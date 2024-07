Dimayor adelantó partidos de Medellín y Nacional por la Copa del Mundo Femenina

DIM tendría que pagar más de 15 millones de pesos por el ataque a Pablo Ceppelini con una navaja - crédito Colprensa

A poco más de un mes del comienzo de la Copa Mundial Femenina enla categoría sub-20 en Colombia, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano decidió adelantar dos encuentros de la Liga Betplay en el segundo semestre de 2024.

Los equipos afectados son los conjuntos antioqueños, que con la reprogramación tendrán sus partidos a finales del mes de julio de 2024, porque un mes antes los estadios estarán ocupados por el certamen mundialista, que comenzará el 31 de agosto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Copa del Mundo Femenina Sub-20 sería la principal razón para el aplazamiento de los encuentros

Con los cambios programados, los horarios quedarían de la siguiente forma:

Martes, 30 de julio - Fecha 6

Atlético Nacional vs La Equidad - Win + Fútbol - 8 y 10 de la noche

Miércoles, 31 de julio - Fecha 9

Independiente Medellín vs Boyacá Chicó - Win + Fútbol - 8 y 10 de la noche

Nacional venció a Millonarios en el estadio El Campín

En la imagen se visualiza a Edwin Cardona disputando un balón con Andrés Llinás en el encuentro que terminó 2-1 a favor de la escuadra paisa - crédito @nacionaloficial / X

El día 24 de julio, por la fecha 8 de la Liga BetPlay (con otro partido adelantado por la misma razón), Atlético Nacional dirigido por Pablo Repetto venció a Millonarios por 2-1 con goles de Joan Castro y Edwin Cardona. El descuento de los azules llegó por intermedio de un ex verdolaga: Danovis Banguero anotó un golazo para empatar el partido en aquel momento al minuto 67 de encuentro.

Dentro de las incidencias principales del encuentro, se presentó la expulsión de Iván Arboleda al minuto 19 por una falta sobre Kevin Viveros. Además de una pelea tras el gol de Edwin Cardona por un gesto de provocación a la hinchada de Millonarios por parte de Alfredo Morelos y el cuerpo técnico del cuadro azul.

Ahora Millonarios visitará a Alianza FC en Valledupar el día 28 de julio a las 5 y 30 de la tarde. En el último encuentro (cuando todavía el club se conocía como Alianza Petrolera de Barrancabermeja), los liderados por Alberto Gamero vencieron por 2-1 el 5 de octubre de 2023. Los goles fueron de Leonardo Castro y Juan Carvajal al 73 y 89 de partido. El descuento de los locales llegó al 90+3 a través del punto penal con Edwin Torres.

Por el lado de Atlético Nacional tendrá otra visita en la altura cuando reciba al Once Caldas de Manizales el 27 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Palogrande. En el último encuentro llevado a cabo en Manizales se dio el 16 de julio de 2023, partido que terminaría empatado a un gol. Con goles de Dayro Moreno y de Neyder Moreno, el Blanco Blanco y el Rey de Copas sellarían el empate final de aquel encuentro.

Por otro lado, el 27 de julio comenzará la fecha 3 de la Liga BetPlay y así serán los horarios:

Partido adelantado, fecha 6 Liga BetPlay - jueves, 25 de julio

El último encuentro entre Escarlatas y Naranjas en el Valle del Cauca terminó por 1-0 con gol de Facundo Suárez - crédito El País (Cortesía) / Colprensa

América de Cali vs Envigado - Estadio Francisco Rivera Escobar, Palmira - 4 de la tarde

Fecha 3 de la Liga BetPlay

Sábado, 27 de julio

Once Caldas vs Atlético Nacional - Estadio Palogrande, Manizales - Win + Fútbol - 4 de la tarde

Independiente Santa Fe vs La Equidad - Estadio El Campín - Win + Fútbol - 6 y 10 de la tarde

Domingo, 28 de julio

Atlético Bucaramanga vs Jaguares de Córdoba - Estadio Américo José Montanini - Win + Fútbol - 3 de la tarde

Alianza FC vs Millonarios - Estadio Armando Maestre Pavajeau - Win + Fútbol - 5 y 30 de la tarde

Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira - Estadio Departamental Libertad - Win + Fútbol - 7 y 45 de la noche

Lunes, 29 de julio

Fortaleza CEIF vs Deportivo Cali - Estadio Enrique Olaya Herrera - Win + Fútbol- 8 y 10 de la noche

Nota: los partidos aplazados son: América vs Deportes Tolima, Boyacá Chicó vs Envigado y Águilas Doradas vs Patriotas Boyacá.