperi Medet, actual subcampeona mundial.