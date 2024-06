Óscar Córdoba recordó el asesinato de Andrés Escobar, 30 años después: “A nosotros se nos advirtió”

Óscar Córdoba, exarquero de la selección Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa

El exportero de la selección Colombia habló sobre el criminal evento que cumplió 30 años el pasado 22 de junio.

En una de las fechas más dolorosas para la historia del fútbol colombiano, Córdoba recordó la desafortunada jugada que dejó a la selección fuera del Mundial de Estados Unidos.

En el programa radial de La Luciernaga, la leyenda del arco colombiano brindó detalles sobre lo ocurrido durante ese Mundial en la previa y en el post, detallando el ambiente que se vivió dentro del grupo durante esa época.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Recuerdo de un momento lleno de dolor

Andrés Escobar fue el gran señalado por la eliminación de Colombia en el Mundial de 1994 por un autogol en el partido decisivo ante los Estados Unidos. Diez días después fue asesinado en Medellín - crédito Colprensa

Córdoba comenzó diciendo en el espacio radial que claramente existió una mala decisión por parte del asesino que atentó contra la vida de Escobar.

“En primer lugar, el que cometió el asesinato tomó la mala decisión de haber hecho eso. Y en segundo lugar, a nosotros nos advirtieron lo que podía ocurrir. El jugador no es ajeno a la cultura de su propio país y en esta ocasión, a mi parecer, pienso que Andrés cometió el error de ir a un sitio no seguro, donde había licor, había estrés, había alegría, había jolgorio y donde había algún tipo de frustración”

Durante el Mundial, Andrés Escobar hizo un autogol en el partido contra Rumania. La jugada desafortunada ocurrió al minuto 32 de partido, cuando Escobar tuvo la intención de interceptar el centro del jugador estadounidense, sin contar con la decisión de Óscar Córdoba a la hora de ir por la pelota, jugada que terminó en el autogol famoso.

Después de salir eliminados del Mundial, Andrés Escobar decidió quedarse en Estados Unidos mientras la situación se calmaba. Cuando el jugador decidió regresar a Colombia, el 2 de julio de 1994, acordó ir con dos de sus mejores amigos a la discoteca El Indio, ubicada en Las Palmas de Medellín.

Allí fue cuando tuvo un altercado con otros asistentes a la discoteca; Escobar decidió irse del lugar y fue cuando el chofer de los hermanos Henao (reconocidos narcos de la época), desenfundó su pistola y disparó seis veces contra el cuerpo del jugador.

También en declaraciones al diario El Mundo, citada por Radio Programas del Perú (RPP), Córdoba mencionó que la jugada del autogol “lo acompañará toda la vida” por la muerte de su excompañero y amigo de la selección.

“La jugada del autogol me acompañará toda la vida. He intentado pasar la página sabiendo lo difícil que es, porque es inevitable pensar en lo que no habría pasado si yo hubiera detenido la pelota. Si bien en Colombia, cualquier cosa podía pasar, el detonante del asesinato fue esa jugada y hasta el día de hoy sigo analizando lo que ocurrió” mencionó el ex portero de Boca Juniors, Besiktas y campeón de América con el combinado tricolor en el 2001.

Colombia de cara al segundo reto en la Copa América 2024

El viernes 27 de junio, la selección Colombia disputará por la segunda fecha de la Copa América de Estados Unidos 2024 su partido ante Costa Rica. De esta forma, es importante considerar que el último antecedente entre Ticos y Cafeteros se dio el 12 de junio del 2016, encuentro que terminó a favor de los Ticos por 3-2.

En el historial por Copa América entre ambas escuadras se han presentado un total de cinco encuentros con un balance de tres victorias colombianas y una sola derrota. El primer partido que reunió a ambas selecciones fue en la edición de la Copa América de Bolivia en 1997 con un resultado favorable de 4-1 para los dirigidos por ese entonces por Hernán Darío Bolillo Gómez. Tuvieron que pasar 7 años para el reencuentro en la edición de Perú 2004 en la fase de cuartos de final. En aquel partido, el combinado patrio venció por 2-0 a los centroamericanos. Posteriormente, en Argentina 2011, se daría el tercer enfrentamiento en el historial en el marco del grupo A de aquella edición, con un resultado favorable por la mínima diferencia para los colombianos en el estadio 23 de Agosto de San Juan con gol de Adrián Ramos al minuto 45 de partido.