Medellín tendría listo a su nuevo técnico: dirigió en Copa Libertadores y fue campeón de Liga BetPlay

Independiente Medellín despidió a Alfredo Arias por los malos resultados en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El Independiente Medellín no continuó con el proceso de Alfredo Arias después de un año de trabajo, en el que no logró ningún título, solo clasificó una vez a cuadrangulares y en 2024 consiguió su máximo logro, que fue llegar a octavos de la Copa Sudamericana.

Previo a ese compromiso frente a Palestino de Chile, el Poderoso de la Montaña ya tendría listo a su nuevo entrenador con experiencia internacional, ganó la Liga BetPlay y es una apuesta importante para competirle al resto de rivales a nivel local e internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Previo a ese encuentro de Sudamericana, el Medellín deberá mejorar en el campeonato colombiano porque solo lleva una victoria en cinco encuentros, empató tres y viene de perder ante Deportivo Cali por 2-0, en Palmaseca por la cuarta fecha, aunque antes acumulaba 14 partidos sin conocer la derrota.

El nuevo técnico

Con la salida de Alfredo Arias, el cuadro antioqueño quedó a la deriva porque el uruguayo llevaba un proceso con más de un año de trabajo, consolidando una plantilla que, pese a no ser de las más reconocidas del país, daba resultados en la Copa Sudamericana y se reforzó para llegar lejos.

Según periodistas como Felipe Sierra y Julián Capera, solo restan detalles para que Alejandro Restrepo sea el nuevo técnico del Medellín, luego de llegar a un acuerdo en los temas contractuales y para el miércoles 7 de agosto se daría la firma del vínculo y su presentación.

Alejandro Restrepo tendría todo acordado para firmar contrato con el Independiente Medellín - crédito @PSierraR/X

Solo dos días desde que Arias perdió su compromiso frente a Deportivo Cali, el Poderoso encontró al entrenador con el que quiere continuar la temporada y conseguir un título, pues no gana nada desde la Copa Colombia 2020 con Hernán Darío Bolillo Gómez.

De esta manera, Restrepo dirigirá a su cuarto club como técnico profesional, antes pasó por Atlético Nacional, con el que ganó la Copa BetPlay 2021, el Deportivo Pereira que sacó campeón de la Liga BetPlay 2022, y Alianza Lima de Perú, donde dirigió en la Copa Libertadores 2024.

Alejandro Restrepo viene de dirigir a Alianza Lima entre diciembre y julio de 2024 - crédito Liga 1

Explosiva despedida

La salida de Alfredo Arias sigue generando atención y controversia en los medios y entre los aficionados. Todo comenzó tras la derrota del ‘poderoso’ ante el Cali (2-0) en el estadio de Palmaseca, el pasado domingo 4 de agosto, en la cuarta jornada de la Liga BetPlay.

Sin embargo, detrás de esta decisión, existe un relato más complejo y cargado de tensiones internas. Según Blu Radio y su programa Blog Deportivo, la desvinculación del uruguayo no fue solo una respuesta a la caída en Palmaseca, sino el resultado de una acalorada discusión entre él y el máximo accionista del DIM.

El periodista Javier Hernández Bonnet relató en vivo que luego del partido en Palmaseca, el máximo accionista del club bajó al camerino para hablar con Arias sobre el funcionamiento del equipo: “El mayor accionista del Medellín baja y empieza a hablar, con preocupación, con Arias. Intercambian opiniones sobre el funcionamiento del equipo, seguramente el técnico da algunas explicaciones; el dirigente aprieta muchísimo más y, me cuenta la fuente, que si bien el tono ya era elevado, se suben sorprendentemente los decibeles de la conversación y la fuente me dice que quedó ciega porque no sabe qué fue lo que pasó”.

Alfredo Arias ha dirigido a tres equipos en Colombia que son Deportivo Cali, Santa Fe y Medellín, con ninguno pudo salir campeón - crédito David Fernández/EFE

Esta intensa discusión habría escalado a tal punto que el máximo accionista pidió a Arias que renunciara. El técnico, por su parte, se negó: “Fue algo que molestó al técnico de Independiente Medellín. Ahí, en ese cruce, el mayor accionista le pide que renuncie; y Arias le dice ‘no, yo no tengo por qué renunciar’. El mayor accionista vuelve y sube la voz y ‘se calentó mucho más el parche’. Como Arias no le renunció, y ‘el que tiene plata marranea’, entonces el accionista dijo: ‘bueno, te vas’”.

Según la emisora radial, el DIM estaría obligado a pagarle una indemnización considerable a Arias y su cuerpo técnico. En efecto, las partes involucradas ya estarían reuniéndose para discutir los términos y firmar el acta de salida del técnico.