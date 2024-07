Jefferson Lerma reveló cuál es el conjunto del fútbol colombiano del que es hincha y en cuáles equipos quisiera retirarse

Jefferson Lerma con los colores del Crystal Palace de Inglaterra - crédito @@CPFC

Tras la histórica participación de la selección Colombia en la Copa América de Estados Unidos 2024, algunos jugadores de La Tricolor están en periodo de vacaciones antes de lo que será el comienzo de la nueva temporada 2024 - 2025 en el Viejo Continente.

Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina y Jefferson Lerma estuvieron en los pasados días inaugurando el Guatapé Plaza, el centro comercial del cual los tres jugadores de fútbol invirtieron 24 millones de dólares y que se planea construir en cuatro etapas en total.

Por esta razón, el volante del Crystal Palace estuvo charlando en los micrófonos de AS Colombia sobre la participación de los dirigidos por Néstor Lorenzo, como también dejó sus sensaciones sobre lo que podría ser el final de su carrera.

Me gustaría retirarme en América de Cali o en Atlético Huila

El volante además de referirse sobre la posibilidad de retirarse en América de Cali, agradeció a la gente del Atlético Huila por darlo a conocer a nivel profesional - crédito @AtleticoHuilaof / X

También en la charla que tuvo con el medio, destacó la importancia sobre el club en el cual quiere retirarse.

“Me gustaría retirarme en dos equipos: América de Cali, el cual me considero hincha ferviente, por eso desearía tener esa sensación de hincha a jugador con el equipo de mis amores, pero también tengo mucha gratitud con Atlético Huila, porque fue el equipo que me dio la oportunidad, abrió las puertas a que yo fuera reconocido a nivel global y soy consciente de la felicidad que representa para la gente del Huila que yo haya salido de allá, con su apoyo e incondicionalidad”, concluyó el volante nacido en El Cerrito, Valle del Cauca.

Además, en la misma conversación dejó un mensaje para el máximo accionista Tulio Gómez: “Ahora mismo no pienso regresar a Colombia. Tulio Gómez ya tiene claro que soy hincha del América y que en algún momento quiero estar ahí. La gente del América me envío dos camisetas a Estados Unidos y otra a mi casa en Inglaterra”. mencionó Lerma sobre su futuro cuando llegue el momento del retiro.

Estadísticas de Jefferson Lerma

El colombiano Jefferson Lerma dio el pase a la final de la Copa América 2024 con su gol ante Uruguay crédito Erik S. Lesser /EFE

Lerma tuvo un total de 28 partidos en la Premier League de Inglaterra y anotó un gol en la pasada temporada 2023 - 2024. Con un total de 2404 minutos, se consolidó como una de las figuras más destacadas del técnico austriaco Oliver Glasner.

En lo que se refiere a la Copa América 2024, jugó un total de cinco partidos en un acumulado de 425 minutos y anotó dos goles (el más importante ante la selección uruguaya en la semifinal del certamen continental.

Con respecto a este tema, así se refirió Lerma a lo que vivió cuando llegó al país tras haber anotado en la semifinal: “El gol ante Uruguay cambió mi vida porque llegué el lunes a Colombia y me encontré con quién no era el Jefferson Lerma antes de irme a Colombia, ahora las personas me reconocen, recuerdan que yo fui el anotador del tanto que nos dio el cupo a la final, por lo tanto ha sido diferente”. finalizó en la intervención el volante que juega en la Premier League.

Así mismo, habló sobre lo que sintió cuando anotó ante los uruguayos dirigidos por Marcelo Bielsa: “Fue muy bonito porque quedó muy marcado en la vida de los colombianos y en ese momento, pensé en celebrar con pasión y euforia, porque de igual manera nos llevó a tener la ilusión sobre lo que queríamos conseguir que era clasificar a la final, por lo cual fui feliz”

Próximos retos para la selección Colombia

En el mes de septiembre, el combinado nacional de Néstor Lorenzo tendrá que pensar en continuar la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026. De este modo se jugará la fecha 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas:

Así se disputará la fecha número 7 de las Eliminatorias en el próximo mes de septiembre:

4 de septiembre

Uruguay vs.. Paraguay

Perú vs. Colombia

Brasil vs. Ecuador

Bolivia vs. Venezuela

Argentina vs. Chile

Esta es fecha 8 en donde se reeditará la final de la Copa América de Estados Unidos 2024:

7 de septiembre

Colombia vs. Argentina

Venezuela vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

Chile vs. Bolivia

Ecuador vs. Perú