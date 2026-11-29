Coordinador de ciclismo extremo habría usado su cargo para presionar a dos adolescentes, según la Fiscalía (Prensa Fiscalía General de la Nación)

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La Fiscalía General de la Nación informó el domingo 29 de noviembre de 2026 que un juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Kevin Santiago Arana Vallejo, coordinador de un grupo de ciclismo extremo en Tuluá, Valle del Cauca, señalado de presuntamente usar redes sociales para inducir a dos menores de edad a enviarle fotografías y videos íntimos.

El caso involucra a víctimas de 11 y 13 años que pertenecían a la comunidad deportiva liderada por el procesado. Según la investigación, los contactos entre Arana Vallejo y los adolescentes ocurrieron entre marzo y julio de 2026.

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Las conversaciones comenzaron con asuntos relacionados con actividades recreativas y entrenamientos, pero luego habrían tomado un contenido sexual.

La Fiscalía señaló que el hombre habría utilizado su rol dentro del grupo para ejercer presión sobre los menores. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador, el coordinador presuntamente les exigía imágenes y grabaciones de carácter íntimo bajo la amenaza de apartarlos de las actividades de ciclismo extremo.

Medida de aseguramiento contra coordinador deportivo acusado de presuntas conductas sexuales con menores (Prensa Fiscalía General de la Nación)

La Fiscalía indaga presiones para obtener contenido íntimo

La investigación también indica que el procesado habría compartido con las víctimas material para adultos. Para la Fiscalía, ese comportamiento formaría parte de una dinámica de acercamiento y presión contra los menores, quienes mantenían contacto con él a través de plataformas digitales.

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“Habría inducido a los menores de edad a enviar fotografías y videos íntimos”, indicó la entidad judicial al divulgar los detalles del caso. La comunicación oficial añadió que el señalado agresor se habría valido de su posición de liderazgo en el colectivo deportivo para condicionar la participación de los adolescentes.

El expediente está a cargo de una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) del Valle del Cauca. Esa dependencia presentó los elementos recaudados ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía calificó los hechos investigados como presuntas conductas cometidas contra integrantes menores de edad de una comunidad deportiva. El proceso se encuentra en fase judicial y será la Justicia la que determine la responsabilidad penal del imputado.

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Fiscalía investiga a coordinador de ciclismo por presuntas presiones a menores a través de redes sociales (Prensa Fiscalía General de la Nación)

La captura fue realizada en Tuluá

Arana Vallejo fue detenido en Tuluá durante una diligencia en la que participaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Sijín).

Durante el operativo, las autoridades incautaron un teléfono celular que quedó bajo análisis dentro de la investigación. La Fiscalía no precisó si en el dispositivo encontraron información relacionada con los contactos que el procesado habría mantenido con las víctimas.

Tras la captura, una fiscal le imputó el delito de “actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo”. La denominación jurídica hace referencia a varios hechos de la misma naturaleza que, según el ente investigador, habrían afectado a más de una víctima.

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El hombre no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. Pese a su negativa, el juez consideró procedente imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario, según la información oficial.

Imagen de referencia. Procesado habría amenazado con excluir a menores de entrenamientos para obtener contenido íntimo (Policía Nacional)

El proceso continuará ante las autoridades judiciales

La medida no constituye una condena y el imputado conserva el derecho a controvertir las pruebas presentadas en su contra. La Fiscalía deberá avanzar en la recolección, análisis y presentación de los elementos que sustenten la acusación ante un juez de conocimiento.

El caso pone el foco en el uso de entornos deportivos y plataformas digitales para establecer contacto con niños, niñas y adolescentes. Las autoridades advirtieron que la investigación se divulgó por razones de interés general, debido a la edad de las víctimas y a la presunta relación de confianza que existía entre ellas y el coordinador del grupo.

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La Fiscalía no entregó detalles que permitan identificar a los menores ni especificó el nombre del colectivo de ciclismo extremo al que pertenecían. El teléfono incautado y las comunicaciones digitales harán parte de los elementos que serán evaluados durante el proceso penal.