Juan Pablo Montoya reveló su favorito para la final de la Liga BetPlay: su respuesta sorprendió

La nueva final del fútbol profesional colombiano está lista para jugarse el sábado 8 de junio de 2024 en la Ciudad Bonita, donde se enfrentarán Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, los equipos que pondrán a gozar a los seguidores del fútbol en el territorio nacional.

Entre ellos, Juan Pablo Montoya, el piloto automovilístico más importante de la historia del país, dio su opinión sobre el partido que define al campeón del torneo.

En una entrevista con el Diario AS, Juan Pablo Montoya confesó que el fútbol no es la disciplina deportiva que más sigue y que “no le mueve la aguja”, no obstante, quiso entrar en la apuesta dando su favorito de la final de la Liga BetPlay 2024 I.

El expiloto de Fórmula 1 y símbolo del automovilismo en Colombia afirmó que en su niñez y parte de su juventud era fiel seguidor del América de Cali, debido a que “me gustaba mucho el uniforme rojo y el escudo me parecía supercool”, pero confesó al medio especializado en deportes que más adelante fue perdiendo interés y actualmente no lo ve mucho.

Aun así, Montoya se animó a dar su favorito y confirmó que le hará fuerza al Atlético Bucaramanga para los partidos de la gran final del fútbol colombiano “Noooooo, ni Santa Fe ni Millos, yo creo que voy por Bucaramanga”, puntualizó al medio citado.

Juan Pablo Montoya y su razón para dejar la Fórmula 1

Juan Pablo Montoya es uno de los deportistas más importantes en la historia del país y confesó cuáles fueron las razones por las que decidió dar un paso al costado en la Fórmula 1, a pesar de haber estado muy cerca de ganar el Campeonato Mundial de la categoría más relevante en el mundo del automovilismo. Además, el bogotano reveló que el mismísimo presidente de la competición le ofreció regresar, pero se negó.

En diálogo con AS Colombia, el colombiano confesó que en ese momento ya no disfrutaba las carreras, a pesar de ser uno de los mayores rivales de Michael Schumacher. Por lo tanto, comentó que no veía la oportunidad de seguir compitiendo en el más alto nivel de la categoría y prefirió salir de la competencia antes que “estar por estar”.

“Llegó un punto en el que no quería estar en la Fórmula 1, la verdad no estaba disfrutando las carreras. Sí, hubiera sido muy chévere ser campeón del mundo, pero yo no quería estar en McLaren, en Ferrari no había dónde estar, que era el mejor equipo. Tenía 32 años, iba a cumplir 33, y pensaba que más o menos a los 36 la gente paraba. Me dije a mí: ‘Me quedan tres años de Fórmula Uno y para estar en un equipo solo por decirlo y correr en la mitad de la grilla’. Eso no es para mí”, manifestó Montoya al medio mencionado.

En este sentido, Montoya tuvo la posibilidad de irse a Estados Unidos para competir en la Nascar y con ello alargar su carrera deportiva. “Siempre he ganado carreras. Uno va a Fórmula 1 para ganar carreras, entonces dije que me iba a Estados Unidos para extender mi carrera, corro muchos más años, la paso bueno, vivo en Miami y no me quejo”, expresó el piloto al medio especializado.

En medio de la conversación, Juan Pablo Montoya contó que el mismísimo Bernie Ecclestone, histórico presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, lo contactó para ofrecerle regresar a las carreras en la máxima categoría. Según Montoya, la oferta incluía la escudería que deseara y el dinero que quisiera, pero el bogotano se negó.

“A mí me llamó Bernie Ecclestone varias veces y le dije que no... Me dijo: ‘¿Qué equipo quiere? Lo quiero otra temporada en Fórmula 1′. Si quisiera, me hubiera podido haber pagado muchísima plata. Pero, la verdad estaba contento donde estaba”, señaló en la conversación con el medio citado.