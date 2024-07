Mariana Pajón reveló su preocupación de cara al debut en los Juegos Olímpicos: “Acepto el dolor”

La colombiana buscará su cuarto oro en las olimpiadas - crédito Jesús Avilés/Infobae

Sin duda alguna el nombre de Mariana Pajón hace parte del legado dorado del deporte colombiano, por algo la pedalista antioqueña se ha hecho con el rótulo de la ‘Reina del BMX’, no solamente por sus múltiples logros deportivos a lo largo de su carrera, también por lo que representa como persona para las nuevas generaciones deporte en el país.

Actualmente, la bicicrosista se encuentra en París, en donde disputará sus cuartos Juegos Olímpicos, casualmente buscará el mismo número de medallas para engrosar su palmarés profesional.

Cómo llega Mariana Pajón a los Juegos Olímpicos París 2024

Mariana Pajón única deportista colombiana con dos medallas de oro en olímpicos - crédito @marianapajon/Instagram

A diferencia de las justas anteriores, París 2024, es un caso distinto para Mariana Pajón, ya que llega en una etapa mucho más madura en la que espera sacar lo mejor de sí a pesar de las dificultades que conlleva el tema de las lesiones, que han sido su talón de cabeza en los últimos años.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, la triple medallista olímpica se refirió a sus expectativas en las justas parisinas; no obstante, dejó al descubierto sus temores en la competencia en la que hay demasiadas expectativas en su desempeño.

“No puede llegar uno con dolores a eventos como este, pero en diciembre me sentí y lo acepté. Dije: así me toque apretar y hacer mucha fuerza, acepto el dolor y solté la carga que podía. Me da angustia llegar así a estos Juegos, pero es la realidad. Tengo fe de que todo saldrá bien”.

Del mismo modo, Pajón explicó que decidió junto con su cuerpo técnico no someterse a una operación debido a que los tiempos de recuperación no daban para llegar a punto a la competencia.

“Ha sido difícil el ciclo. Me duele mucho, pero ya acepté que está ahí y me toca correr de esa manera. Se logró la clasificación a París de una manera muy apretada. Todos los ciclos han tenido cosas, pero en Tokio fue la lesión de la rodilla, pero como se aplazaron un año eso nos dio gabela. Pero en este ciclo tuve varias lesiones. Ha sido la clasificación olímpica más dolorosa”.

El pedalista colombiana participará por cuarta vez en los Juegos Olímpicos - crédito @marianapajon/Instagram

La atleta expresó su entusiasmo al participar en sus cuartos Juegos, describiéndolos como un sueño, y mencionó que se llevan a cabo en su “segunda casa” y “segundo país”. A pesar de haber superado numerosos desafíos, aún compite bajo presión, tanto por el país y su gente, como por ella misma. Sin embargo, ha logrado liberar parte de esa presión y ahora se siente tranquila, disfrutando del momento a pesar de cualquier dolor que pueda sentir.

Pajón reconoció que la competitividad y la presión son constantes, pero remarcó que cada ciclo olímpico presenta realidades diferentes y el cuerpo acumula las lesiones previas. Aun así, considera que la experiencia y la madurez adquiridas le permiten valorar lo más importante. Destacó que, aunque en Londres se sorprendió por muchas cosas, ahora la situación es distinta.

Enfatizó que su vasta experiencia le ha permitido rendir al máximo, incluso obteniendo una medalla de plata en Tokio. Comentó sobre la falta de respeto en la pista, en la que todos los deportistas compiten por sus objetivos sin importar el historial de sus rivales.

A pesar de sus 32 años y las lesiones sufridas, señaló que la edad no es un impedimento definitivo, mencionando ejemplos de campeones mundiales de 34 años. Aspira a ganar, aunque subraya que factores como las lesiones y las caídas también juegan un papel crucial.

Cuándo competirá Mariana Pajón

La colombiana buscará su cuarta medalla en París 2024 - crédito @marianapajon/Instagram

Cabe recordar que Mariana Pajón es la única deportista colombiana que tiene dos medallas olímpicas. La paisa buscará su cuarta presea el jueves 1 de agosto a partir de la 1:20 p. m. (hora colombiana), en los cuartos de final del BMX Racing.

Los perdedores de esta ronda disputarán a partir de las 3:05 p. m. la carrera Last Chance. Los mejores de esa ronda play-off completarán el cuadro que correrá por una medalla al día siguiente.