El máximo comandante del ELN calificó a la subteniente Pantoja como prisionera de guerra y propuso una salida dialogada. (Captura de Video ELN/VK Video)

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Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, conocido como alias Antonio García, uno de los máximos comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se refirió al secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, retenida ilegalmente por el grupo guerrillero desde el 4 de noviembre en Saravena, Arauca, y a la posibilidad de que esta organización alzada en armas pueda dejarla en libertad.

En declaraciones al medio digital Alcarajo.org, el líder guerrillero afirmó que la oficial fue capturada en el departamento del oriente colombiano cuando, según Antonio García, realizaba labores de inteligencia, por lo que la consideró como una prisionera de guerra.

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En su pronunciamiento al portal citado, planteó que su salida debe darse mediante una vía dialogada, respaldando la versión de Pantoja Hernández que, en una prueba de supervivencia entregada por el ELN, pidió que el Gobierno colombiano no realice operativos y/o gestiones para obtener su liberación.

“Sobre el caso de la Subteniente Pantoja, es lo que ella misma ha dicho, que prefiere una salida dialogada, que se evite un rescate militar. Con ella sigue una investigación en la región por las actividades y misiones a las que fue enviada por su institución, ella no se manda sola, llevaba una misión orientada y sus mandos saben cuál es”, indicó Chamorro Acosta.

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El grupo guerrillero sostuvo que la militar realizaba labores de inteligencia institucional en el departamento de Arauca antes de su retención. (AFP y @ABDELAESPRIELLA/X)

Sobre Pantoja y otros retenidos por el grupo, el jefe insurgente equiparó su situación con las capturas realizadas por el Estado. “El ELN hace prisioneros igual a como los hace el gobierno y sus fuerzas armadas y de policía”, afirmó.

Según su versión, tanto la subteniente retenida en Arauca como las personas bajo control del ELN en Catatumbo fueron interceptadas durante actividades de inteligencia, una afirmación que no cuenta con una verificación independiente en las fuentes consultadas.

Alias Antonio García aseguró también que la protección de la población civil es una prioridad de la organización armada, pese a que, según dijo, esa actuación no suele tener visibilidad pública. “La protección a las comunidades siempre es lo prioritario para el ELN”, declaró al ser consultado por los confinamientos en zonas afectadas por enfrentamientos.

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El grupo armado aseguró que la uniformada está en buenas condiciones - crédito @dmarcordoba/X

Secuestro de la oficial

La subteniente María Camila Pantoja Hernández, integrante del Grupo de Caballería Mediano N.° 18 y adscrita al área de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, fue secuestrada el 4 de noviembre de 2026 en el casco urbano de Saravena, Arauca. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta la interceptaron cuando vestía de civil y la llevaron con rumbo desconocido.

Un día después, el Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó la retención. En un comunicado, señaló que la oficial había sido capturada tras un trabajo de inteligencia y afirmó que respetaría sus derechos. La guerrilla responsabilizó a las Fuerzas Armadas por cualquier intento de rescate que, según advirtió, pudiera poner en peligro la vida de Pantoja.

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La militar le pidió al presidente Abelardo de la Espriella no realizar un operativo de rescate (Frente de Guerra Nororiental-ELN)

El 12 de noviembre, el grupo entregó a una comisión humanitaria una carta y un video como prueba de supervivencia, materiales que se divulgaron al día siguiente. En la grabación, la subteniente manifestó que estaba bien de salud y pidió que no se realizara una operación militar. “Por mi familia, por favor, no hagan un rescate militar, sino todo por ayuda humanitaria”, expresó.

Pese a la súplica de la oficial, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó desplegar capacidades del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía para ubicar a la oficial y exigió su liberación inmediata e incondicional. A su vez, las Fuerzas Militares informaron que activaron equipos del Gaula Militar, Fuerzas Especiales Urbanas, medios aéreos y labores de inteligencia para avanzar en su búsqueda.

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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue de las Fuerzas Militares y la Policía para lograr la liberación inmediata de la uniformada. (@ABDELAESPRIELLA/X)

La Gobernación de Arauca ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita localizarla. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, solicitó además apoyo de inteligencia a Estados Unidos y pidió que Washington mediara con Venezuela para reforzar las labores en la frontera, ante el temor de un traslado de la militar hacia ese país, una posibilidad que no ha sido confirmada oficialmente.

El Departamento de Estado estadounidense respondió que la cooperación regional resulta necesaria para enfrentar a las organizaciones criminales y armadas que actúan a través de las fronteras. Mientras continúan esas gestiones, el padre de la subteniente, el coronel retirado Bernardo Pantoja, pidió la liberación de su hija y ofreció reemplazarla si eso facilitara su regreso.

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