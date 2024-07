Camioneros fueron blanco de críticas por presunto apoyo a Argentina en la previa de la Copa América

La selección Colombia podría alcanzar su segunda Copa América - crédito AP

La selección Colombia disputará la final de la Copa América. Tras vencer 0-1 a Uruguay en la semifinal, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se medirá con Argentina en la instancia definitiva del certamen continental, en una situación que no se registraba desde hacía más de 23 años.

Es por ello que en las diferentes calles del territorio nacional se vive con euforia cada minuto de la previa, panorama en el que miles de colombianos han salido a relucir diferentes prendas del seleccionado patrio. Sin embargo, hubo quienes transitaron por algunas ciudades del país con elementos alusivos al conjunto argentino.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Y es que, con motivo de la celebración del día de la Virgen del Carmen, cientos de conductores en el país optaron por decorar sus respectivos vehículos con globos, serpentinas y demás elementos de color celeste y blanco, característicos de una celebración de tal índole.

Así las cosas, tales conductores protagonizaron diferentes caravanas a largo y ancho del país, razón por la que hubo quienes aseguraron que estas personas estaban “demostrando” su afecto al seleccionado argentino, que podría conseguir su título 16 de Copa América.

Conductores hacen homenaje anualmente a la Virgen del Carmen - crédito Colprensa

“Mira a estos camioneros apoyando a Argentina. Una vergüenza”, decía una de las publicaciones.

Y es que en diferentes videos que se difundieron en redes sociales se observa cómo algunas calles en Bogotá estaban “llenas” de vehículos que estaban decorados con tales colores, en honor a la figura religiosa.

Celebración de la Virgen del Carmen en Bogotá - crédito @ParalyticsCOL/X

Celebración de la Virgen del Carmen, una de las festividades religiosas más importantes en Colombia

La celebración de la Virgen del Carmen es una de las festividades religiosas más importantes en varios países de América Latina y España. Esta festividad se lleva a cabo el 16 de julio y está dedicada a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los marineros y pescadores. Las festividades incluyen procesiones en las que la imagen de la Virgen es llevada por las calles, a menudo decoradas con flores y banderas.

En muchas localidades, la celebración incluye también actos litúrgicos como misas solemnes, rezos del rosario y novenas en honor a la Virgen del Carmen. Estas actividades religiosas buscan reforzar la fe y devoción de los feligreses. Además de los actos litúrgicos, se realizan eventos culturales y recreativos, como conciertos, ferias y exhibiciones, que atraen tanto a devotos como a turistas.

La Virgen del Carmen tiene una especial relevancia en comunidades costeras, donde los pescadores y marineros le rinden homenaje por su protección en alta mar. Es común ver procesiones marítimas donde barcos decorados navegan llevando la imagen de la Virgen. Estas procesiones son acompañadas por la bendición de los barcos y ofrendas en el mar, como un acto de agradecimiento y súplica por la seguridad en sus labores. La participación comunitaria en estas festividades refuerza los lazos sociales y culturales alrededor de la devoción a la Virgen del Carmen.

Miguel Borja celebró en la cara de Luis Suárez - crédito Gerry Images

Cuándo será la final de la Copa América

El decisivo encuentro entre la selección Colombia y Argentina se llevará a cabo el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 7:00 p. m. Este estadio, con una capacidad para 65.300 personas, ha sido seleccionado como la sede del evento final, luego de haber albergado previamente dos partidos durante la fase de grupos: el Uruguay vs. Panamá del grupo C y el Argentina vs. Perú del grupo A.

El Hard Rock Stadium, conocido por su versatilidad como escenario multideportivo, ha sido sede de eventos destacados a lo largo de los años. La infraestructura acogió importantes competiciones como el torneo de tenis Masters 1000 de Miami, la Fórmula 1 y seis ediciones del Super Bowl.