El periodista Pipe Sierra contó detalles de su salida de Win Sports: “Me daba miedo decirlo”

El periodista Pipe Sierra habló para Entre Comillas sobre su salida del canal deportivo de Colombia - crédito Pipe Sierra / Instagram

El periodista Felipe ‘Pipe’ Sierra, conocido por su trabajo centrado en fichajes y rumores del mercado de pases en el fútbol colombiano, hizo públicas sus impresiones tras ser cesado del canal deportivo Win Sports.

Durante una participación en el podcast Entre comillas, de Pereira, Sierra compartió que su desvinculación no fue justificada, lo cual lo llevó a experimentar una profunda tristeza, no por su salida del medio, sino por la incertidumbre que esto generaba respecto al bienestar de su familia.

Pipe se sinceró sobre su salida de Win

Pipe Sierra aclaró que, a pesar de su salida de Win Sports, no se encuentra preocupado por su futuro laboral, aunque descartó la posibilidad de buscar oportunidades en empresas asociadas a RCN, copropietaria del canal.

“Win es 50% de RCN y sé que la parte de RCN tiene muchos vínculos. Por ahí no voy a buscar trabajo ni me han buscado, pero hay muchos más medios de comunicación, que sobre todo, no cohiben la información que uno da”.

En su trayectoria profesional, Sierra ha estado con medios como la BBC, W Radio y Win Sports.

Además, reveló que durante su tiempo en el canal se sintió cohibido de expresar su opinión personal sobre el fútbol local, manifestando un desinterés por el mismo fuera de su ámbito profesional.

“Dejé muchas cosas y también porque siento que cuando a uno lo despiden es una carga negativa. Me sentí afectado por mi familia. Fue un despido sin justa causa, entonces me tuvieron que indemnizar muy bien”, aseguró Felipe en la entrevista con Entre comillas.

Con cinco años de experiencia en el periodismo deportivo, ya es un referente para los nuevos comunicadores - crédito @PSierraR/Twitter

Este comentario ha generado diversas reacciones, y ha resaltado el delicado balance que los periodistas deportivos deben manejar entre sus preferencias personales y las exigencias de su rol.

“Antes, por trabajar en Win me daba miedo decirlo, pero a mí el fútbol colombiano no me gusta. Trabajar en fichajes es muy bueno y no es tan difícil, pero a mí no me gusta”

Felipe Sierra es conocido por el alto grado de credibilidad que tienen sus informaciones sobre los movimientos de los clubes en Colombi - crédito Pipe Sierra / Instagram

La historia de Sierra es representativa de los desafíos y la presión a los que se enfrentan los profesionales de los medios deportivos en Colombia, no solo en términos de la exactitud de la información que proporcionan, sino también en cuanto a su capacidad para navegar el entorno mediático mientras mantienen una voz auténtica.

¿Por qué salió Pipe Sierra de Win Sports?

“Hoy finalizó mi ciclo en Win Sports, el canal que fue mi casa durante cuatro años y de donde me voy feliz, pero sobre todo, agradecido con Dios por todos las personas con las que me dio el privilegio de compartir”, fue el mensaje de Sierra para despedirse.

Ante esto, el colega Paolo Arenas publicó en su cuenta de X un mensaje que aseguraba que salió por dar “falsas informaciones”. “Felipe “Pipe” Sierra no continua en #WinSports El canal ya busca una persona capacitada y con experiencia para reemplazarlo en su rol de productor. Me cuentan que las repetidas informaciones falsas y sin pruebas, que alcanzaban la difamación, fueron detonante.

Los rumores empezaron a elaborarse tras su salida y varias personas aseguraron que lo sacaron del puesto por haber fallado en algunos de sus contactos o informaciones que habría recibido y que esto le habría costado caro. El comunicador ahora buscará un nuevo destino para seguir compartiendo su información y en un lugar que como afirmó Sierra no le prohiban su contenido o la forma de hacerlo.

La realidad es que Felipe aseguró que no fue justificada su salida y que seguirá creciendo en su carrera profesional y en su vida personal, más allá de asegurar que “Todo esto afectó a mi familia también, por lo económico”, pero añadió que: “Como no fue justificada me tuvieron que dar una buena indemnización”.

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial.