Selección Colombia prendió las alarmas de cara a las eliminatorias: una de sus figuras se habría lesionado otra vez

La selección Colombia terminó su participación en la Copa América 2024 con un subtítulo bajo el brazo y una plantilla que terminó de consolidarse con el paso de los partidos, con la que demostró que está para grandes cosas en el futuro. Una de ellas es clasificar al mundial de 2026, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo, el combinado nacional está en alerta porque una de sus figuras, al parecer, deberá esperar un tiempo para volver a las canchas. Lo anterior, debido a que habría recaído en una lesión, la cual sufrió durante la competencia continental en territorio norteamericano.

También que es un futbolista que llama la atención en el mercado de fichajes y no específicamente por lo que hizo con la Tricolor, sino por su desempeño en la pasada temporada que permitió a su club clasificar a la Champions League.

“Un problema muscular delicado”

Aunque no sería un riesgo para las eliminatorias, por el momento, hay preocupación en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo por la situación de uno de sus jugadores más importantes en todo el proceso, que pese a perder el puesto en la Copa América, sigue siendo valioso.

Se trata de Jhon Lucumí, que llegó del torneo con una lesión muscular y, según el portal La Gazzeta della Sport, “el Bolonia quiere saber exactamente las condiciones”, pues hay temor de que sufriera una recaída en medio del torneo para recuperarse antes del encuentro frente a Argentina.

“Habría forzado un poco su tiempo de recuperación para regresar al final de la competición, es decir, para la final que no jugó, pero esto habría provocado una ligera lesión”, fueron las palabras del medio de comunicación italiano, en un artículo del 29 de julio, publicado en su página web.

Se mencionó que dicha lesión sería “un problema muscular delicado, pero no grave” y el Bolonia quiere verlo con claridad.

“La idea es traerlo de vuelta antes del 7 de agosto para hacer una valoración más precisa. El jugador no ha dado su consentimiento para un pronto regreso, pero el cuerpo médico lo considera necesario para conocer plenamente el alcance del problema y los tiempos de recuperación. De hecho corre riesgo para su debut en el campeonato”, se leyó en el medio citado.

La Serie A retoma sus actividades el 17 de agosto, mientras que el debut en la Champions League, con el formato tipo liga de ocho encuentros en la ronda principal, será entre el 17 y 18 de septiembre, así que el objetivo es que Lucumí se encuentre en las mejores condiciones.

Una opción en el mercado

Lucumí viene de una buena temporada con el Bolonia, al disputar 31 encuentros entre la Serie A y la Copa de Italia, con el que obtuvo el histórico cupo a la Champions League. Parece casi un hecho que cambiará de club en las próximas semanas, por el interés que despertó en el mercado de pases.

El periodista Andrea Ramazzotti mencionó que el AC Milan buscará otro defensa central. “Y entre los nombres que figuran en la libreta de Ibrahimovic, Furlani y Moncada están los de Igor de Brighton y Lucumí de Bolonia. Sería una auténtica revolución”, afirmó.

Respecto al futbolista cafetero, el comunicador explicó que llegó procedente del Genk en 2022, luego de que el Bolonia pagara la cláusula de ocho millones. “Después de dos campeonatos en los que demostró una notable concreción, ahora vale tres veces más”, remarcó.

“Su precio podría haber sido aún mayor si una lesión muscular no hubiera acabado con su Copa América a los veinticinco minutos de su partido de debut. Alejarlo del Bolonia, en la titularidad de la Liga de Campeones sin Calafiori, no será nada fácil, pero a Lucumí lo siguió el Diablo (con mucha atención) incluso cuando jugaba en Bélgica y sus actuaciones en 2023-24 no pasaron desapercibidas”, añadió Ramazzotti.