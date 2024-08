Los ciclistas colombianos pierden posiciones en la nueva actualización del ránking UCI: así está la clasificación

Santiago Buitrago es la carta joven más importante del ciclismo colombiano - crédito Tim de Waele/Pool via REUTERS

Los ciclistas colombianos continúan enfrentando desafíos en el Ranking de la UCI, según la más reciente actualización del lunes, con los Juegos Olímpicos de París 2024 como epicentro reciente de la actividad ciclística. Daniel Felipe Martínez, que participó en la prueba, ha descendido dos posiciones, ubicándose ahora en el puesto 33, aunque sigue siendo el mejor colombiano en el escalafón. Este descenso se produce a pesar de que Martínez tuvo un resultado destacado en la temporada al finalizar segundo en el Giro de Italia.

Santiago Buitrago, por su parte, ascendió una posición y se encuentra ahora en el puesto 53. Por otro lado, Egan Bernal, una figura clave del ciclismo colombiano, perdió una posición y ahora está en el puesto 63. Einer Rubio también tuvo un descenso notable al perder tres posiciones y ubicarse en el lugar 86. Finalmente, Juan Sebastián Molano cierra la presencia colombiana en el Top 100, ocupando la posición 96 tras un descenso en su ranking.

Otros destacados ciclistas colombianos tampoco se encuentran en sus mejores momentos en el ranking. Nairo Quintana descendió tres posiciones y se encuentra ahora en el puesto 418, mientras que Esteban Chaves está en el puesto 469. Rigoberto Urán, otro veterano del ciclismo colombiano, descendió significativamente hasta la posición 566.

A pesar de estos movimientos en el ranking, el esloveno Tadej Pogacar se mantiene inmutable en el primer lugar del escalafón, a pesar de no haber participado en ninguna de las pruebas de ciclismo de los Juegos Olímpicos. Pogacar ha tenido una temporada excelente, ganando tanto el Giro de Italia como el Tour de Francia.

El belga Remco Evenepoel, quien obtuvo medallas de oro en la prueba contrarreloj y en la prueba de fondo de los Juegos Olímpicos, mantiene la segunda posición. El danés Jonas Vingegaard completa el podio en tercera posición, sin cambios desde la última actualización del ranking.

El descenso de los ciclistas colombianos en el ranking de la UCI tiene múltiples explicaciones. En el caso de Daniel Felipe Martínez, aunque su segundo lugar en el Giro de Italia fue un logro monumental, su rendimiento en otras competiciones ha sido menos consistente. Santiago Buitrago, que ha mostrado un rendimiento ascendente, podría ser una esperanza para el ciclismo colombiano en los próximos eventos.

Así van los ciclistas colombianos en el ránking de la UCI

Daniel Martínez acompañando a los hombres de la clasificación general en la etapa 17 del Giro - crédito Ciro De Luca/REUTERS

1. Tadej Pogacar (Eslovenia - UAE Emirates Team) - 10928 puntos.

2. Remco Evenepoel (Bélgica - Soudal Quick-Step) - 6804.57 puntos.

3. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Be A Like) - 4770.5 puntos.

33. Daniel Felipe Martínez (Colombia - RedBull Bora-Hansgrohe) - 1845 puntos.

53. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrein Victorius) - 1499.62 puntos.

63. Egan Bernal (Colombia - Team INEOS) - 1302.86 puntos.

86. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team) - 995.39 puntos.

96. Juan Sebastián Molano (Colombia - UAE Team Emirates) - 927.05 puntos.

120. Fernando Gaviria (Colombia - Movistar Team) - 765 puntos.

418. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team) - 208 puntos.

566. Rigoberto Urán (Colombia - EF ProCycling) - 139.29 puntos.

Los colombianos que estarán en la Vuelta a España 2024

Rigoberto Urán se retirará del ciclismo profesional tras la Vuelta a España 2024 - crédito EFE/Christophe Petit Tesson

Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana encabezarán la delegación colombiana en la Vuelta a España 2024. Estos ciclistas, reconocidos a nivel mundial, serán los responsables de llevar el estandarte de Colombia en una de las carreras más importantes del ciclismo profesional.

Rigoberto Urán, quien no participó en el pasado Tour de Francia, será una de las figuras del equipo EF Education-EasyPost. El director deportivo de la escuadra estadounidense, Jonathan Vaughters, explicó: “Fue una decisión muy difícil, a Rigo le tenemos mucho respeto por todo lo que ha hecho en el equipo, pero no tenía ritmo y no tuvimos muchos puntos de referencia para evaluar su estado de forma”.

A pesar de esto, se decidió incluir a Urán en la Vuelta a España como una especie de homenaje y despedida: “Rigoberto estará en la Vuelta a España, la que será su última gran vuelta. Sin duda, estas decisiones no son fáciles, pero bueno esperar que todo nos salga bien”.

Daniel Felipe Martínez, quien actualmente compite para el equipo Bora-Hansgrohe, será el gran referente de la delegación colombiana con miras a la clasificación general. Martínez ha mostrado un excelente rendimiento en el Giro de Italia, lo que le otorga la confianza del equipo para liderar la nómina junto al esloveno Primoz Roglic.