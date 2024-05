Luis Díaz estuvo muy cerca fichado por Millonarios, por esta razón lo descartaron

Luis Díaz pudo ser Embajador - crédito Andrew Boyers/Reuters

Luis Fernando Díaz Marulanda se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de Colombia en la escena futbolística actual. El guajiro es uno de los referentes del Liverpool de Inglaterra, al que llegó a comienzos de 2023.

Bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo en la selección Colombia de Mayores, el equipo cuenta con el talento de Luis Díaz como uno de sus pilares fundamentales para aspirar al campeonato de la Copa América 2024, que se celebrará en Estados Unidos.

En el conjunto inglés, Lucho se ha establecido como una de las principales estrellas del equipo. Antes de su incorporación a los Reds, el habilidoso extremo dejó su huella en el Porto de Portugal, tras lo cual se unió a esta prestigiosa entidad.

Su carrera profesional comenzó en Colombia, donde jugó para el Barranquilla FC y posteriormente para el Junior, clubes en los que demostró su calidad y potencial desde sus inicios.

El día que Luis Díaz pudo ser Embajador

Recientemente, se ha difundido una anécdota interesante sobre Luis Díaz y su relación con Millonarios, uno de los equipos de mayor renombre en el fútbol colombiano.

Durante una entrevista con el portal Pulzo, John Jairo Díaz, conocido como El Pocillo y uno de los primeros entrenadores del nacido en Barracas (La Guajira), contó esta particular anécdota.

Según Díaz, el jugador del Liverpool tuvo la oportunidad de unirse a Millonarios, pero desafortunadamente, el traspaso no se concretó por razones económicas, lo que resultó en el cierre de esta posibilidad para el entonces joven talento.

“Yo lo tuve dos años conmigo y ahí estuvo en formación. Yo lo iba a dejar en Millonarios, pero no pudimos llegar a un arreglo. Él iba a estudiar en una universidad donde yo trabajo. Yo se lo presenté a Millonarios. Yo hablé con Nicolás García, creo que era gerente deportivo, yo le había hablado que tenía un muchacho en divisiones inferiores. Inclusive, tuvimos la posibilidad de hacer fútbol con los jugadores que no viajaron y que Lunari (Ricardo) me permitió”.

Acto seguido, el exjugador de Millonarios reveló el motivo por el cual Millonarios desistió de la contratación de Luis Díaz, que años después se consolidó con la camiseta del cuadro Tiburón: “En la parte económica sostener a ese muchacho en Bogotá era un dinero grande y Mane (padre) no tenía. Entonces no hubo la posibilidad de tener a ese muchacho aquí porque costaba un dinero mensual tenerlo para que lo vieran, después Millonarios asumía las cosas”.

Del mismo modo, Pocillo comentó que antes de darse su debut en el fútbol profesional colombiano, Díaz tenía muy claro a dónde quería llegar.

“Pero un día estábamos en reunión con el cuerpo técnico y me dice: ‘profe, un día no muy lejano, yo voy a ser el mejor jugador del mundo. Voy a jugar en uno de los mejores cinco equipos del mundo y la gente me va a gritar en una final de la Champions, Lucho, Lucho…’Y yo le dije ‘quite de aquí hue#@n, vaya más bien y siga cobrando los tiros libres que dentro de dos días jugamos con Argentina’. Soñaba, soñaba, y miré, no ha tocado techo”.

En la presente temporada con el Liverpool, Luis Díaz ha disputado por todas las competiciones un total de 49 partidos, con saldo de 13 goles y cinco asistencias en 3.468 minutos en cancha. Sin embargo, sus números han sido cuestionados por la prensa inglesa debido a la falta de efectividad en las ocasiones de gol.

Por ahora, el colombiano está enfocado en cerrar de la mejor manera la actual campaña, en la que tienen pocas chances de quedarse con el título que está en disputa con Arsenal y Manchester City.