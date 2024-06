Gustavo Alfaro reveló las causas de la goleada de Colombia ante Costa Rica

Gustavo Alfaro, técnico de Costa Rica, no supo la manera de jugarle a Colombia en la Copa América - crédito Daniel Bartel/USA TODAY Sports

Costa Rica sufrió el poder ofensivo de la selección Colombia en la Copa América, que le pasó por encima de principio a fin con una goleada por 3-0 en el State Farm de Glendale, Arizona, y también comprometió sus aspiraciones de llegar a cuartos de final.

El técnico Gustavo Alfaro, que confiaba en su esquema defensivo, explicó cuáles fueron las causas para la estrepitosa caída en la segunda fecha, pues tampoco tuvo una buena oportunidad para hacerle daño a los cafeteros en los 90 minutos del juego, que terminó sin disparos al arco para los Ticos.

Ahora el conjunto costarricense depende de superar a los paraguayos en la última fecha, por goleada y esperar a que los colombianos les ayuden con Brasil, que será el partido de mayor interés el 2 de junio para definir los dos clasificados a los cuartos de final.

“Los errores se pagan caro”

El equipo centroamericano tuvo un encuentro controlado hasta la primera media hora del encuentro, debido a la falta de Patrick Sequeira, figura ante Brasil, sobre Jhon Córdoba, que entraba al área. A partir de allí, se cayó todo el trabajo que había preparado en la semana.

Alfaro explicó en la rueda de prensa que “después de los 15 minutos del primer tiempo sentí que no estábamos cómodos en el partido. No sosteníamos la pelota para dominarla y obligar a Colombia a retroceder. Y en esta clase de partidos, los errores se pagan caro”.

El seleccionador de Costa Rica, Gustavo Alfaro, afirmó que “Los errores se pagan caro” y por eso cayeron ante Colombia - crédito John G. Mabanglo/EFE

El entrenador, por otro lado, dejó claro que “si bien Colombia manejaba el partido emocionalmente, no era que nos estaba avasallando, hasta que se dio esa jugada del penalti. Por eso les dije: si quieren empatar el partido tienen que jugar, se los dije en el descanso”.

Después de la segunda anotación, que fue un cabezazo de Davinson Sánchez, el timonel afirmó que las cosas fueron más complicadas: “Terminaron costando mucho los errores que cometimos y la falta de capacidad para sostener la pelota”.

Costa Rica falló tanto en la parte defensiva como ofensiva, siendo superado por Colombia de principio a fin - crédito Daniel Bartel/USA TODAY Sports

Jugando como Colombia

Un punto que Gustavo Alfaro destacó mucho es que a sus dirigidos les faltó más ambición y deseo para avanzar, caso contrario a los cafeteros porque desde el primer momento fueron por el triunfo, por eso le envió un duro mensaje a sus jugadores.

“Quiero que se animen a jugar de la manera simple, como lo hizo Colombia, en ese sentido nos sigue faltando, decirles comprométanse a jugar… pero si no generas pase y no te muestras, no te encuentran”, fueron las palabras del técnico de Costa Rica.

Así fueron los goles de la Tricolor para golear a los Ticos en la segunda fecha, en el State Farm - crédito Directv Sports

El entrenador de los Ticos concluyó que, “hemos hecho dos millones de trabajos para mejorar nuestra ofensiva y generación de juego”, esperando que las cosas contra Paraguay, el martes 2 de julio, sean mejores y se logre el triunfo que les permita soñar con la clasificación.

20 años sin superar la fase de grupos

En las cuatro presentaciones anteriores de Costa Rica en la Copa América, solo la mitad se consideran como campañas destacadas, pero sin llegar muy lejos y con lo único rescatable que es superar la fase de grupos, en la que actualmente pende de un hilo.

En las ediciones de 2001 y 2004, los Ticos pasaron a cuartos de final y una fue como líder de zona, en el torneo realizado en Colombia y con siete puntos, mientras que tres años más tarde avanzó como uno de los mejores terceros con apenas tres unidades.

Más allá de que Costa Rica tenía uno de los grupos más difíciles en la Copa América 2024, los aficionados esperan que los dirigidos por Gustavo Alfaro den más pelea para soñar con la clasificación, contra los paraguayos, que también pasan por su peor momento.