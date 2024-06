Así reaccionó la prensa paraguaya tras la derrota del equipó guaraní frente a la selección Colombia: “Impreciso, sin mejoría”

El equipo colombiano logró imponerse 2-1 ante los guaranís - crédito Leslie Plaza

Se acabó la espera y la selección Colombia debutó oficialmente en la Copa América 2024. Los dirigidos por Néstor Lorenzo derrotaron 2-1 a Paraguay, sumando así sus primeros tres puntos y convirtiéndose en los únicos líderes del Grupo D tras el empate entre Brasil y Costa Rica 0-0.

La victoria dejó una buena sensación tanto para la prensa como para los espectadores que vieron un juego complicado que se terminó resolviendo por la vía aérea y por la zurda prodigiosa de James Rodríguez que asistió en dos ocasiones a Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Daniel Muñoz anotó el primer gol al minuto 33 y casi 10 minutos después Jefferson Lerma puso el segundo gol de la Tricolor - crédito Maria Lysaker/USA TODAY Sports

Entre tanto la prensa de Paraguay ha reaccionado al triunfo de Colombia o, más bien, a la derrota de los guaranís. Distintos medios han resaltado la actitud de los dirigidos por Daniel Garnero, pero han enfatizado en los errores que les costaron la derrota en el debut.

En ABC titularon: “Paraguay, impreciso, sin mejoría y derrota ante Colombia”, resaltando la poca claridad de los guaranís y la agresividad ofensiva de Colombia que les permitió hacer 2 goles en menos de 15 minutos. En el portal Versus se refirieron a los goles de la Tricolor que llegaron mediante dos cabezazos: “Increíble pero cierto: Paraguay vuelve a sufrir en el juego aéreo”.

En el medio D10 elogiaron la cualidad de James Rodríguez para centrar los dos balones de gol y señalaron la preocupación al ver una selección paraguaya que históricamente fue de las mejores en el juego aéreo, pero que en esta ocasión se vio inferior “Paraguay debuta con derrota en la Copa América”.

Ahora los guaranís deberán sumar puntos ante Brasil y Costa Rica si desean asegurarse un cupo en la siguiente ronda de la competición - crédito Hector Vivas /GETTY IMAGES NORTH AMERICA /

Las apreciaciones de los entrenadores

En medio de las reacciones de la prensa el entrenador de Paraguay, Daniel Garnero, se refirió a la derrota sufrida ante Colombia, destacando la actitud mostrada en la cancha que casi les permite empatar.

“Me gustó que competimos a la altura de una selección colombiana en excelente nivel, junto con Argentina son las que llegaron a esta Copa América siendo superior a las demás. Me gustó que reaccionamos, que hicimos un gol y seguimos buscando la posibilidad de empatar el juego. Hubo muchas cosas positivas”.

Aunque Paraguay demostró ser aguerrido y complicó a la Tricolor, incluso intentando empatar el marcador, los dirigidos por Daniel Garnero desperdiciaron la oportunidad de sumar sus primeros puntos y ahora deberán ganar ante Costa Rica y Brasil si desean avanzar a los cuartos de final de la Copa América.

El combinado colombiano llegó a 24 partidos invicto tras su victoria ante los guaraníes - crédito @AtaqueFutbolero/X

Por su parte el profesor Néstor Lorenzo se refirió a la victoria la cuál calificó de justa, pero dedicó unas cuantas palabras para cuestionar el estado de la grama del estadio NGR la cual complicó en puntos el trámite del partido.

“Los jugadores nos decían que la pelota no corría y a veces la pelota picaba en algunos espacios de la cancha, el tema de los paneles de pasto que los levantaron y abajo está el sintético todavía. La dificultad fue cuando en la salida o en asociaciones cortas perdíamos el balón y ellos salían largo y cortaban líneas y nos complicaron ganando la espalda de los laterales que jugaron subidos. Paraguay ha hecho un gran partido, no nos sorprende porque lo conocemos y fuimos merecedores del triunfo”.

Aunque Néstor Lorenzo no fue el único en criticar el estado de la grama, James Rodríguez, quien fue elegido como el mejor jugador del partido, señaló a los medios que la cancha tenía unas características raras que complicaron el juego: “La cancha no estaba ayudando mucho. Es seca, ponen un tapete raro. Los estados de la cancha no están muy buenos (...) El estado de la cancha nos afectó bastante, pero sabíamos que debíamos ganar sí o sí”.

Colombia no ha sido la única selección en quejarse por el estado del campo en los estadios de la Copa América 2024. Desde el partido inaugural, diferentes jugadores y entrenadores han manifestado sus observaciones al respecto. Incluso figuras como Emiliano ‘El Dibu’ Martínez han señalado que el estado del campo es un factor diferencial entre la Eurocopa y el torneo más antiguo de selecciones.