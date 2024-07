César Augusto Londoño se fue con toda contra Marcelo Bielsa, el técnico de Uruguay, que enfrentará a Colombia en la Copa América: “Un desagradecido que odia el negocio que lo hizo rico”

El periodista deportivo se convirtió en blanco de críticas y burlas por cuestionar las recientes afirmaciones del técnico de Uruguay - crédito Montaje Infobae

La Copa América 2024 no solo ha destacado a los jugadores de las diferentes selecciones a lo largo de los partidos de las jornadas pasadas, sino que también los estrategas se han convertido en el foco de atención en la recta final de la competición internacional.

Uno de los técnicos más influyentes de la competición ha sido Marcelo ‘el Loco’ Bielsa. El seleccionador de Uruguay se ha destacado por la labor táctica de sus jugadores, además de sus intervenciones en ruedas de prensa que han dado mucho de qué hablar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Precisamente, en su última rueda de prensa, luego de haber derrotado a Brasil por penales en los cuartos de final, el entrenador charrúa hizo una declaración que ha causado impacto en las redes sociales.

Bielsa, fiel a su estilo, analizó el factor social del deporte y criticó las serias afectaciones que está creando el negocio dentro del fútbol, señalando la influencia del dinero y de las industrias en el deporte rey.

“Qué ha pasado con el fútbol, como el fútbol que es propiedad popular esencialmente, porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad, porque no disponen de dinero para comprar felicidad, entonces el fútbol, como es gratuito, es de origen popular. Entonces ese fútbol que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más porque a los 17 años los Endrick, Estêvão ya se van. Qué lástima que lo tenga que decir yo, que me va a traer nada más que críticas”.

El entrenador hizo una fuerte reflexión del deporte tras haber avanzado a la semifinal de la Copa América - crédito Conmebol

Tal como lo dijo Marcelo Bielsa su declaración le trajo críticas, aunque sorpresivamente uno de los cuestionamientos fue por parte de un reconocido periodista deportivo que indicó que ‘el Loco’ Bielsa iba a ser “castigado” por ser “desagradecido” con el deporte.

A través de su cuenta de X César Augusto Londoño indicó que el entrenador uruguayo era hipócrita debido a que él era uno de los beneficiarios del negocio del fútbol, vale resaltar que Bielsa es el entrenador mejor pago de las selecciones de la Conmebol.

“El fútbol castigará a Bielsa, un desagradecido que odia el negocio que lo hizo rico, detesta la prensa que lo adula y le dio fama, pese a que ha ganado poco, aborrece el sistema que lo contrata y se odia a sí mismo escudándose en una falsa humildad que disimula el asco que tiene por el entorno que sufre @Uruguay (SIC)”.

El periodista deportivo dedicó fuertes palabras al entrenador uruguayo - crédito @cesaralo/X

Por su parte, los internautas reaccionaron a la publicación de Londoño de una manera particular. En esta ocasión, el periodista se convirtió en blanco de críticas y hasta de burlas debido a su dura apreciación sobre una figura tan representativa y respetada del fútbol sudamericano y mundial.

“A Bielsa le basta con todo el amor que le han dado sus dirigidos a lo largo de su carrera, mucho más importante que lo que piense un periodista con un criterio tan diminuto como el suyo (SIC)”, “Este man es tremendo tontazo, Bielsa está por encima de cualquier imbécil como ud que le pagan por opinar como los patrones le indiquen (SIC)”, “Un tipo que siempre ha jugado a ser políticamente correcto le dice a otro que no critique el sistema? Sinvergüenza es que sos, César (SIC)”, fueron algunos de los comentarios en contra de Londoño.

Comentarios en contra de Londoño - crédito captura de pantalla @cesaralo/X

Por su parte, Marcelo Bielsa se prepara junto a sus jugadores para disputar uno de los encuentros más esperados y llamativos de la competición: Colombia vs. Uruguay en la semifinal de la Copa América. En esta instancia, tanto los dirigidos por ‘El Loco’ como por Néstor Lorenzo han demostrado el mejor fútbol de la edición del torneo continental.

Tanto el técnico cafetero como el charrúa, ambos de nacionalidad argentina, han resaltado que el partido que se disputará el miércoles 10 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte será uno de los más intensos debido a la calidad técnica, física y humana de ambas selecciones.