Daniel Muñoz, expulsado contra Uruguay, lamentó no poder jugar la final de la Copa América: “Me duele no poder estar en cancha batallando”

El futbolista antioqueño se perderá de la final de la Copa América 2024 - crédito Getty Images

En una emocionante y tensionante semifinal, la selección Colombia clasificó a la final de la la Copa América 2024 y enfrentará a Argentina. Sin embargo, la Tricolor tendrá la ausencia de Daniel Muñoz tras ser expulsado en el primer tiempo contra Uruguay.

Ante esta situación, el lateral antioquieño usó sus redes sociales para expresar sus sentimientos cruzados por no jugar el partido que definirá el campeón del torneo más antiguo de selecciones, disputado en Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Muñoz mostró su alegría y tristeza: “Hoy tengo mi corazón 💔 partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final, que huevos y que corazón tan valiente el de mis compañeros ( hermanos ) que ha pesar de estar con uno menos se rompieron el lomo y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia estar en la final, no puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano”.

Entre líneas seguidas, el defensa colombiano contó a sus seguidores que, “desde el primer minuto que dispute con esta camiseta me propuse a dar la vida por estos colores, unos días salieron bien otros días no tan bien; hoy justo fue un día de esos que me marcara para siempre ; siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país, me duele no poder estar en cancha batallando pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo COLOMBIA y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe de estar”.

El lateral de la selección Colombia se perderá de la final de la Copa América 2024 - crédito daniel.chitiva/Instagram

Finalmente, el jugador del Crystal Palace finalizó su sentido mensaje: “No importa las veces que caiga siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi selección arriba COLOMBIA 🙏🏼”.

Las reacciones no se hicieron esperar, los primeros mensajes fue por parte de sus compañeros de equipo mostrando apoyo; “Juntos en todas. ❤️”; “🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Eso esto todo crack bendiciones 👏👏😍”; “Roqueli sos una bestia hermanito. ❤️🙏🏾”; “Animal vamos arriba crak ⚔️🔋”; “A muerte gonorrea ❤️🙏🏾⚡️”; “A muerte liendrota 🔥🔥🔥”.

Como también por parte de internautas; “Te perdonó, pero no lo vuelvas a hacer listo🙌”; “Parcero siempre con la frente en alto! Sin usted nunca estaríamos donde estamos 🙌🏽… esa copa es nuestra 💪🏽”; “Párate duro, lo de hoy ya pasó ! VAMOS CARAJI 🔥”; “Nada que recriminarte, el mejor lateral de la copa América!!”.

Mensaje tras su expulsión - crédito daniel.chitiva/Instagram

Daniel Muñoz estaba teniendo un desempeño destacado en la Copa América, mejorando notablemente su actuación en comparación con la edición de Brasil 2021. El defensa colombiano se había distinguido tanto en defensa como en ataque, según las estadísticas del torneo. Con dos goles, Muñoz no solo era el defensor más goleador del torneo, sino también el líder en quites y duelos ganados.

Hasta antes del partido contra Uruguay, Muñoz había realizado 21 quites, siendo el mejor en esta categoría entre todos los defensas en competición. Además, había ganado 18 duelos, evidenciando su solidez defensiva.

En medio de la celebración en el camerino, se notó la decepeción de Muñoz, y los jugadores de la Tricolor junto con el cantante de música urbana Ryan Castro, lo cargaron para festejar la clasificación de le Selección a la final de la Copa América 2024.

Los jugadores y el cantante Ryan Castro cargaron en hombros al lateral derecho que ha marcado dos goles en la Copa América USA 2024 - crédito Selección Colombia

Expulsión

Daniel Muñoz se convirtió en el primer expulsado de la selección Colombia en la Copa América 2024 durante el juego de semifinales ante Uruguay. El lateral antioqueño vio la tarjeta roja al final de la primera mitad.

En los últimos segundos de la primera parte, una acción discutida ocasionó un tumulto entre los jugadores de ambos equipos cerca del árbitro central, el mexicano César Ramos.

El árbitro intentó dispersar a los jugadores cuando el volante uruguayo Manuel Ugarte se acercó a Muñoz. Según los reportes, Ugarte comenzó a pellizcar al antioqueño, quien reaccionó con un golpe en el pecho del uruguayo.

Ugarte se dejó caer al suelo mostrando signos de dolor, mientras Muñoz justificaba su reacción enseñando la marca del pellizco. César Ramos, observando la situación, decidió mostrar la tarjeta roja a Muñoz, quien continuaba mostrando su abdomen intentando que también se amonestara al jugador del Paris Saint Germain.

La decisión del árbitro generó protestas de varios jugadores de la selección Colombia, considerando que hubo otros uruguayos involucrados en el altercado.

Ante esta eventualidad, el técnico argentino reemplazó a Jhon Arias, quien había tenido poca participación, para dar ingreso a Santiago Arias, natural reemplazo de Muñoz en el lateral derecho.

Con esta expulsión, Muñoz queda fuera de la Copa América, sin posibilidades de disputar una hipotética final o el partido por el tercer puesto.